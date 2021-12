Helsingin kaupungin sairaaloihin on onnistuttu saamaan hoitajia työvuoroihin ja tilanne on vielä rauhallinen. - Vaikea tilanne on edessä, jos esimerkiksi flunssa-aalto pahenee ja noroepidemia lisää sairaalahoidon tarvetta, Mia Keränen ja Kirsi Ahonen sanovat.