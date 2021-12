Lääkärit toppuuttelevat yli-innokkaita kolmansien rokotteiden havittelijoita – tähän aikaan perusterveet voivat suunnata rokotuksiin

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtajan mukaan ensin täytyy saada iäkkäät ja riskiryhmäläiset suojattua, ennen kuin perusterveen työväestön kolmas rokotuskierros voi alkaa.

Koronaepidemia riehuu Suomessa nyt ennätysmitoissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi torstaina peräti 1 781 uudesta koronavirustartunnasta. Se on koko epidemia-ajan korkein yksittäisen päivän tartuntaluku.

Samaan aikaan huolta on alkanut herättää hiipuva rokotesuoja.

THL suositteli 2. joulukuuta, että kolmansia koronarokoteannoksia voidaan alkaa tarjota kaikille 18 vuotta täyttäneille.

Perusterveen väestön kolmas rokotuskierros alkaa kuitenkin valtaosin vasta ensi vuoden puolella. Syy tähän on se, että kolmansia rokoteannoksia annetaan 5–6 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen, ja huomattava osa alle 60-vuotiasta perusterveistä on saanut toisen rokoteannoksensa viime heinäkuussa tai sen jälkeen.

Esimerkiksi Helsingin kaupunki arvioi tiedotteessaan, että alle 60-vuotiaiden kolmas rokotuskierros voisi alkaa tammikuussa.

Perusterveen väestön kolmannen rokotuskierroksen aloittaminen riippuu pitkälti siitä, miten ikäihmisten, riskiryhmäläisten ja lasten rokottamiset edistyvät.

THL suositteli jo aiemmin kolmansien rokoteannosten antamista 60 vuotta täyttäneille, lyhyellä kolmen viikon annosvälillä rokotetuille, koronapotilaita hoitavalle ja muuta kiireellistä hoitoa antavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle.

THL on korostanut, että iäkkäiden ja riskiryhmien rokotukset pitää priorisoida ennen perusterveen väestönosan kolmansia annoksia. Iäkkäiden ja riskiryhmien rokotukset eivät saa vaarantua.

Kuntien täytyy huolehtia, että vapaita aikoja, rokotteita ja rokottajia on riittävästi iäkkäitä ja riskiryhmäläisiä varten. Heidän rokotussuojansa ei saa vaarantua. Muun väestön kolmas rokotuskierros voidaan aloittaa vasta sen jälkeen.

Parhaillaan kunnat odottavat THL:ltä lisäohjeistuksia siitä, mitkä sairaudet katsotaan 5–11-vuotiaille lapsille riskiksi vakavaan koronatautiin. THL suositteli joulukuun alussa 5–11-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokottamista, mikä sekin sitoo kuntien resursseja.

– Ennen kuin tarjoamme kolmannet annokset alle 60-vuotiaille, meidän täytyy varmistaa, että kuntalaiset saavat ensimmäiset ja toiset rokoteannokset. Myös 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmille täytyy ensin saada annettua kolmannet rokoteannokset. Uskomme, että voimme aloittaa alle 60-vuotiaiden rokottamisen kolmansilla annoksilla tammikuussa, Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen sanoi tiedotteessa.

18–59-vuotiaiden perusterveiden kolmannen kierroksen aloittaminen menee vääjäämättä ensi vuoden puolelle myös Tampereella ja Turussa.

– Nyt joulukuussa täytyy keskittyä vielä ikäihmisiin ja riskiryhmiin, Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio sanoo.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo, että Turussa pääosa yli 65-vuotiaiden kolmannesta rokotuskierroksesta on tarkoitus saada valmiiksi ennen joulua.

Turussa on edistytty kolmansien annosten antamisessa muuta maata nopeammin. Peltoniemi iloitsee, että 11,7 prosenttia kaupungin väestöstä on jo saanut kolme koronarokotusta, koko maan keskiarvo on 7,6 prosenttia.

Sitten kun kolmas rokotuskierros kaupungeissa alkaa, pääperiaate on se, että rokotusjärjestyksessä edetään vanhemmasta päästä nuorempaan. Minkään kaupungin resurssit eivät kestäisi sitä, jos kaikki 18–59-vuotiaat rynnistäisivät kolmannelle annokselle samaan aikaan.

Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kehottaa kaikkia odottamaan maltillisesti vuoroaan. Oma vuoro tulee kyllä.

Osaltaan tästä pitää huolen se, että kunnissa kuuden kuukauden väli tulee eri ikäluokille porrastetusti ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen saamisen mukaan.

Aikiolla ja Peltoniemellä on selvä viesti niille, jotka yrittävät keplotella itsensä kolmannelle rokoteannokselle ennen aikojaan.

Vaikka ajan saisikin varattua, rokotuspisteellä voi sitten tulla stoppi.

– Jos ensimmäinen ja toinen annos eivät näy potilastietojärjestelmässä, sitä kysytään sitten paikan päällä, Peltoniemi sanoo.

– Vaikka ajanvarausjärjestelmämme on nyt auki huhtikuulle saakka, se oma aika kannattaa varata siihen kohtaan, kun puoli vuotta toisesta annoksesta tulee täyteen. Ei kannata yrittää etuilla. Jos yrittää mennä aikaisemmin, rokotusta ei anneta, ja se on sitten resurssien väärinkäyttöä. Vetoamme hyvään kansalaisymmärrykseen, Aikio painottaa.

Aikio sanoo, että maltti on nyt valttia, vaikka olisikin jo kova kiire aikaistetulle kolmannelle rokoteannokselle. Tampereella hinku oli jopa niin kovaa, että Aamulehden mukaan koko ajanvarausjärjestelmä ruuhkautui ja lopulta kaatui keskiviikkoaamuna.

– Viestini on se, että jokainen saa kolmannen annoksen vuorollaan. Nyt jokaisen kannattaa rauhassa odottaa siihen kuuteen kuukauteen asti. Kun viiden kuukauden annosväliin voidaan siirtyä, siitä tiedotetaan laajasti, Aikio korostaa.

THL on todennut, että kuuden kuukauden jälkeenkin riski sairastua vakavaan tautimuotoon on edelleen pieni.

Henkilökohtaiset tartunnanestomenetelmät ovat taas tarpeen. Ne tepsivät myös influenssaa ja rs-virusta vastaan.

Aikio sanoo, että omaa rokotusvuoroa odottaessa kannattaa jatkaa korona-ajan opittuja käytäntöjä. Niihin kuuluvat hyvä käsi- ja yskimishygienia, etäisyyden pitäminen kanssaihmisiin, kasvomaskin käyttö etenkin silloin, kun etäisyyttä ei ole mahdollista pitää ja jääminen kotiin sairastamaan pienistäkin hengitystieinfektio-oireista.

– Kyllä tämä epidemia talttumaan saadaan. Se vain vaatii pitkäjänteisyyttä meiltä kaikilta, Aikio muistuttaa.