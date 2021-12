Asiantuntijat arvioivat koronatilannetta Ylen A-studiossa: ”Infektiotsunamin vaara on tässä olemassa”

Koronan uusi muunnos omikron leviää huolestuttavaa vauhtia. Omikron jyllää muun muassa Norjassa.

Norjan terveysviranomaiset ovat arvioineet, että virusmuunnos voi nostaa päivittäiset tartuntamäärät kolmessa viikossa jopa satoihin tuhansiin. Sairaaloihin voi tulla pari sataa uutta potilasta päivittäin.

– Hurjalta tuo kuulostaa ja ehkä pikkasen korkeahkolta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen arvioi maanantaina Ylen A-studiossa.

Suomessa deltavariantti on koronan valtamuoto. Omikronia on Suomesta todettu jonkin verran.

Salmisen mukaan on vielä vaikea sanoa, mikä on Suomessa tartuntatilanne ja miten paljon todellisuudessa on omikronia.

Salminen muistutti, että omikronista saatiin tietää kolme viikkoa sitten.

– Johtopäätöksien aika ei ihan vielä ole.

Salmisen mukaan vielä ei tiedetä taudin vakavuudesta eikä sitä, viekö omikron ihmisiä helpommin sairaalahoitoon.

Professori Olli Vapalahti sanoi A-studiossa selvää olevan, että omikronin kierto on aluillaan useammissa Euroopan maissa.

Monessa maassa on nähty supertartuntatilanteita, joissa tapaukset voivat tuplaantua parin päivän välein.

Muunnos etenee Vapalahden mukaan joissakin maissa sellaista tahtia, että viikoissa siitä tulee koronan valtamuoto.

Vapalahti sanoi, että suurin ongelma liittyy siihen, jos omikron on erittäin tartuttava.

Jos omikron tarttuu erittäin nopeasti, tartuntojen ja potilaiden määrä kasvaa niin suureksi, että pienikin osuus kuormittaa nopeasti sairaaloita.

– Infektiotsunamin vaara on tässä olemassa, Vapalahti kuvasi.