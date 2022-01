Seksin ammattilainen on seksipalveluja myyvän Juhanin mielestä satunnaista baarituttua parempi vaihtoehto, sillä ammattilainen ei soittele perään, ei jää roikkumaan eikä tarvitse pelätä, että joku jää vaanimaan Instagramia.

Espoolainen Tiia Forsström on myynyt seksipalveluja kahdeksan vuotta. Salanimellä Juhani toimiva tamperelaismies on ollut alalla kolme vuotta.

Forsströmillä on ollut asiakkaita 18-vuotiasta aina yli 80-vuotiaisiin asti, miehiä, naisia, muunsukupuolisia ja pariskuntia.

– Senioritkin ostavat seksiä eikä se ole edes uusi asia. Kun 60 plus 70 plus asiakkaat ensimmäistä kertaa uskaltavat nauttia ja tutustua itseensä, kaikkeen siihen, mikä on sallittua ja mikä kaikki on mahdollista, se on minulle yksi hienommista osista tätä seksityötä. Senioreiden nuoruudessa seksuaalikasvatus ja käsitys seksipalveluista oli aivan eri tasolla kuin nyt, vaikka vieläkään meillä ei ole sellaista seksuaalikasvatusta, joka antaisi hyvät eväät seksuaalisuudesta nauttimiseen ja oman kehon tuntemiseen. Ihmisen seksuaalisuus ei sammu koskaan, vaikka ikää tulee, myös seksuaaliterapeuttina toimiva Forsström kertoo.

– Aika moni luonani käynyt senioriasiakas on sanonut, että he luulivat, että kaikki seksityöntekijät ovat kaksikymppisiä eikä heitä puhuttele niin nuoret ihmiset. Heistä on ollut ihana huomata, että aikuinenkin nainen tekee tätä työtä, Forsström kertoo.

Moni varaa Tiia Forsströmiltä panemisajan, mutta lähtiessä kiittää erityisesti pötköttelystä ja silittelystä. Hellyyttä on vaikeampi pyytää kuin seksiä.

Miksi ihminen ostaa seksipalveluja?

– Useimmiten seksin takia. Ihmiset hakevat sellaista, mitä ei juuri nyt muuten omassa seksielämässä ole. He kaipaavat vaihtelua. Aika moni maksaa seksipalvelusta sen sijaan, että etsisi seuraa Tinderistä, koska ammattilaisen kanssa seksi on selkeää. Kummallekin on kirkasta, että tapaamisen aikana harrastetaan seksiä. Tapaaminen voidaan laittaa kalenteriin, sen alku ja loppu. Seksityöntekijän kanssa on myös pakko käydä hyvin suorat keskustelut, minkälainen on hyvää seksiä asiakkaalle. Seksuaalikulttuurissamme on aika kova kynnys kertoa, että oikeasti pidän vaikka anaaliseksistä tai tykkään edetä tosi hitaasti. Seksin ostamisessa ei ole kyse siitä, etteikö niin sanotusti ilmaiseksi saisi, Forsström sanoo.

Kummankaan osapuolen ei tarvitse Forsströmin mukaan myöskään tapaamisen ulkopuolella kannatella toista emotionaalisesti tai miettiä, mitä tästä seuraa.

– Miksi kannattaa valita seksin ammattilainen tuntemattoman baarituttavuuden sijaan? Siksi, että ammattilaiselta saa mitä haluaa, ainakin sen, mitä osaa pyytää. Ammattilainen ei soittele perään, ei jää roikkumaan eikä tarvitse pelätä, että joku jää vaanimaan Instagramia. Siinä vaiheessa, kun asiakas sanoo kiitos, minä sanon, ole hyvä ja ota yhteyttä, jos haluat tulla uudestaan. Ammattilaisen kanssa saa heittäytyä vain vietäväksi, ja jos ei halua itse tehdä mitään, ei ole pakko, Juhani sanoo.

Hänellä on ollut asiakkaina parikymppisistä kuusikymppisiin. Asiakkaat ovat pääasiassa naisia.

– Naiset ovat kaikista tuloluokista, johtajatehtävistä työntekijäportaaseen. Jokunen mieskin on ollut ja transihminen, Juhani kertoo.

Tiia Forsström huomauttaa, että ”meidän kulttuurissamme on mahdollista hakea seuraa seksi edellä, mutta se on vähän leimattua silti varsinkin naisille”.

– Jos nainen kaipaa tietynlaista seksiä se pitäisi kehystää johonkin muuhun seurusteluun, tutustumiseen tai kahvitteluun, Forsström sanoo.

Tiia Forsströmin asiakkaina on myös yksinäisiä ihmisiä ja sellaisia, jotka kokevat, että seksipalvelujen ostaminen ainoa keino saada hellyyttä ja kokea seksiä.

