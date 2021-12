Näitä asioita Suomen uusien hävittäjien lentäjiltä vaaditaan

Ensimmäiset F-35-lentäjät palvelevat jo todennäköisesti nykyisissä Hornet-laivueissa, heillä on vielä lentovuosia jäljellä, arvelee Satakunnan lennoston komentaja Aki Heikkinen.

Hävittäjävalinnan ratkettua ilmavoimissa käynnistyy valmistelu, miten ryhdytään kouluttamaan lentäjiä tuleviin F-35-hävittäjiin ja hiomaan lentotaktiikkaa.

– Joulupyhät vedetään henkeä. Sen jälkeen alkaa tarkempi muutostarveanalyysi ja ruvetaan lyömään lukkoon alustavia suunnitelmia koulutuksesta, Satakunnan lennoston komentaja eversti Aki Heikkinen suunnittelee.

Puolustusvoimissa on ollut kaikkien hävittäjävaihtoehtojen osalta karkeat suunnitelmat siitä, miten ilmavoimat tulee muuttumaan sekä operoinnin että tukikohtien rakenteiden osalta.

Kun hävittäjävalinta ratkesi, valittua tietä ryhdytään viimeistelemään.

– Kesään mennessä on todennäköisesti aika pitkälle tiedossa, miten lentäjiä ryhdytään kouluttamaan siirtymävaiheessa, Heikkinen sanoo.

Kukaan suomalainen ei vielä lentänyt valituilla F-35-hävittäjillä. Suomalaisten kokemukset lentämisestä on saatu lentosimulaattoreista.

– F-35A on yksipaikkainen, ei ole olemassa kaksipaikkaista versiota. Pitäisi saada varsinainen tyyppikoulutus koneeseen ennen kuin ohjaaja pystyy sillä yksinään lentämään, eversti Aki Heikkinen selvittää.

Yhdysvalloissa on Heikkisen mukaan tarkasti konetta mallintavia simulaattoreita. Niiden perusteella suomalaisilla on tarkka käsitys siitä, minkälainen uusi hävittäjä on.

Nykyisiin Hornet-hävittäjiin verrattuna uudet hävittäjät ovat eri sukupolven koneita, Satakunnan lennoston komentaja Aki Heikkinen luonnehtii.

Keskeisin ero on hänen mukaansa tiedon käsittelyssä.

Nykyaikaisissa hävittäjissä on Hornetin aikana eri sensorien tietoja pyritty yhdistämään sensorifuusiolla niin, että ohjaaja pystyisi löytämään helposti tarvittavan tiedon taistelutilanteessa.

Aki Heikkinen. Taustalla muistomerkkinä vanha Draken

Sukupolviharppaus on Heikkisen mielestä tapahtunut siten, että uusissa F-35-hävittäjissä on huomattavasti pidemmälle viety tietojen yhdistäminen.

– Erityisesti vaativissa taistelutilanteissa, joissa on paljon koneita ympäristössä ja paljon erilaisia elementtejä esimerkiksi maataisteluihin liittyen, joita ohjaajan pitää pystyä huomioimaan, tieto esitetään yksinkertaisemmin.

Ohjaajan kapasiteetti vapautuu Heikkisen mukaan varsinaiseen päätöksentekoon, hänen on huomattavasti helpompi koostaa tietoa.

– Kun Hornetissa ohjaaja joutui käyttämään sensoreita paljon manuaalisesti, F-35:ssa tietokoneen algoritmit ohjaavat hävittäjäkoneen sensoreita huomattavasti itsenäisemmin siten, että ohjaaja vapautuu enemmän miettimään varsinaisia taktisia ratkaisuja taistelutilanteessa.

Lentokoneessa sensoreilla tarkoitetaan tutkaa. Tutkan lisäksi koneessa on erilaisia infrapuna- ja kuvaavia sensoreita, esimerkiksi infrapunakamera. On myös radiotaajuuksia mittaavia sensoreita, kuten tutkavaroitin.

F-35 Kaivopuiston lentonäytöksessä Helsingissä viime kesänä.

Eri hävittäjissä on erilaisia ratkaisuja siitä, miten ohjaimet on asetettu ohjaamoon.

Hornetissa ohjaussauva on jalkojen välissä. Uusissa F-35-hävittäjissä ohjaussauva on oikealla puolella.

– Se ei tee suurta eroa. Olen itsekin ollut esimerkiksi F-16-hävittäjän takapenkillä, siinä ohjaussauva on oikealla puolella. Se ei merkitse radikaalia muutosta, eversti Heikkinen kertoo.

Ohjauslaitteiden järjestelyissä on pieniä eroja Hornetissa ja F-35:ssa.

Lentäjän kannalta iso ero on Heikkisen mukaan siinä, että uudessa hävittäjässä näytöt on keskitetty yhteen suureen kuvaruutunäyttöön. Ohjaaja pystyy omien tarpeidensa mukaan laittamaan ruutuun haluamansa ikkunat.

– Se on vähän kuin siirretty tietokonemaailmasta. Sitä kautta omaa työskentelytapaa ohjaamossa ja sitä, miten itse haluaa käsitellä taistelutilanteen tietoa, pystyy asettelemaan parhaaksi katsomansa tavalla.

Suurta muutosta ei Heikkisen mukaan ole tulossa lentäjien vaatimustasoon.

Vaikka lentäjän kannalta F-35 muistuttaa siirtymistä tietokonemaailmaan, uudessa hävittäjässä lentäjä tarvitsee samanlaista fyysistä kestävyyttä kuin Hornetissa.

– F-35 on yhtä lailla erittäin suorituskykyinen kone ja itse asiassa se on rakennettu jopa suurempia G-voimia kestämään kuin Hornet. Fyysinen rasittavuus, joita lentäjille tulee taistelulennoilla kun suorituskykyä käytetään äärimmilleen, ei tule pienentymään lainkaan verrattuna Hornetiin.

