Jääkarusellimies lisäsi kierroksia – Sammatissa pyöri valtaisa jäädonitsi

Tiettävästi maailman ensimmäinen saarta kiertävä 104 metrinen jäädonitsi pyöri viikonvaihteessa aikansa, kunnes jäätyi kiinni.

Pyramidit pystytettiin naruilla mittaamalla, mutta maailman ensimmäisen saaren ympäri pyörivän jäärenkaan tekoon tarvittiin modernia GPS-tekniikkaa.

– Kahden ympyrän piirtäminen saaren keskeltä narulla ei onnistunut millään, keksijä-tietokirjailija Janne Käpylehto perustelee.

Jääkaruselleillaan kahmalokaupalla kansainvälistä medianäkyvyyttä haalinut Käpylehto oli haaveillut jo kotvan kahden sisäkkäisen renkaan sahaamista Sammatin Kirmusjärveen. Ajatuksen juju oli siinä, että syntyvä jäärengas kiertäisi Käpylehdon mökkisaarta ympäri. Miksi moinen?

– Toteutin donitsin, koska se on vaikeaa, erikoista ja saa ihmiset iloisiksi, Käpylehto vastaa.

Ulompi rengas on halkaisijaltaan 104 metriä ja sisempi 76 metriä.

Ensimmäiset jääkarusellit Käpylehto teki 2017.

Käpylehdon nimissä on ollut neljä maailman suurinta pyörivää jääkarusellia, joista viimeisin 310 metriä halkaisijaltaan pyöri Pohjamaalla Lappajärvellä 2021 kevättalvella. Sitten amerikkalaiset tekivät Maineen 375 metrisen jääkarusellin ja veivät tittelin ison veden taakse. Uusia jääkaruselleja on silti tulossa, joista kenties erikoisin syntyy Pekingin olympiakisoihin. Mutta siitä ei sovi vielä puhua.

Käpylehto halusi mökkisaarellaan kokeilla, voisiko jäähän sahata pyörivän renkaan eli donitsin.

Hankkeeseen joukkoistettiin sammattilaisten Facebook-sivuston avulla puolensataa paikkakuntalaista.

Ajatus ei ollut uusi. Käpylehto yritti jo 2018 tehdä jäädonitsin mökkisaarensa ympäri, mutta narulla piirrottamalla se ei onnistunut.

– Aina oli naurun edessä joku rakennus tai puita.

Hätiin tuli moderni satelliittipaikannusteknologia, joka pystyy hyödyntämään kahden GPS-yksikön tarkkuutta. Saaren keskipisteeseen sijoitettu yksikkö lähetti korjaus­signaalin kehää pitkin kulkevalle yksikölle. Näin jäähän pystyttiin piirtämään kaksi tarkalleen pyöreää rengasta, joiden molempien keskikohta oli sentilleen samassa paikassa Käpylehdon mökkisaaressa.

Ulkomitta tuli Suomen itsenäisyyden juhlavuoden mukaan.

Renkaan ääriviivat merkittiin jäähän kahden henkilön voimin.

Mittapisteiden tarkkuus oli noin kahden sentin luokkaa ympyrän kaarella. Ne yhdistettiin neljän metrin kakkosnelosella toisiinsa ja väliin piirrettiin viiva. Sitä myöten 15-senttiseen jäähän sahattiin pitkälaippaisella moottorisahalla kaksi railoa.

– Tarkkuus oli sitä luokaa, että donitsi lähti heti pyörimään, kun siihen kytkettiin kaksi 200 watin sähköperämoottoria. Donitsi hankasi reunoistaan vain ihan kevyesti, kunnes rosot hioutuivat pois.

Noin 660 000 kiloa painava rengas pyörähti liikkeelle vaatimattomalla 0,4 kilowatin teholla. Melkoisen massan kiihtyminen maltillisella teholla vakiokierrosnopeuteen kesti noin kolme tuntia.

Dontisi syntyi, kun 15-senttiseen jäähän sahattiin pitkälaippaisella moottorisahalla kaksi railoa.

Kun iso massa kerran olisi saatu liikkeelle, se pyöri moottorien pysäyttämisen jälkeen vielä itsekseen 45 minuuttia, kunnes veden vastus sen pysäytti.

Karuselli pyöri lauantain. Yöllä se jäätyi. Aamun alkajaisiksi saumaan kertynyt muutaman sentin jää sahattiin pois ja karuselli jatkoi vielä sunnuntain. Sen jälkeen kovat pakkaset jäädyttivät kiertolaisen takasin osaksi Kirmasjärven kiinteää jääkantta.

Ennen sitä kuvat jäädonitsista ehtivät päätyä jo julkisuuteen, muun muassa Sveitsin televisioon.

Lisää näkyvyyttä on luvassa, jos vanhat merkit pitävät paikkansa. Käpylehdon lataamia jääkarusellivideoita on katsottu hänen oman ilmoituksensa mukaan eri kanavilla yli 300 miljoonaan kertaa sen jälkeen kun hän 2017 niitä alkoi tehtailla.

Lista maista, joiden televisioissa Käpylehdon jääkaruselleja on esitelty, on uuvuttava. Alalle on syntynyt myös muita tekijöitä

– Näiden tekemisestä on tullut maailmanlaajuinen kilpailu. Mutta kuten yhdysvaltalainen jääkarusellimies Chuk Zwilling sanoo, tämä on ystävällismielistä kilpailua. Puolin ja toisin autetaan, Käpylehto vakuuttaa.