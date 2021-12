Suomessa on raportoitu perjantain jälkeen 3 412 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu kaikkiaan 16 561 tartuntaa, mikä on 3 462 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Yhteensä Suomessa on raportoitu pandemian aikana reilut 194 000 koronatartuntaa.

THL:n mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu perjantain jälkeen 23. Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on 277 potilasta, heistä 51 on tehohoidossa.