Gripenin tappio hävittäjäkaupoissa valtaisa pettymys Saabille – Ruotsin historian suurin vientitilaus jäi toteutumatta

RuotsIN hallitus oli toivonut Suomen päätyvän Gripeniin, mutta on useaan otteeseen vakuuttanut, ettei valinta vaaranna maiden yhä syventyvää puolustusyhteistyötä.

– Erinomainen yhteistyömme tietysti säilyy riippumatta Suomen hävittäjävalinnasta, vakuutti Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist kevättalvella.

Ruotsin hallituksen perjantaina antaman lausunnon mukaan Gripen olisi ollut Suomelle hyvä valinta, koska se olisi palvellut yhteisiä turvallisuusetuja.

– Luonnollisesti kunnioitamme Suomen päätöstä. Puolustusyhteistyömme perustuu yhteisiin geostrategisiin intresseihin ja yhteiseen näkemykseen turvallisuushaasteista. lausunnossa muotoillaan.

Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson puolestaan kertoi olevansa pettynyt, mutta painotti yhtiön kunnioittavan päätöstä. Hän kertoi ruotsalaistarjouksen olleen vahva ja hänen olleen siitä ylpeä. F-35:n valinta olikin ollut hänestä yllättävä.

Saab menetti Suomen hävittäjävalinnan myötä liki 10 miljardin euron kaupat. Kyse olisi Saabin mukana ollut Ruotsin historian suurimmasta vientitilauksesta.

Pettymys oli kova etenkin vuosia kestäneen ja luultavimmin useita miljoonia maksaneen markkinointi- ja kilpailutuspanostusten vuoksi.

Saabista kuitenkin vakuutettiin IS:lle jo ennen perjantain päätöstä, että tappiolla ei ole suurempia vaikutuksia yhtiön toimintaan ja sen jatkuvaan kasvuun.

Suomen HX oli yksi Saabin suurimpia, mutta ei silti suurin tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista maailmalla.

Noin puolet Saabin liikevaihdosta tulee asejätin ilmailupuolelta, josta Gripen on osa.

– Ilmailu on Saabin selkäranka, huomautti Saabin HX-ohjelman kampanjajohtaja Magnus Skogberg hankkeen aikana.

Edellisen Hornet-kaupan alla 1990-luvun alussa Ruotsin teollisuuden silloinen mahtimies Peter Wallenberg oli uhannut puolustusministeri Elisabeth Rehnille, että Wallenbergit vetävät talousimperiuminsa sijoitukset pois Suomesta, jos Suomi ei osta Ruotsin Gripeneitä. Näin ei lopulta käynyt.

Eikä Saab ole nytkään lähdössä. Saab investoi jo nyt vahvasti Suomeen ja lupaa tehdä jatkossakin. Vuoden lopulla Saabin tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa ovat noin 10 miljoonaa euroa. Puolustusteollisuudessa se kisaa ykköspaikasta suomalaisen Patrian kanssa.

Saabin HX-tarjouksessaan esittämistä teollisen yhteistyön hankkeista kymmenen on jo hyväksytty ja käynnistetty, ja ne toteutuvat riippumatta HX-hankkeen tuloksesta, vakuuttaa Saab.

Hankkeista useat liittyvät Gripeniin. VTT:n kanssa Saabilla on miljoonaluokan tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyöhankkeita. Muun muassa Gripen E -hävittäjien peräsimien lujuustestaus suoritetaan VTT:n toimesta.

Jet-Tekno Oy toimittaa Gripen E:n tankkausjärjestelmät Ruotsille ja Brasilialle. Lisäksi Gripenin vastamelujärjestelmä on tilattu suomalaiselta puolustus- ja turvallisuusalan yritykseltä Instalta.

Saab investoi voimakkaasti tutkimustoimintaan Suomessa. Saabin teknologiakeskus Tampereella laajeni hiljattain ja Saab investoi yhteistyöhön Aalto-yliopiston kanssa 23 miljoonaa euroa vuosina 2017–2026.

Saabilla on Suomessa noin 170 työntekijää ja alihankkijat mukaan luettuna Saab on luonut noin 400 työpaikkaa.

Saab lupaa, että rekrytoinnit jatkuvat, vaikkakin HX-tappiolla voi olla hidastavia vaikutuksia.

Suomen puolustusvoimien hankkeissa Saab on ollut laajalti mukana jo pitkään. Esimerkiksi merivoimilta ei Saabin mukaan löydy ainuttakaan alusta, jolla ei olisi käytössä Saabin järjestelmiä.

Viimeaikaisimmat sopimukset ovat Hamina-luokasta ja uusista Pohjanmaa-luokan korveteista. Suurin kauppa viime vuosilta oli sopimus toimittaa korvettien taistelunjohtojärjestelmät ja torpedot, jotka tulevat myös Hamina-luokan aluksiin. Kaikkiaan sopimusten yhteisarvo on yli 500 miljoonaa euroa.

Pohjanmaa-luokan korvetteja havainnekuvassa.

Maavoimien puolella NLAW-panssarintorjuntaohjus ja simulaattorit ovat olleet suurimpia hankintoja viime vuosina.

Gripen E -hävittäjää on toistaiseksi myyty Ruotsin lisäksi vain Brasiliaan. Saab toimittaa 36 Gripen E/F -hävittäjää Brasiliaan, ja lisähankintaa harkitaan.

Ruotsi on tilannut Gripeneitä 60 kappaletta, joista kolme on toimitettu.

Saab on maailmalla mukana yhä useissa tarjouskilpailuissa. Kanada ilmoitti viime viikolla, että sen noin 13 miljardin euron hävittäjäkisan finaalikandidaatit ovat Gripen E ja F-35.

Yhdysvallat on kuitenkin Ruotsin jälkeen Saabin suurin asiakas. Saabilla on jo yli tuhat työntekijää Yhdysvalloissa, jossa hiljattain avattiin Saabin lentokonetehdas.

Erityisen merkittävä on Saabin yhdessä Boeingin kanssa saama tilaus Yhdysvaltain asevoimien uudesta suihkuharjoituskoneesta. T-7A-koneen valmistus on jo käynnissä. Tässä vaiheessa Yhdysvaltain tilaus käsittää 351 konetta ja potentiaalia on jopa pariin tuhanteen koneeseen. Saab valmistaa muun muassa koneiden koko takarungon, ohjaamosta perään.

Myös tulevaisuuden markkinat T-7A:lle ovat suuret. Kone voi hyvinkin olla yksi ehdokas korvaamaan käytöstä poistettavat Suomen Hawk-harjoitushävittäjät ensi vuosikymmenen puolivälissä.

Vaikka Gripen E:n valmistus ja käyttö ovat vasta elinkaarensa alussa, niin Saab kehittää sen ohella seuraavan sukupolven eurooppalaista hävittäjää. Saab on johtava teollinen kumppani Tempest-ilmataistelujärjestelmän kehittämisessä yhteistyössä britti- ja italialaisvalmistajien kanssa. Tempestin on tarkoitus aikanaan korvata brittien Eurofighterit, joka oli myös HX-ehdokas.

– Joten Saab tekee joka päivä isoja ja pienempiä kauppoja ympäri maailman, summataan Saabilta sen tulevaisuutta HX-kisan jälkeen.