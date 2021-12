Mediat: Suomen ja Venäjän rajaa markkinoidaan siirtolaisille reittinä EU:hun – ”Herättänyt intoa”

Markkinoinnissa on tapahtunut muutos sen jälkeen, kun esimerkiksi Turkki alkoi rajoittaa lentoja Valko-Venäjälle.

Ihmissalakuljettajat markkinoivat Suomen ja Venäjän välistä rajaa reittinä Euroopan unioniin. Radio Free Europe kertoo, että reittinä Euroopan unioniin markkinoidaan tällä hetkellä Valko-Venäjän sijaan reittejä Venäjälle ja sieltä Valko-Venäjälle tai suoraan Euroopan unioniin Suomeen.

– Marraskuun puolivälistä eteenpäin emme ole nähneet enää tarjouksia (matkoista) Valko-Venäjälle, vaan olemme nähneet vastaavia tarjouksia matkoista Venäjälle, tsekkiläisen avointen lähteiden tiedusteluun erikoistuneen turvallisuusyritys Semantic Visionsin tutkimusjohtaja Monika Richter sanoi RFE:lle.

Muutos on tapahtunut sen jälkeen, kun Turkki alkoi rajoittaa lentoyhtiö Turkish Airlinesin lipunmyyntiä Valko-Venäjälle Minskiin. EU pyysi Turkkia valvomaan Valko-Venäjälle suuntaavia lentoja, jotta niitä ei käytettäisi EU:n alueelle laittomasti pyrkivien ihmisten kuljettamiseen Puolan rajalle.

Richter perustaa käsityksensä analyysiin, jota yritys on tehnyt muun muassa arabiankielisistä sosiaalisen median keskusteluista ja sivustoista, esimerkiksi Facebookista.

Semantic Visions kertoo Twitterissä tunnistaneensa kymmeniä sosiaalisen median tilejä, joita käytetään salakuljetusreittien mainostamiseen.

– Vielä on hyvin vaikeaa sanoa, johtavatko nämä (mainokset) siihen, että siirtolaisvirrat siirtyvät esimerkiksi Suomen rajalla. Sosiaalisessa mediassa reaktiot ovat olleet hyvin positiivisia. On herättänyt intoa, että on vaihtoehtoinen reitti, jolla kierretään Minskin-reitin rajoituksia, Richter sanoi RFE:lle.

Suojelupoliisista kerrotaan Hufvudstadsbladet, että se on tietoinen markkinoinnin muuttumisesta.

– Olemme tietoisia, että tällainen markkinointi on aloitettu, viestintäpäällikkö Milla Meretniemi kertoi HBL:lle.

Meretniemen mukaan Suomi seuraa tarkkaan tilanteen kehittymistä EU:n ulkorajalla. Suojelupoliisin mukaan markkinointi ei välttämättä tarkoita, että reitti Venäjän kautta EU:hun olisi otettu käyttöön.

HBL kertoo, että Suojelupoliisin mukaan tällä hetkellä ei ole syytä olettaa, että Venäjä ohjaisi siirtolaisia Suomen rajoille, kuten Valko-Venäjä teki Puolan rajalla kesällä ja syksyllä. Suojelupoliisi ei ota kantaa siihen, onko Venäjä alkanut myöntää turistiviisumeja siirtolaisille. Meretniemi myös korostaa, että Suomi on varautunut paremmin siirtolaistilanteeseen kuin edellisen kerran vuosina 2015–2016.

Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona viranomaisselvityksestä, jonka mukaan Suomen nykyinen valmiuslaki ei anna riittäviä välineitä vastaamaan samanlaiseen hybridivaikuttamiseen kuin Valko-Venäjän ja Puolan rajalla nähtiin kesällä ja syksyllä, jolloin EU:n ulkorajalle ohjattiin siirtolaisia.

Selvityksestä käy ilmi, että maahantulon järjestämistä ei välttämättä pystyttäisi tunnistamaan painostus- tai hyökkäystoimeksi.