” Hellyyden pyytäminen voi olla korkeamman kynnyksen takana kuin seksin pyytäminen.

Kummankin asiakkaana on ollut myös yksinäisiä ihmisiä.

– Ilman muuta asiakkaina on myös yksinäisiä ihmisiä ja sellaisia, jotka kokevat, että tämä on ainoa keino saada hellyyttä ja kokea seksiä. Sitä ei kannata vähätellä. Asiakkaina on niitä stereotypian kaltaisia peräkammarin poikia. Minä ajattelen heistä, että he kyllä löytäisivät seuraa, jos he vain rohkaistuisivat. Mutta he saattavat itse ajatella, että omat voimavarat riittävät seksipalvelujen ostamiseen. Se on heille turvallisinta emotionaalisesti eikä heidän tarvitse pelätä, tulenko hylätyksi, Tiia Forsström kertoo.

Juhanilla on myös asiakkaina ihmisiä, jotka kaipaavat läheisyyttä seksin lisäksi.

– He kaipaavat jos ei nyt pelkästään juttuseuraa niin eipä paljon puutu, Juhani kertoo.

Moni hakee hellyyttä, mutta sitä on vaikea pyytää.

– On asiakkaita, jotka varaavat ajan, että he haluavat tulla minua panemaan. Loppujen lopuksi se, mihin käytetään eniten aikaa tai mistä asiakas erityisesti kiittää on se, että pötkötellään ja silitellään. Hellyyden pyytäminen voi olla korkeamman kynnyksen takana kuin seksin pyytäminen, Tiia Forsström kertoo.

Juhanilta pyydetään erityisesti BDSM-palveluita. Asiakkaat haluavat seksuaalista nautintoa kivun ja valtapelien ja fetissien kautta.

Juhani on tunnettu erityisesti BDSM-palveluistaan, jossa haetaan seksuaalista nautintoa kivun tai valtapelien tai vaikkapa erilaisten materiaalifetissien, kuten lateksin kautta. Fetissi voi kohdistua myös tiettyyn ruumiinosaan, kuten jalkoihin.

– Minulla on asiakkaina ihmisiä, joilla on paljon erityistoiveita vaikka piiskaamiseen ja alistamiseen. Heillä ei ole aikaa tai mielenkiintoa rakentaa suhdetta jonkun kanssa, että voisi turvallisesti toteuttaa tällaisia mielihaluja. Moni on parisuhteessa, jossa kumppania ei satu kiinnostamaan kipu tai alistaminen. Eniten minulta pyydetään medical play -osastoa, jossa käytetään neuloja, veitsiä tai vaikkapa piikkilankaa, Juhani kertoo.

Myös Tiia Forsström korostaa sitä, että seksityöntekijän kanssa on turvallista toteuttaa omia fetissejä ja fantasioita.

– Seksityöntekijä on luotettava ja alalla on todella ehdoton vaitiolovelvollisuus. Jos on fantasioita, joihin liittyy sitomista tai kivun tekemistä, ammattilainen on keskimäärin fyysisesti turvallisempi vaihtoehto kuin joku random-kumppani, Tiia Forsström sanoo.

Hän huomauttaa, että ihmisen seksuaalisuus on ollut aina monimuotoista.

– Se, mikä tekee jostakin asiasta kinkyn tai sadomasokistisen riippuu siitä, miten me määrittelemme normaaliseksin. Joillekin ihmisille anaaliseksi on tosi raffia, joillekin tosi normaalia. Joillekin se, että pidetään ranteista kiinni on arkipäivää, joillekin se on tosi kinkya, Tiia Forsström kertoo.

” Toiset ihmiset saavat orgasmin, kun heitä kutittaa. Toiset tykkäävät siitä, että saavat kunnolla rottingilla pakaroille.

Nautinto ja kipu eivät ole Forsströmin mukaan vastakohtia toisilleen.

– Kaikki, jotka ovat käyneet hierojalla, tietävät sen. Se ei ole mustavalkoista, missä vaiheessa pieni rapsuttelu tai näykkiminen muuttuu puremiseksi tai raapimiseksi. Siinä on iso portaaton säätö. Ihmisillä rajat kulkevat eri kohdissa. Toiset ihmiset saavat orgasmin, kun heitä kutittaa. Toiset tykkäävät siitä, että saavat kunnolla rottingilla pakaroille, Tiia Forsström kertoo.

Kun Tiia Forrström kertoi omilla kasvoillaan ja nimellään olevansa seksityöntekijä häiriösoitot loppuivat.

Juhanin mukaan jo se, että uskaltaa puhua ääneen fantasioistaan on vapauttavaa.

– Ihmisillä on sellaisia fantasioita, jotka eivät ole realistisesti toteutettavissa. Joku voi haluta tulla kymmenmetrisen naisen syötäväksi. Sellaiseksi en valitettavasti muutu, mutta minulle saa sanoa ääneen sen fantasian, Juhani kertoo.

