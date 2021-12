Onko muuta tietä ulos kuin rajoitukset? Korona-asiantuntijat kertovat, mikä on Suomen tilanne nyt

Koronatilanne ei ole vielä hallitsematon, vastaavat asiantuntijat.

Missä Suomi menee nyt?

Mikä on kansakunnan tila, kun koronan tartuntamäärissä on uutisoitu ennätyslukuja ja sen uusi omikronmuunnos on saanut jalkansa oven väliin?

Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijoilta kolmea asiaa:

Onko korona nyt ”hallitsemattoman palon” vaiheessa? Onko muuta tietä ulos kuin uudet rajoitukset? Miten tavallisen kansalaisen tulisi suhtautua nyt tilanteeseen?

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus):

1. En sanoisi hallitsematon. Toimia on tehty, on tullut uusia rajoituksia ja kun katsoo sairaanhoidon lukuja, siellä on tiettyä tasaantumista viikon-puolentoista aikana. Ei se ole ylöspäin mennyt. Tietysti tilanne on haastava. Se voi mennä huonompaan suuntaan, mutta voi lähteä paranemaankin, kun rajoitukset kuitenkin toivottavasti jonkin verran vähentävät kontaktien ja tartuntojen määrää.

2. Mahdolliset rajoitukset ovat pitkälti käytössä. Kyse on nyt koronapassista ja rokotuskattavuudesta, jolloin vaikutukset menevät vähän kahteen suuntaan. Passi mahdollistaa toimintojen auki pitämisen eli ihmisillä on kontakteja, joissa tartuntoja voi levitä, vaikka rokotetut eivät niitä niin herkästi levitäkään kuin rokottamattomat. Siinä on riskin paikka. Toisaalta passi toivottavasti parantaa rokotuskattavuutta, joka jollain aikavälillä vähentää tartuntojen määrää ja erityisesti sairaalahoidon tarvetta.

Realiteetti on, että rokotuskattavuus ja kolmansien rokotusten edistyminen ovat keskeisiä välineitä. En usko minkään yhteiskunnan kestävän olla vuositolkulla kiinni, kun koronaa kuitenkin liikkuu maailmalla ja aaltoja tulee yksi toisensa jälkeen.

3. Noudatetaan edelleenkin hyviksi osoittautuneita suojatoimenpiteitä, kuten maskien käyttöä yleisissä sisätiloissa alueilla, missä koronaa on. Jos haluaa itseään suojata, niin FFP2 on se keino. Tavallinen kirurginen maski estää pärskeiden lentämistä, mutta suojaa huonommin ihmistä itseään, jos ilmassa on tartuntaa.

Ja tietysti kannatta välttää tilanteita, joissa tartunnan riski on erityisen suuri. Kuten ravintolat ja yökerhot, joissa on yhtä aikaa sisätiloissa suuri määrä ihmisiä ilman maskeja. Nuorissa koulujen toimenpiteet ovat tärkeitä, että käytetään maskeja siellä, missä suositukset ovat päällä, vaikka ei se aina helppoa olekaan.

Evoluutiobiologi Tuomas Aivelo:

1. Ei tilanne hallitsematon ole sikäli, että deltan leviäminen on suhteessa kuitenkin aika rajallista. Sairaaloissa on nyt vähemmän väkeä, vaikka tartuntamäärät ovat kasvaneet viime aikoina. Vaikka testauksetkin ovat nousussa, myös positiivisten tulosten osuus on nousussa. Joten leviämässä tämä on, mutta kuitenkin suhteellisen hitaasti.

2. Rajoituksia on tullut tiputellen, viime viikolla uusi setti ja koronapassin käyttö on laajentunut, joten en näe, miksi tätä tilannetta ei saataisi haltuun joko näillä rajoituksilla tai pikkuisen lisää (rajoittamalla). Tilanne vaikuttaa lupaavalta.

