Autossa istunut entinen kokoomuksen kansanedustaja ryöstettiin parkkihallissa

”Se kundi heittäytyi suoraan päälleni. Puoli ruumista tuli sisään...”

Entinen kokoomuksen kansanedustaja ja nykyinen Helsingin varavaltuutettu Sirpa Asko-Seljavaara joutui perjantaina ryöstetyksi kotikaupunkinsa Ruoholahdessa ostoskeskuksen pysäköintihallissa.

Asko-Seljavaara istui ryöstön hetkellä autossa.

Kello oli noin 17, ja Asko-Seljavaaran mies Seppo oli juuri palannut autolle. Hän oli ollut Alkossa etsimässä alkoholitonta glögiä, mutta oli löytänyt vain yhden pullon.

– Meillä on koiran syntymäpäivät ja sinne tulee lapsivieraita, alkoholiton glögi tuntuu olevan kovin suosittua, Asko-Seljavaara pohjustaa lähestyvää ryöstöä.

– Seppo kävi matkalla pankkiautomaatilla ja tämä kundi oli varmasti huomannut sen. Tiesi, että meillä on käteistä rahaa.

Tämän jälkeen kaikki eteni nopeasti.

Auton viereen niin sanotun pelkääjän puoleisen paikan oven eteen ilmestyi noin kolmikymppinen mies, jolla oli musta toppatakki.

– Tosi siisti ja kasvoiltaan miellyttävän näköinen, Asko-Seljavaara kehaisee.

Mies ei jäänyt norkoilemaan, vaan tempasi oven auki. Asko-Seljavaaralle syntyi aluksi käsitys, että hän yritti myydä kädessään olevia lehtiä.

Kyseessä ei ollut iso Numero, joka on kaduilla yleisimmin myytävä aikakauslehti. Sen myyminen tarjoaa asunnottomille, työttömille ja vähävaraisille mahdollisuuksia parantaa toimeentuloaan.

– Ne olivat Iltalehtiä tai Ilta-Sanomia, neljä tai viisi hänellä niitä taisi olla, Asko-Seljavaara muistelee.

Kyseessä ei ollut oikea lehtimyyjä, se tuli pian todistetuksi.

Asko-Seljavaara ilmoitti määrätietoisen napakasti, ettei kauppoja synny.

– Sanoin we have no money, only credit card. Hän hoki money, money, sanoin no money.

Tapahtui yllättävää.

Mies tuli sisään autoon, joka on periaatteessa sisätiloiltaan tilava 600-sarjan BMW, mutta rajansa silläkin, ja käytöksellä. Kaikella.

– Se kundi heittäytyi suoraan päälleni. Puoli ruumista tuli sisään ja hän tavoitteli ilmeisesti Sepon puolta, Asko-Seljavaara kuvailee.

Asko-Seljavaara ei jäänyt alle makaamaan, vaan työnsi miehen muitta mutkitta ja määrätietoisesti pois päältään.

– Ei hän mikään painava ollut, toteaa Asko-Seljavaara, 82.

Sen koomin hän ei ole miehestä kuullut. Tämä katosi miellyttävine kasvoineen ja siisteine olemuksineen ja epämiellyttävine tapoineen Ruoholahden parkkihallin uumeniin.

Asko-Seljavaara ei nopeassa tilanteessa ehtinyt pelästyä eikä hän pelästynyt edes siinä vaiheessa, kun olisi ollut jo aikaa pelästyä.

– Minä en pelästy mistään, olen kirurgi ammatiltani ja silloin on joutunut näkemään kaikenlaisia onnettomuuksien jälkiä. Myös Seppo oli ihan rauhallinen.

Kun Asko-Seljavaara nousi autosta, hän huomasi kännykkänsä kadonneen.

– Ilmeisesti se oli ollut kädessäni, kun hän tunki sisään.

Ryöstöstä, joka ei kännykän mukaan lähdön vuoksi jäänyt vain yritykseksi, ilmoitettiin parkkihallin vartijalle ja tehtiin rikosilmoitus.

– Siellä saattaa olla kameroita, Asko-Seljavaara toivoo ja varoittaa erityisesti ikäihmisiä pankkiautomaatilla käynnin mahdollisista ikävistäkin seurauksista.

Lähikauppakeskus Ruoholahden valvomosta kerrotaan, että tapaus on heidän tiedossaan.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Asko-Seljavaaran kotikaupunginosan ja kotisaaren Lauttasaaren paikallislehden Lauttasaari-lehden verkkolehti.