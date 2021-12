Mies kuristettiin hengiltä rajun pahoinpitelyn päätteeksi Pihtiputaalla – kolmelle tekijälle useiden vuosien tuomiot

Oikeuden mukaan teko on ollut tappona poikkeuksellisen julma ja raaka.

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi kaksi miestä useiden vuosien vankeustuomioihin keski-ikäisen miehen taposta ja hautarauhan rikkomisesta Pihtiputaalla viime vuoden syyskuussa.

Tapahtumien aikaan mukana ollut nainen tuomittiin muun muassa hautarauhan rikkomisesta yli kahden vuoden vankeuteen. Oikeuden mukaan hän muun muassa potkaisi uhria.

Käräjätuomion mukaan miehet löivät ja potkivat uhriaan muun muassa päähän. Lopuksi toinen heistä kuristi toisen yllytyksestä uhria kurkusta niin, että tämä lakkasi hengittämästä.

–Teko on ollut tappona poikkeuksellisen julma ja raaka ja menettely on osoittanut selkeää tappamistarkoitusta, sanotaan tuomiossa.

Myöhemmin uhrin kuoleman jälkeen tuomitut veivät ruumiin autolla uhrin talon pihalle ja jättivät ruumiin sinne.

Tekoon vaikutti painostus

Oikeus katsoi sekä Ossi Tapani Katajan, 45, että Reijo Sakari Pylkkäsen, 51, syyllistyneen tappoon ja hautarauhan rikkomiseen. Kataja tuomittiin kahdeksan vuoden ja yhden kuukauden vankeusrangaistukseen.

Oikeuden mukaan tekoon vaikutti Pylkkäsen painostus ja uhkailu Katajaa kohtaan. Pylkkänen tuomittiin 11 vuoden ja kymmenen kuukauden vankeusrangaistukseen, sillä hänen katsottiin syyllistyneen myös useisiin pahoinpitelyihin.

Käräjäkäsittelyn aikana Pylkkänen määrättiin mielentilatutkimukseen, missä hänet todettiin syyntakeiseksi. Mielentilatutkimuksen mukaan Pylkkästä on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle ja vapaudelle. Käräjäoikeuden mukaan hän on jo aiemmin syyllistynyt muun muassa murhaan ja useisiin muihin henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, joista hänet on tuomittu.

Useiden tuomiossa mainittujen tapahtumien aikana paikalla ollut Heidi Birgitta Pennanen, 34, tuomittiin kahden vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistukseen muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja hautarauhan rikkomisesta.

Oikeus antoi tuomion marraskuun puolivälissä, mutta toimitti sen STT:lle vasta nyt.