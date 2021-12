Suora lähetys kello 9: Tältä näyttää uusi äitiyspakkaus

Kela kertoo syntyvyydestä ja esittelee uuden äitiyspakkauksen kello 9. ISTV välittää tiedotustilaisuuden suorana.

Kela esittelee torstaina uuden äitiyspakkauksen. Uuden pakkauksen sisällössä on keskitytty erityisesti laatuun, ekologisuuteen ja kestävyyteen, julkisuuteen on etukäteen kerrottu.

Aiemmin on myös kerrottu, että ensi vuonna käyttöön otetaan vuonna 2017 järjestetyn suunnittelukilpailun kolmas voittajatyö, Aya Iwayan suunnittelema kuvitus.

Lisäksi tiedotustilaisuudessa kerrotaan ajankohtaista asiaa syntyvyydestä ja vanhemmuudesta Suomessa.

Edellinen äitiyspakkaus esiteltiin viime maaliskuussa. Tuolloin joitakin suosikkituotteita oli jäänyt pois koronapandemian takia. Yksi tällainen oli kuumemittari.

– Syynä on korona. Tavarantoimittajien on ollut vaikea sitoutua siihen, että he pystyisivät toimittamaan tuotteet täydellä varmuudella. Esimerkiksi Kiinassa toimituksia on myös priorisoitu oman maan sisälle, Kelan suunnittelija Veera Petäjä kertoi Ilta-Sanomille.