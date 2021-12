Koronavirustapausten määrä on yhä nousussa.

Suomessa on raportoitu tänään 1 794 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu reilut 17 700 koronatartuntaa, mikä on vajaat 3 500 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana.

Suomessa on sairaalahoidossa 287 koronapotilasta, mikä on 12 vähemmän kuin keskiviikkona. Heistä tehohoidossa on 54 potilasta, mikä on kuusi vähemmän kuin keskiviikkona.

Koko pandemian aikana Suomessa raportoitujen tartuntojen määrä on ylittänyt 200 000 rajan.