Enemmän olisin huolissani, mitä omikron tuo mukanaan nykyisen aallon jälkeen. Delta pitää hoitaa alta pois ennen omikronia ja sen suhteen olen aika optimistinen.

3. Aika hyvin me jo tiedämme, miten pitää toimia. Sitä on opeteltu puolitoista vuotta. Normaali varovaisuus on paikallaan. Jos ajautuu tilanteisiin, joissa on iso riski saada tartunta, pitää tajuta se ja varoa seuraavat kymmenen päivää.

Esimerkiksi kun joulu tulee ja tavataan vanhempia sukulaisia, olisi kohteliasta heitä kohtaan, että ei viikkoon ole ollut koko illan kierroksella karaokessa tai muualla. Myös rokotetuilla on riski tartuttaa eteenpäin, vaikka he eivät saisi vakavaa tartuntaa.

Ylilääkäri Asko Järvinen, Hus:

1. En katsoisi tilanteen olevan hallitsematon. Tartuntojen määrä on noussut, mutta ainakin Hus-alueella myös testausmäärät ovat nousseet. Todennäköisesti kotitestejä tehdään myös runsaasti, joten negatiivisia tuloksia jää tietämättä, varmaan myös positiivisia.

Tartunnoista kolmannes on lapsilla ja alle 19-vuotiailla ja heillä tauti on hyvin harvoin vaikea. Rokotukset suojaavat edelleen erinomaisesti vaikealta sairaalahoitoa vaativalta taudilta ja vielä tätäkin paremmin tehohoidolta.

Tosin kun tartuntoja on enemmän, myös rokotusten läpi tulevia sairaalahoitoa vaativia infektioita esiintyy. Eikä niiltä voida täysin välttyä tulevinakaan vuosina. Sairaalahoidon tarve on kyllä korkealla tasolla, mutta on viime viikot kuitenkin säilynyt aika samalla tasolla.

2. Leviämisalueilla on juuri tullut voimaan uusia tiukkoja rajoituksia. Uudellamaalla on nyt käytännössä maksimaaliset rajoitukset, joita voi koronapassilla kiertää. Tiukennusmahdollisuus olisi enää kaikkien yleisötilaisuuksien kieltäminen, jolloin koronapassin omaavatkaan eivät voisi niihin osallistua. Se tuntuisi tarpeettomalta ottaen huomioon rokotuksen antama suoja.

Rokotetut ovat valtaosin saaneet rokotuksena äskettäin, joten heidän rokotussuojansa on tällä hetkellä ”paras mahdollinen”. Ikääntyneet yli 60-vuotiaat sekä riskiryhmät saavat jo kolmansia rokoteannoksia. Rokotettujen osalta tilanne on siten ”niin hyvä kuin mahdollista”, joskin tartuntoja esiintyy yhteisössä edelleen kohtalaisen paljon, mutta niin voidaan arvella olevan myös ainakin tulevina talvikausina.

Lähinnä uhka on tehohoidon kuormittuminen, valtaosin rokottamattomien suuren joukon vuoksi. On muistettava, että kaikki meillä tähän mennessä olleet noin 130 tehohoitojaksoa ovat syntyneet alle kolmen prosentin väestöosuudesta, jolla on todettu laboratoriovarmennettu tartunta. Siten rokottamattomien määrä väestössä riittää edelleen suuriinkin sairaalahoidon ja tehohoidon potilasmääriin ja tilanne voi huonontua.

Omikronvariantin uhka voi toki muuttaa tilannetta, mikäli se tarttuu tehokkaasti myös rokotussuojan lävitse ja ennen kaikkea, jos se kykenee aiheuttamaan suuremmalle osalle täysin rokotetuista vaikean taudin. Näistä emme vielä tiedä. Toistaiseksi rokotukset ovat suojanneet hyvin kaikkien uusien varianttien aiheuttamalta vaikealta taudilta.

