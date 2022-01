73-vuotiaat Kaija ja Ilkka Erkkilä ovat keränneet roskia kymmenen vuotta: ”Haluamme jättää maapallon paremmassa hapessa tuleville sukupolville”

Ilta-Sanomat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Sen kunniaksi esittelemme 90 sankaria Suomesta.

Työ ei lopu koskaan, mutta Kaija ja Ilkka Erkkilä haluavat tehdä osansa paremman tulevaisuuden eteen. He ovat keränneet maasta yli 1,2 miljoonaa tupakantumppia.

Joka viikko, neljä tai viisi kertaa viikossa, 73-vuotiaat Kaija ja Ilkka Erkkilä pakkaavat pussit ja pihdit mukaansa ja suuntaavat puhdistamaan katuja, kaikkien yhteistä olohuonetta.

Syksystä 2021 lähtien roskat ovat kadonneet Erkkilöiden pusseihin Helsingissä A- ja B-joukkoliikenne­vyöhykkeiden alueelta. Sitä ennen he ovat tehneet työtään Tampereella, Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä. Helsinkiin pariskunta muutti puhtaasti roskien takia: he kokivat, että pääkaupungissa olisi paljon tehtävää.

– Kun lähdemme, ajatuksena yleensä on, että reissussa menee ainakin 2–3 tuntia. Vakioksi on muodostunut se, että molemmat saavat kevyesti kerättyä tuhat tupakantumppia ja 2–4 kassia roskaa. Se on meidän päiväannos, Ilkka Erkkilä kertoo.

Tumpit ihmetyttävät

Erkkilöitä ihmetyttävät kaikkein eniten juuri tupakantumpit. Miksi fiksutkin ihmiset heittelevät niitä kaduille, vaikka eivät välttämättä muuten roskaisi? Ilkka esittelee Pasilasta noin 60 metrin alueelta keräämäänsä saalista: sylillinen tumppeja.

– Tumppien heittelemistä pidetään ihan ihmisoikeutena. Tupakantumppi sisältää muovia ja satoja myrkky-yhdisteitä, jotka päätyvät ennen pitkää luontoon. On surullista, että varmaan noin 60 prosenttia keräämistämme tumpeista on poimittu näköetäisyydeltä roskiksesta, Ilkka kertoo.

Erkkilät uskovat esimerkin voimaan. Ilkka Erkkilä siteeraa Nobel-palkittua Albert Schweitzeriä, jonka mukaan esimerkki on ainoa keino pyrittäessä vaikuttamaan muihin ihmisiin.

Työ vapaaehtoisina kadunpuhdistajina sai alkunsa vuonna 2012, kun Erkkilät olivat pitkien työurien jälkeen jääneet eläkkeelle ja muuttaneet Nurmijärveltä Tampereelle. Ilkka Erkkilä katseli Tampereen-kodin ikkunasta ulos ja huomasi viherkaistalla pyörivät roskat, jotka pilasivat maisemaa.

Hän otti pussin käteensä ja kävi keräämässä roskat pois.

– Siitä alkoi sellainen, että aina kun lähdimme jonnekin kävelylle, nappasimme samalla roskia maasta mukaamme. Ihan samalla tavalla kuin kotiakin siivoaa, niin voi siivota myös sitä kaupunkilaisten yhteistä olohuonetta, Kaija miettii.

”Roskasakki” tunnetaan ympäri Suomea

Media alkoi kiinnostua roskia keräävästä eläkeläispariskunnasta, ja pikkuhiljaa Erkkilöistä, tai Roskasakista, kuten he itseään kutsuvat, on tullut tunnettu kaksikko ympäri Suomen. Erkkilät ajattelivat, että julkisuuden avulla he saavat vietyä sanomaansa eteenpäin. Roskien keräämisen lisäksi Erkkilät ovat säännöllisesti yhteydessä myös kaupunkien päättäjiin.

Varsinkin alkuaikoina he saivat usein osakseen inhottavaa palautetta, kuten sylkemistä, haukkumista, provosoivaa roskaamista.

Onneksi myös kiitosta ja iloisia hymyjä on nähty paljon, ja yhä enenevissä määrin. Vuonna 2013 Erkkilät saivat jopa kutsun Linnan juhliin. Sitä muistellessa kyyneleet kihoavat Kaijan silmiin vieläkin.

Päivän urakan päätteeksi ”Roskasakki” eli Ilkka ja Kaija Erkkilä kaatavat roskat maahan, josta ne saa kätevästi ja nopeasti lajiteltua eri pusseihin. Ilkalla on välillä tapana tehdä myös taideteoksia roskista.

Erkkilät tilastoivat ja kuvaavat kaikki keräämänsä roskat. Artikkelin kirjoitus­hetkellä tilastot näyttävät seuraavilta: 3 785 muovikassillista roskaa, yli 1,2 miljoonaa tupakantumppia, 504 metallista teelusikkaa… Omaa rahaa bensa­kuluihin, tarvikkeisiin ja muuhun on vuosien varrella mennyt yli 25 000 euroa.

Puhtaampi tulevaisuus

Moni voisi ajatella, että roskien kerääminen on yhtä tyhjän kanssa, sillä työ ei lopu ikinä. Erkkilät eivät kuitenkaan näe asiaa niin.

– Mikään työ ei lopu kesken. Olen ollut nelisen­kymmentä vuotta erikois­sairaanhoitaja, ja eipä sekään työ loppunut, Kaija kuittaa.

– Me teemme osamme ja toivomme herättelevämme muita omalla esimerkillämme.

Erkkilät toivovat puhtaampaa tulevaisuutta.

– Kun meistä aika jättää, haluamme jättää maapallon paremmassa hapessa tuleville sukupolville kuin sen itse saimme.