Tutkija: Tällainen uhka Kankaanpään terroristien liike on Suomelle

Terrorismin tutkija Leena Malkki kertoo Ilta-Sanomille yleisön vihjeiden auttavan siinä, että terroristiset liikkeet eivät saa jalansijaa Suomessa. Tärkeitä havaintoja tehdään myös osana normaalia poliisitoimintaa.

Poliisi tiedotti perjantaina 3. joulukuuta Satakunnasta paljastuneesta terrorismiepäilystä.

Poliisin mukaan ryhmä edustaa hyvin äärimmäistä akselerationistista äärioikeistolaisuuden suuntausta.

Tutkija kertoo, millainen uhka paljastunut rikosepäily on Suomelle.

– Akselerationistien keskeinen tavoite on pyrkiä romahduttamaan valtio kaaoksen ja väkivallan avulla. Tässä äärioikeistolaisessa liikkeessä on erityistä se, että on luovuttu järjestymisestä isoksi liikkeeksi. Ei edes pyritä massojen kannatukseen, terrorismin tutkija ja valtiotieteiden dosentti Leena Malkki kertoo Ilta-Sanomille.

Hän työskentelee Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Terrorismin tutkija Leena Malkki kertoo Ilta-Sanomille, että keskeinen asia akselerationismissa on se, että terrorismi hyväksytään keinona vauhdittaa äärioikeiston tavoitteita.

Liikkeen ajatukset eivät ole uusia. Pienen joukon toiminta voi olla silti vaarallista.

– Äärioikeistolainen akselerationismi perustuu amerikkalaisen uusnatsi James Masonin kirjoituksiin. Masonin ajatukset alkoivat levitä maailmalla 2010-luvulla uudelleen netin kautta. Niiden ympärille muodostui Siege-kulttuuri, jonka kannattajat lietsovat rotusotaa ja pyrkivät väkivalloin romahduttamaan vallitsevan yhteiskunta­järjestyksen. Keskeinen asia on se, että terrorismi hyväksytään keinona vauhdittaa äärioikeiston tavoitteita, Malkki kertoo.

Hänen mukaansa liikettä ei tunneta juurikaan Suomessa.

– Tällainen ajattelu ei onneksi vetoa kovin moniin ihmisiin, eikä Suomessa ole tapahtunut tällä tavoin motivoituneita iskuja.

Hän pohtii myös sitä, miten Suomessa pitäisi toimia, etteivät tällaiset liikkeet saisi jalansijaa Suomessa.

– Olennainen asia olisi se, että lähipiiri näkisi tilanteen. Yleisön vihjeet auttavat ja tärkeitä havaintoja tehdään myös osana normaalia poliisitoimintaa, hän kertoo.

Lounais-Suomen poliisi käynnisti epäiltyyn rikoskokonaisuuteen liittyvät tutkinnan toimet jo joulukuussa 2019. Jo tuolloin tehtiin kotietsintöjä.

Tällöin miehiä epäiltiin törkeästä ampuma-aserikoksesta, ja heiltä takavarikoitiin kotietsintöjen yhteydessä huomattava määrä ampuma-aseita, patruunoja ja räjähteitä.

Leena Malkki kertoi asiasta viime viikolla myös Twitterissä.

Mallki viittaa Ekstremistinen puhe verkossa ja uutismediassa -julkaisuun.

Satakunnan käräjäoikeus vangitsi perjantaina viisi miestä Suomen historian ensimmäisessä äärioikeistoon liittyvässä terrorismitutkinnassa.

Epäillyt otettiin kiinni Lounais-Suomen ja Helsingin poliisilaitosten sekä Keskusrikospoliisin yhteistyöllä tiistaina 30. marraskuuta, jolloin poliisi myös teki kotietsintöjä epäiltyjen luona.

Rikoksista epäiltynä on viiden noin 25-vuotiaan miehen joukko, joka asuu Kankaanpään seudulla.

Suojelupoliisin asiantuntija, erikoistutkija Eero Pietilä korosti tiedotustilaisuudessa viime perjantaina, että ryhmän luonteeseen ja sen edustamaan ilmiöön kuuluvat samanmielisten verkkoyhteisöt.

Akselerationismissa nyky-yhteiskunta nähdään vihollisena ja sen väkivaltaista romahduttamista pyritään nopeuttamaan terrori-iskuilla.

Esitutkinnan valmistuminen vie kuukausia. Syytteen nostamisen määräaika on 31.3.2022.