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen, Hus:

1. Ei vielä hallitsematon, mutta tilanne pitää saada ehdottomasti paremmaksi myös terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Kuolleisuuden lisääntyminen on huolestuttava suunta. Epidemiatilannetta ei olisi pitänyt päästää tähän purkamalla liian nopeasti rajoituksia. Epidemian hallintaa on oltava koko ajan eli myös epidemian rauhallisemmassa vaiheessa oikeassa suhteessa: maskit, testaus, toimiva tartunnanjäljitys, rajoitukset/korvaava koronapassi, rokotukset ja rajavalvonta – eikä purkaa kaikkia rajoituksia yhtäaikaisesti luottamalla pelkästään rokotuskattavuuden nousuun.

Kun epidemiatilanne on päässyt pahenemaan, infektiopaine kohdistuu nyt rokottamattomien lisäksi rokotettuihin. Jos tilanne olisi hyvin hallinnassa, meidän olisi nyt omikronvariantin aiheuttamassa ”epätietoisuustilanteessa” helpompi hallinnoida epidemiaa.

Sitä vastoin olemme taas uuden edessä. Seuraavan parin viikon aikana tulemme saamaan lisätietoa, kiertääkö omikron rokotteiden antamaa suojaa. Alustavien tietojen perusteella omikron kiertää ainakin aiemmin sairastetun taudin antamaa suojaa; uusia tartuntoja on todettu ihmisillä, jotka ovat sairastaneet koronataudin delta-aallon aikana.

2. Hus-alueella astuivat vasta lauantaina voimaan uudet vahvat kokoontumisrajoitukset, joiden vasteen tiedämme parin viikon kuluttua. Meillä on nyt niin sanotut maksimaaliset rajoitukset: tiukat ravintolarajoitukset, kokoontumisrajoitukset ja vahva maskisuositus. Elinkeinonharjoittajat ja tilaisuuksien järjestäjät voivat korvata kokoontumisrajoitukset koronapassilla.

Kuitenkin on tärkeää tiedostaa, että koronapassia käyttäviin tiloihin kuuluu myös maskinkäyttö, koska infektiopaine kohdistuu myös kaksi kertaa rokotettuihin ja meillä on omikronvarianttia jo todettu, josta ei tiedetä, miten se kiertää rokotteita. Koronapassin käyttöön pitää siis liittää maskin käyttö! Kaikki keinot tulee käyttää, jotta epidemiatilanne paranee, saamme estettyä vakavia sairastumisia ja turvaamme terveydenhuollon toimintaa kaikilla alueilla.

Se mitä ei ole vielä tehty isommassa mittakaavassa, on koululaisten ja pienempien lasten tartuntojen vähentäminen, koska heidän ikäryhmissä tartuntojen määrä on suurin: terveysturvallinen koulu ja päiväkodit sekä kouluissa karanteenien tehostaminen, hyvä ilmanvaihto, alakoululaisten maskien käyttösuositus, Viron tapaan koululaisten testaaminen (esimerkiksi kotitesteillä) ja rokotusten laajentaminen kaikkiin 5–11-vuotiaisiin.

3. Jokainen yksilö on vastuussa pandemian torjunnasta. Rokotteet tulee käydä hakemassa: ensimmäiset, toiset, kolmannet. Rokotukset on yksi tärkeimmistä keinoistamme ulospääsyyn. Ja maskin käyttö rajoitusten ja/tai koronapassin rinnalla. Hus-alueella olemme neuvottelemassa rokotusten järjestämistä myös työterveyspalveluja tarjoavien yritysten kanssa.

Jokaisen on syytä tiedostaa, että pandemia on päällä. Torjuntakeinot ovat samat kuin ennenkin. Me pystyimme sammuttamaan tämän aiemminkin, mutta taistelutahdon tulee olla pitkäjännitteistä ja vakaata, eikä tehdä aina vallitsevaan hyvään tilanteeseen liian nopeita ja suuria muutoksia.