Lentäjiä valitaan Heikkisen mukaan tuleviin hävittäjiin todennäköisesti samalla tavalla kuin tähänkin asti on valittu lentäjiä hävittäjälaivueeseen.

Heikkinen sanoo, että ilmavoimien ohjaajavalintajärjestelmässä pyritään valitsemaan parhaat mahdolliset potentiaaliset lentäjät.

– Yritetään löytää lentäjiä, jotka hallitsevat mahdollisimman hyvin monimutkaisia tilanteita ja joilla on päätöksentekokykyä sekä vaativassa tilanteessa että kuormituksen alla.

Ilmasotakoulu Tikkakoskella kouluttaa lentäjiä. Pääsyvaatimuksina on mm. hyvä kunto ja yleinen uimataito, pitää pystyä uimaan pysähtymättä 200 metriä. Painoa saa olla 47–94 kiloa. Istumapituus (pituus penkistä päälakeen) 81–98 senttiä ja reiden pituus 55–67 senttiä. Näön tulee olla 0.5 ilman lasia ja laseilla 1.0. Silmälasien vahvuus voi olla enintään +2.5–-1.5 diopteria. Tulee olla virheetön värinäkö. Leikkauksilla korjattu näkö ei ole sallittu.

Päätöksiä ei ole vielä lyöty lukkoon siitä, ketkä ryhtyvät ensimmäiseksi lentämään uusilla F-35-hävittäjillä.

Heikkinen olettaa, että alkuvaiheessa F-35-kaluston ohjaajat on sekoitus nuorempia ja kokeneempia ohjaajia. Ryhmään voi siirtyä kokenutta kaartia, jotka ovat lentäneet yli tuhat tuntia Hornetilla.

– Ensimmäiset F-35-lentäjät palvelevat jo todennäköisesti nykyisissä Hornet-laivueissa, heillä on vielä lentovuosia jäljellä. Ehkä sen lisäksi nuoria koelentäjiä voi olla mukana ryhmässä.

Heikkinen lisää, että kestää vielä jonkin verran aikaa ennen kuin F-35-kalustoa ryhdytään ottamaan käyttöön ja Suomessa alkaa varsinainen koulutus.

Yksityiskohtaiset suunnitelmat ovat vasta tekeillä siitä, missä koulutusta tullaan antamaan. Heikkinen uskoo, että perustaltaan nykyinen koulutusjärjestelmä jatkuu F-35:n ajalla.

Hävittäjälentäjän peruskoulutus kestää Suomessa noin viisi vuotta ennen kuin siirrytään hävittäjäkoulutukseen.

Peruskoulutuksen antaa ilmasotakoulu Jyväskylässä Tikkakoskella. Hävittäjäkoulutuksen lentäjät saavat hävittäjälaivueissa Rissalassa ja Rovaniemellä. Taktiikan kehittäminen tapahtuu Pirkkalassa.

Peruskoulutuksen aikana on tähän asti lennetty peruskoulukone Vinkalla.

– Tulossa on Grob-kalusto. Ne ovat potkurikoneita ja niillä koulutetaan alkeet lentämisestä. Sitten meillä siirrytään suihkuharjoituskone Hawkiin ja sillä lennetään noin kolme vuotta eteenpäin, eversti Aki Heikkinen kertoo.

Viiden vuoden peruskoulutuksen jälkeen valmistuu perustasolle lentäjäksi ja saa lentäjän siivet. Sen jälkeen alkaa hävittäjäohjaajan koulutus niiden osalta, jotka jatkavat koulutusta.

Laivueet antavat hävittäjälentokoulutusta.

Hävittäjälentolaivueet operoivat Suomessa Rovaniemellä ja Rissalassa, Kuopion lähellä. Siellä tulevat olemaan myös tulevat F-35-hävittäjälaivueet.

– Uudella kalustolla tullaan operoimaan kaikista ilmavoimien tukikohdista. Toiminta pysyy hyvin pitkälle samankaltaisena kuin se on tänä päivänä, Heikkinen kertoo.

Satakunnan lennostossa Pirkkalassa jatkuu koelentotoiminta ja ilmataistelukeskus kehittää edelleen taktiikkaa ja taistelutekniikkaa ilmasodankäynnin osalta.

F-35 Kaivopuiston lentonäytöksessä Helsingissä viime kesänä.

Peruskoulutuksen jälkeen hävittäjälentäjät saavat tyyppikoulutusta, joka kestää muutaman kuukauden. Periaatteessa ensimmäiset suomalaiset F-35-lentäjät voisivat valmistua ensi vuoden aikana.

– Menee useampi vuosi, että me pystymme saamaan taktiikassa ja taistelutekniikassa sellaisen tason, että meillä on täysi operatiivinen kyky, Heikkinen muistuttaa.

Suunnitelmien mukaan alustava operatiivinen kyky on tarkoitus olla vuonna 2027–2028.

Koko konemäärä on käytössä ja ilmavoimien on tarkoitus saavuttaa täysi operatiivinen kyky vuonna 2030.

– Sekä että koko kalusto on käytössä ja toimintamalli valmiina, Heikkinen korostaa.

Päättämättä on vielä, minkälaista termiä uusista hävittäjistä ryhdytään käyttämään. Julkisuudessa on puhuttu F-35-hävittäjistä, eversti Heikkisen puheessa vilahtaa nimi Lightning.

Koneen virallinen nimi on F-35 A Lightning II.

– Jää nähtäväksi, mikä tarttuu helpoiten ihmisten suuhun. Ehkä Lightningparvi kuulostaa sopivan yksinkertaiselta.