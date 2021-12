Säässä tapahtuu raju muutos – näillä alueilla valkoinen joulu on uhattuna

Etelässä on epävarmaa, saadaanko valkoinen joulu.

Säässä tapahtuu raju muutos: arktinen kausi väistyy ja sää lauhtuu. Muutoksen tuulet alkavat puhaltaa viikon puolivälissä.

– Päivä päivältä sää hiipii lauhempaan suuntaan alkaen lounaasta, sääpalvelu Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala sanoo loppuviikon säästä.

Suomi on ollut kaksi viikkoa Jäämereltä tulevan hyisen ilman kourissa. Tällä viikolla sää lauhtuu. Euroopan länsiosissa vahvistuu korkeapaine, joka ohjaa matalapaineet pohjoisemmalle Islannin ja Norjan reitille.

Suomi saa lauhasta ilmasta osansa ja Jäämeren kylmät muuttavat Venäjälle.

Lähipäivät ovat vielä kylmiä. Lämpötilat pyörivät etelässä päivisin 10–20 miinusasteessa. Lapissa voi pakkanen jatkua kireänä ja olla paikoin -30 astetta.

Ensimmäiset merkit lauhtumisesta ovat havaittavissa torstaina lounaisimmassa Suomessa. Pakkasta on silloin enää 5–10 astetta.

Viikonloppuna maan länsipuolella oleva matalapaine pyöräyttää sateita Suomen päälle. Suurin osa sateesta tulee lumena, mutta etelässä voidaan päästä nollan tuntumaan ja sateet tulevat vetenä.

Lue lisää: Uusi ennuste povaa lämmintä talvea: ”Suomi helottaa kirkkaanpunaisena”

Viikonloppuna tarjoutuu tilaisuus kokea erikoinen luonnonilmiö: jäätävät sateet. Maan etelä- ja keskiosissa voi taivaalta sataa niskaan alijäähtynyttä vettä.

– Sade alkaa ylempänä ilmakehässä nestemäisenä, mutta kun se tulee kylmän kerroksen läpi maan pinnan lähelle, lämpötila laskee pakkasen puolelle eikä se ehdi jäätyä. Eli sataa alijäähtynyttä vettä, Forecan meteorologi Anna Latvala kuvaa ilmiötä.

Latvala varoittaa, että jos alijäähtynyttä vettä sattuu satamaan, tien pinnat ovat liukkaita.

Ensi viikolla sää lauhtuu selvästi.

– On mahdollista, että päästään nollaan tai vähän plussan puolelle ihan Lapissa asti, Latvala ennustaa.

Kun sää muuttuu lauhemmaksi, se muuttuu samalla tuulisemmaksi ja sateisemmaksi. Talvelle on Latvalla mukaan tyypillistä juuri se, että kun on lauhaa, on myös pilvistä, sateista ja tuulista.

Lauhtuminen tekee myös joulun säästä epävarman ennustettavan. Maan etelä- ja keskiosissa lunta on vielä hyvin vähän tai ei ollenkaan.

– On epävarmaa, onko joulu valkoinen vai ei, Latvala puntaroi.

Jos sää lauhtuu nollan tuntumaan ja vettä sataa, lumet sulavat.

Pohjoiseen sen sijaan on luvassa vanhan ajan valkoinen joulu.

– Lumipeite ei ole siellä mihinkään lähdössä. Se voi jonkin verran painua kasaan, mutta ei sellainen useampi kymmenen senttiä todennäköisesti mihinkään lähde, Latvala sanoo.

Lauha sää jatkuu näillä näkymin jouluviikon puolelle, Latvalan mukaan ehkä vuoden vaihteeseen asti. Ilmassa on kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä mitä lähemmäs vuodenvaihdetta mennään.

– Epävarmuus kasvaa selvästi. On myös mahdollisuus siihen, että läntinen ilmavirtaus jatkuu Suomen yllä.

Suomen lisäksi arktisen sään vallassa ovat olleet Ruotsi ja Norja. Pohjoisesta on kulkenut kylmän alueen juova aina Italiaan asti. Juovan molemmin puolin on lämmintä. Lämpö on hellinyt niin länsi-Eurooppaa kuin Mustaamerta.

Kylmä sää painuu lähipäivien aikana itään ja lännestä tuleva lauha länsivirtaus valtaa alaa.

Ensi viikolla on lauhaa ja tavallista lämpimämpää koko Euroopassa. Vuoden viimeisellä viikolla voi asetelma kääntyä.

– Vuoden viimeisillä viikolla voi Etelä- ja Keski-Euroopassa sää muuttua kylmempään suuntaan, Latvala ennustaa.