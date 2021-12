Minne katosi kankaanpääläinen Mika? Poliisi kaipaa havaintoja

Kankaanpäässä asuva 42-vuotias Mika Mattila katosi Porissa viime sunnuntaina.

Lounais-Suomen poliisi kaipaa yleisövihjeitä kankaanpääläisen Mika Mattilan löytämiseksi.

Viimeisimmän havainnon mukaan Mattila poistui sunnuntaina aamuyöllä Porissa sijaitsevasta Heidi´s Bier Bar -baarista.

Kadonnut Mattila on 188 senttimetriä pitkä, ja vartaloltaan hän on roteva tai tanakka. Hän on kalju.

Kadotessaan Mattilalla oli yllään tumma villapata sekä camo-kuvioiset housut.

Havainnot kadonneesta pyydetään sähköpostilla osoitteeseen: vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai suoraan hätäkeskuksen numeroon 112.