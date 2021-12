Asiantuntijat: Näin mullistava suomalainen syöpälääke toimii

Jos tulokset jatkuvat hyvinä, olisi mahdollista saada uusi lääke käyttöön noin kolmessa vuodessa. Lääke voisi auttaa levinnyttä melanoomaa, sappitiehyen syöpää sekä mahasyöpää sairastavia potilaita.

Turun yliopistossa kehitellään ja tutkitaan vasta-ainelääkettä, joka voi auttaa sellaisia syöpäpotilaita, joihin muut lääkkeet eivät tehoa.

Turun yliopiston tutkijat osoittivat vasta-ainehoidon aktivoivan immuunipuolustuksen uudelleen pitkälle edennyttä syöpää sairastavilla potilailla. Hoito muuttaa elimistön syöjäsolujen toimintaa mahdollistaen laajamittaisen puolustusjärjestelmän aktivoitumisen.

Akatemiatutkija Maija Hollménin tutkimusryhmä on etsinyt keinoja vaikuttaa makrofagien toimintaan ja siten ohjata immuunipuolustus hyökkäämään syöpää vastaan.

Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa myös beksmarilimabin vaikutustavasta. Vasta-aine sitoutuu makrofageista löytyvään Clever-1-molekyyliin ja muuttaa sen toimintaa.

Ilta-Sanomat kysyi Hollménilta, millaista syöpää sairastaville beksmarilimabista olisi apua.

– Viimeisimmät biomarkkerilöydökset osoittavat, että beksmarilimabi olisi tehokkain juuri sellaisissa potilaissa, joille muut immunologiset vasta-ainehoidot, kuten esimerkiksi ipilimumabi ja nivolumabi, ovat tehottomia. Näitä olisivat levinnyttä melanoomaa, sappitiehyen syöpää sekä mahasyöpää sairastavat potilaat, hän kertoo.

Hollmén arvioi sitä, milloin lääke voitaisiin saada käyttöön.

– Jos tulokset jatkuvat hyvinä ja beksmarilimabin teho pystytään osoittamaan laajennetuissa kliinisissä kokeissa, olisi mahdollista saada lääke käyttöön noin kolmessa vuodessa, hän sanoo.

Kyse on tärkeästä löydöksestä.

– Löydös on siinä mielessä hyvinkin tärkeä, että beksmarilimabi auttaa niitä, joille normaalisti mikään ei tehoa. Toiseksi beksmarilimabin käyttö muuttaa syövän mikroympäristöä niin, että hoidon jälkeen potilas saattaa taas hyötyä paremmin muista immunologisista hoidoista

Vielä ei ole selvää, kuinka monia potilaita uusi lääke voisi mahdollisesti auttaa Suomessa.

– Syöpälääketutkimukset etenevät vaiheittain. Immuunipuolustus on elimistön oma puolustusjärjestelmä, jolla on aseet taistella syöpää vastaan. Syöpä kuitenkin oppii piiloutumaan immuunipuolustuksen hyökkäyksiltä ja valjastaa puolustusjärjestelmän edistämään kasvuaan. Syövän immuunilääkkeet voivat aktivoida uudelleen elimistön puolustusjärjestelmän tuhoamaan syöpäsoluja. Uusia syöpälääkkeitä tutkitaan usein ensin tautitilanteissa, joissa aiemmat hoitolinjat eivät ole tehonneet, lääketieteen tohtori Sanna Iivanainen Oulun yliopistollisesta keskussairaalasta kertoo.

Hän on mukana tutkimushankkeessa.

– Tämä kyseinen tutkimus etenee vähitellen kohti seuraava vaihetta, jossa päästään tehovertailuun. Yleisellä tasolla voi todeta, että syövän hoito muuttuu vähitellen entistä yksilöllisemmäksi. Eri syöpätyypeissä hoitovaihtoehtojen määrät vaihtelevat. Yksilöllinen syövänhoito pyrkii löytämään paitsi potilaalle parhaiten tehoavan, myös hyvin siedetyn lääkehoitovaihtoehdon, hän sanoo.

Beksmarilimabin kliiniset kokeilut aloitettiin vuonna 2018 turkulaisen Faron Pharmaceuticalsin vetäminä. Lääkettä on annettu jo yli 140 potilaalle eri puolilla maailmaa. Potilailla on erilaisia syöpätyyppejä. Yhteistä heille on se, että he ovat saaneet jo kaikki muut mahdolliset hoidot. Tästä huolimatta tulokset ovat lupaavia.