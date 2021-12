Poliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen mahdollisista havainnoista.

71-vuotias Saara Arkio on kadonnut Kristiinankaunpungissa tänään 9. joulukuuta ennen klo 11. Havaintoja Arkiosta voi soittaa hätäkeskukseen 112, Pohjanmaan poliisilaitos tiedottaa.

Viimeinen havainto Arkiosta on osoitteessa Lapväärtintie 9-11. Arkio on noin 170 senttimetriä pitkä, hänellä on päällään valkoinen pita ja beiget housut ja hänen vaaleanharmaa tukkansa on ponihännällä.

