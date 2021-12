Norwegianin lento Helsingistä Rovaniemelle kääntyi takaisin: ”Pääsimme Rovaniemen taivaalle asti, mutta ei koskaan alas”

Lennolla olleen matkustajan mukaan laskeutuminen Rovaniemellä ei ollut turvallista.

NorwegianIN aamupäivän lento Helsinki-Vantaan lentoasemalta ei päässyt laskeutumaan Rovaniemen lentokentälle. Lennolla ollut silminnäkijä kertoo Ilta-Sanomille, että kello 10.10 Helsinki-Vantaalta lähtenyt lento pääsi Rovaniemelle, mutta ei pystynyt laskeutumaan lentoasemalle.

– Pääsimme Rovaniemen taivaalle asti, mutta ei koskaan alas.

– Ensin tuli kuulutus, että kiitotiellä tehdään jotain.

Kuulutuksen jälkeen kone kaarteli Lapin taivaalla 20–30 minuuttia.

– Sitten kuulutettiin, että kone nousee takaisin lentokorkeuteen ja palaa takaisin Helsinkiin, koska Rovaniemelle ei ole turvallista laskeutua.

Finavian viestinnästä kerrotaan, että lentäjä on tehnyt päätöksen, että ei laskeudu kentälle. Finavian viestinnän mukaan Rovaniemen lentokentällä on tällä hetkellä hyvä keli. Kentällä on jonkin verran sivutuulta.

Lento palasi takaisin Helsinki-Vantaalle, johon se laskeutui ennen hieman kello yhtä.

Lennolla olleille on tarjottu vaihtoehtona lentämistä Helsinki-Vantaalta Ouluun, josta matka jatkuisi bussilla Rovaniemelle.

Norwegianin lento, jonka oli tarkoitus lähteä Rovaniemeltä Helsinki-Vantaalle kello 13.20, on Finavian verkkosivujen mukaan peruttu. British Airwaysin lento Helsinki-Vantaalta Rovaniemelle laskeutui Finavian verkkosivujen normaalissa aikataulussa kello 13.30.

Perjantaina aamupäivällä Finavia tiedotti, että hankalien sääolosuhteiden vuoksi lentoja Helsinki-Vantaan lentokentältä peruuntuu.