Kumpaakin seksityöntekijää ärsyttää seksityöhön liittyvät mielikuvat. Kumpikin heistä myy palvelujaan vapaaehtoisesti.

– Eniten ärsyttää törmätä siihen väitteeseen, että seksityö on pääasiassa ihmiskauppaa, uhreja ja parittamista eikä kukaan ala siihen, jos ei ole ihan välttämätön pakko. Seksityöhön liittyy ihmiskauppaa. Se on ihan selvä asia, mutta se ei ole pelkästään sitä. Ihmiskauppaa liittyy myös rakentamiseen, ravintoloihin ja muihinkin aloihin. Meitä on huomattava joukko, joka tekee ihan omasta halusta ja ihan omasta valinnasta seksityötä. Sen myytin rikkominen, että seksityö olisi ikävää ja vahingoittavaa ja sen tekijät aina uhreja, haluaisin nähdä muuttuvan vielä elinaikanani, Juhani sanoo.

Mitä sinä itse saat seksityöstä?

– Rahaa ja hyvin mielenkiintoista elämyksiä. Seksityö antaa valtavasti vapautta. Voin tehdä muutaman tunnin viikossa töitä ja tulla ihan hyvin toimeen sillä. Parhaiten jäävät mieleen sellaiset kohtaamiset, jos luokseni tulee vaikka 50-vuotias nainen ja hän kokeilee ensimmäistä kertaa sellaista, mistä on haaveillut teini-ikäisestä asti. Se onnellisuus ja kiitollisuus, mikä ihmisestä näkyy, on iso palkinto. Siksi seksityötä on kiva tehdä, Juhani kertoo.

Tiia Forsströmin asiakaskunta muuttui, kun hän tuli julkisuuteen omilla kasvoillaan ja nimellään.

– Kaikki häiriökäyttäytyminen loppui melkein kokonaan, ei tule turhia yhteydenottoja niin sanottuja renkaiden potkijoita eikä uhkaavaa käytöstä. Minulla on nykyään ihania asiakkaita kaikki.

” Se on myytti, että seksityöntekijä on kylmä ja toimii konemaisesti.

Juhanilla on myös päivätyö. Hän työskentelee asiantuntijatehtävissä.

– Jos haluan joskus tulla ulos omalla nimelläni seksityökaapista haluan tehdä sen omilla ehdoillani enkä sillä tavalla, että viereisen toimistohuoneen kateellinen ihminen tekee sen minun puolestani, Juhani sanoo.

Hän ei ole kokenut häirintää eikä uhkaavia tilanteita. Juhani uskoo, että siinä häntä suojelee sukupuoli.

– Naiskollegoille tulee enemmän häiriköintiä. Heillä voi olla valtava määrä roskaviestejä karsittavana puhelimesta. Minulla kaikki ne, jotka ovat aikeissa käyttää tai ovat käyttäneet palveluitani ovat olleet hirveän asiallisia ja mukavia. Paljon enemmän olen kohdannut huonoa käytöstä nuorena poikana, kun olin ravintolassa töissä, Juhani kertoo.

Juhani tekee seksityötä rahan, vapauden ja mielenkiintoisten elämysten takia.

Juhanin mukaan uhkaavat ja vaaralliset tilanteet ovat hänen tuntemiensa naiskollegoiden mukaan seksityössä harvinaisempia kuin vaikkapa hoitotyössä.

Saako rakkautta rahalla?

– Se on myytti, että seksityöntekijä on kylmä ja toimii konemaisesti. Se ei kokemukseni mukaan pidä ollenkaan paikkansa. Me olemme tunnetyöskentelyn kenttätohtoreita. Aina pitää osata virittäytyä asiakkaan tunnetilaan ja osata kuunnella ja osoittaa empatiaa, ja ymmärtää semmoisiakin asioita, joita he tekevät, mitä ei itse tekisi. En nyt sanoisi, että rahalla saa rakkautta, mutta ainakin emotionaalista yhteyttä, Juhani sanoo.

Seksityössä on riskinä, että asiakas ihastuu seksityöntekijään.

– Kun mennään kontekstissa, missä on vahvoja tunteita pinnassa, ihastuminen on ihan olemassa oleva vaihtoehto. Siinä on tärkeää seksityöntekijän itsensä pitää rajat ja sanoa, kiitos, mutta meidän suhteemme on ammatillinen, Juhani muistuttaa.

Tiia Forsström pitää tällä hetkellä sapattivapaata. Juhani haaveilee, että voisi joskus tulevaisuudessa perustaa bordellin.

– Minä olen pitkään halunnut perustaa bordellin. Tiedän jo, ketkä haluaisin sinne töihin, mutta en saa tehdä niin, koska Suomen laki kieltää sen.