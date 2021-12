Reijo Ruokasen kolumni: Eletään normaalisti, sanoi bestis

Mitä pääministeri ja bestikset edellä, sitä kansa perässä, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

”En ehkä halua kommentoida pääministerin puolesta asioita. Sinällään oma näkemykseni on, että kun on kaksi koronarokotusta, silloin vapaudut näistä (rajoituksista) ja pystyt elämään sitä kautta mahdollisimman normaalia elämää. Tämä on myös vahva ja hyvä viesti ihmisille siitä, että ottakaa rokotetta ja sitä kautta pysytte elämään normaalisti ja elämä jatkuu.”

Näin totesi kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd) kommentoidessaan pääministerin puolesta asioita. Nurmisen merkittävin saavutus politiikassa on se, että hän on pääministeri Sanna Marinin (sd) erittäin hyvä ystävä tai peräti bestis, kuten ei-buumerit sanoisivat.

Nurmisen lausuma kannattaa lukea huolella kahteenkin kertaan. On syytä olettaa, että kommentoidessaan pääministerin puolesta asioita, pääministerin bestis valitsee sanansa pääministerin näkemyksiä mukaileviksi.

”Kun on kaksi koronarokotetta, silloin vapaudut näistä (rajoituksista) ja pystyt elämään sitä kautta mahdollisimman normaalia elämää. Tämä on myös vahva ja hyvä viesti ihmisille siitä, että ottakaa rokotetta ja sitä kautta pystytte elämään normaalisti ja elämä jatkuu.”

Juuri noin hölmösti pääministeri toimi. Jostain syystä Sanna Marinille ja bestiksilleen ei ole mennyt perille se, että rokotetutkin voivat sairastua. He voivat myös oireettominakin levittää tautia eteenpäin. Kaksi rokotetta ei mahdollista ”normaalia elämää” vastuuntuntoiselle. Ei etenkään nyt, kun omikron hakee jalansijaa myös Suomesta.

Jostain syystä pääministeri Marin haluaa yhä vähätellä koronaa loppukesän ja alkusyksyn malliin. Silloinhan hän julisti, että nyt on aika uskaltaa ja elää. Ei ollut, mutta harmittavan moni uskoi pääministeriä ja sen ansiosta saimme syksyn tautitason tarpeettoman korkealle.

Pahoin pelkään, että Sanna Marinin ja frendiensä mielestä koronaa ei enää kumarrella. Kaksi piikkiä hihaan ja aikuista naista täysin palkein baaritiskin kupeessa. On aika elää. Mitä pääministeri ja bestikset edellä, sitä kansa perässä.

Demariministereistä ainakin Krista Kiuru on vetänyt aivan päinvastaista linjaa kuin pääministeri. Nyt siis on nähty se ihme, että olen Kiurun kanssa jostain asiasta samaa mieltä. Lujille ottaa, mutta pakko on nöyrtyä, vaikka yöunet tästä menevätkin.

Pääministeri Marinin kannattaisi nyt ihan reilusti kertoa, miten hän tautiin suhtautuu. Onko hänen mielestään suositeltavaa, että kaikki kahdesti rokotetut paahtavat menemään täysillä kuin virusta ei olisikaan, vai onko ehkä sittenkin syytä jonkinlaisen varovaisuuteen?

Reilusti kertominen ei vain taida mahtua samaan lauseeseen Sanna Marinin kanssa.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman vastaava päätoimittaja.