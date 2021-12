Rokotteet suojaavat myös omikronin aiheuttamalta vakavalta taudilta – Rämet: ”Kolmas rokoteannos on entistä tärkeämpi”

Nykyisillä rokotteilla tullaan toimeen omikronia vastaan, sanoo Mika Rämet.

Keskiviikkona lääkevalmistajat kertoivat uusia uutisia koronarokotteiden tehosta uutta vaarallista virusmuunnosta vastaan. Tuoreet tiedot vaikuttavat lupaavilta.

Lääkeyhtiö Pfizer kertoi, että sen nykyinen koronarokote antaa suojan omikronia vastaan. Lääkeyhtiön mukaan omikron tarttuu aiempaa helpommin, mutta ei ole viitteitä siitä, että tauti olisi aiempaa vaarallisempi.

Yhtiön näkemyksen mukaan hyvään suojavasteeseen todennäköisesti tarvitaan kuitenkin kolmas rokoteannos.

– Tuli myös Etelä-Afrikasta tietoa, miten rokote tehoaa omikroniin, Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet lisää.

Etelä-Afrikasta saatujen tietojen perusteella koronarokote antaa todennäköisesti suojan omikronin vakavaa tautia vastaan, vaikka rokotteen tuottamien neutraloivien vasta-aineiden kyky estää omikronmuunnoksen pääsyä solujen sisään olikin huomattavasti heikentynyt verrattuna koronaviruksen alkuperäiseen muotoon.

Tulokset olivat Rämetin mukaan odotettuja huomioiden omikronin useat muutokset piikkiproteiinissa.

Ne kertovat hänen mielestään siitä, että nykyisillä rokotteilla tullaan toimeen omikronia vastaan. Samalla kolmannen rokoteannoksen merkitys korostuu entisestään.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet toppuuttelee, että Etelä-Afrikan tiedot eivät ole suoraan verrattavissa Suomeen.

– Yleinen näkymä omikronissa on, että tauti ei ole ainakaan vaikeampi kuin deltavariantissa.

Asia vaatii jatkoseurantaa, Rämet sanoo. Tietoa on vielä sangen vähän, ja Etelä-Afrikasta saatavat tiedot eivät ole suoraan verrattavissa Suomeen.

– Väestön ikärakenne on siellä erilainen, ja suurin osa tapauksista on nuorilla ja heillä tautitapaukset ovat tyypillisesti lieviä. Vakavat oireet myös kehittyvät viiveellä.

Koronan uusin muunnos, omikron, todettiin marraskuussa Etelä-Afrikassa ja Botswanassa.

Omikron tarttuu ärhäkästi. Siinä on huomattavan paljon muutoksia viruksen piikkiproteiineissa, jotka ovat keskeisiä rokotesuojan antamien vasta-aineiden kannalta.

Viruksen piikkiproteiinit tarttuvat solujen reseptoriin eli lukkoon. Koronarokotteen ja aiemman taudin saamat vasta-aineet estävät piikkiproteiinia kiinnittymästä soluun.

Tuoreiden tutkimusten mukaan omikronin kyseessä ollessa tarvitaan huomattavasti enemmän vasta-aineita, jotta ne pystyvät tekemään tehtävänsä ja estävät viruksen pääsemisen solujen sisään.

– Hyvä uutinen oli se, että niitä tarvitaan enemmän eikä niin, että vasta-aineet olisivat täysin menettäneet kykynsä estää piikkiproteiinin kiinnittymistä solukalvon reseptoriin.

Omikronmuunnosta vastaan todennäköisesti tarvitaan kolmas rokoteannos.

Rämet sanoo, että kyseessä on samanlainen ilmiö kuin viruksen deltavariantin tullessa. Tarvitaan huomattavasti korkeampia vasta-ainemääriä kuin tarvittiin aiempaan varianttiin.

– Tässä on taas kertahyppäys eteenpäin, omikronissa vasta-aineiden tasojen pitää olla korkeammat verrattuna deltavarianttiin.

Suomessa koronarokotuksia aloitettaessa vallalla oli viruksen perusvariantti.

Silloin yksi koronarokote antoi hyvän suojan niin, että rokotusten annosväliä saatettiin pidentää turvallisesti kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen, jotta mahdollisimman moni suomalainen olisi saatu rokotettua.

Sitten tuli viruksen deltavariantti. Se korosti tehosteannoksen merkitystä. Tarvittiin entistä enemmän vasta-aineita antamaan suojaa deltaa vasten.

– Nyt näyttäisi sekä Etelä-Afrikassa todettujen tulosten että lääkeyhtiön tutkimuksen perusteella siltä, että kolmas rokoteannos on entistä tärkeämpi.

Rämetin mukaan todennäköisesti koronan kolmannella annoksella saadaan pitkäkestoinen suoja.

Rämet lisää, että pitkään aikaan ei ole ollut epäilyksiä siitä, onko kolmas annos tarpeen. Julkinen keskustelu on käynyt siitä, mikä on paras mahdollinen antoväli toisen rokoteannoksen jälkeen.

– Nyt lähdetään siitä, että se on viisi kuukautta. Paras varautuminen sekä tulevaa joulua että virusmuunnosta vastaan on ottaa se rokoteannos, joka on vuorossa, oli se sitten ensimmäinen, toinen tai jo kolmas.

Lähiviikkoina nähdään Rämetin mukaan, mikä tulee olemaan viruksen valtamuunnos. Onko se vielä jatkossakin delta vai syrjäyttääkö omikron deltan.