Viestintäjohtaja Mikael Jungner, 56, joutui sähköpotkulaudalla onnettomuuteen.

Mikael Jungner, 56, on viestintäjohtaja ja Sdp:n entinen puoluesihteeri ja kansanedustaja. Hän vaikuttaa nykyisin Liike Nytissä.

Mikael Jungner kertoo kaatuneensa viime viikolla pahasti sähköpotkulaudalla ja joutuneensa sen takia leikkaukseen. Nyt hän kertoo olevansa kunnossa.

Hän ajoi mukulakivikatua, kun hänen edessään yllättäen aukesi auton ovi.

– Siihen oveen matkani sitten tyssäsi. Muistan hölmistyksen, muistan ilmalennon, mutta en muista mitään laskeutumisesta, hän kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

– Taju lähti kerralla, aivan kuin olisi katkaisimesta käännetty valot pois. Seuraavat kohtaukset olivat kuin elokuvasta. Välähdyksiä ambulanssista, välähdyksiä sairaalasta.

Jungner kertoo heränneensä vasta sairaalassa, jossa hänellä oli useita ruhjeita ja vierellään huolestuneen oloinen lääkäri. Kuvauksissa oli näkynyt pientä aivoverenvuotoa, ja edessä oli leikkaus.

– Tuo oli pysäyttävä hetki. Ja niin kovin tuttu. Oli ollut sydänkohtaukset, oli ollut syövät, oli ollut vaaralliset tulehdukset, ja nyt aivoverenvuoto. Aina päädyin juuri tänne tuttuun ja turvalliseen Meilahteen paikattavaksi. Ja jälleen kerran nopea toiminta ja oikeat lääkkeet pelastivat. Verenvuoto tyrehtyi, eikä mitään mennyt rikki. Onnekas, kuulemma, jälkeen kerran.

Mikael Jungner, 56, on Kreabin viestintäjohtaja ja Liike Nytin kaupunginvaltuutettu kotikaupungissaan Helsingissä. Hän on kertonut alkuvuonna asuvansa kantakaupungissa Bulevardilla. Aiemmin hän on toiminut Sdp:n puoluesihteerinä ja kansanedustajana.

Hän sai vuonna 2005 diagnoosin eturauhassyövästä juuri ennen kuin hän aloitti työt Ylen toimitusjohtajana. Lääkäri kertoi, että elinaikaa olisi vain kuukausia, mutta Jungner parantui. Kuolema oli lähellä myös vuonna 2010, kun hän sai sydänkohtauksen ollessaan kotipihallaan grillaamassa.

Kirjoituksessaan Jungner kertoo olevansa kiitollinen kaikille häntä auttaneille ambulanssin soittajasta ensihoitajiin ja kaikille häntä sairaalassa auttaneille.

Tuon ylitsevuotavan kiitollisuuden lomassa vahva nolouden tunne, Jungner kertoo.

– Minulla kun ei ollut kaatuessani kypärää. Olen kaatunut pahasti, sairaalahoitoa vaatien, aiemminkin moneen kertaan, milloin Alpeilla pyöräillessä, milloin mustaa rinnettä laskiessa, milloin mopolla talven liukkailla, mutta aina, aina on ollut kypärä päässä. Nyt ei ollut.

Jungner vespansa ja Sdp:n Tuula Haataisen kanssa Helsingissä toukokuussa 2017.

Hän antaa kirjoituksessaan kaksi opetusta. Ensimmäinen niistä on, että kypärä kuuluu skuuttailuun eli sähköpotkulautailuun. Toisena hän taas muistuttaa olemaan varovainen, kun avaa auton oven.

Mikael Jungner kertoi elokuussa Instagramissa hankkineensa sähköpotkulaudan.

Pysäköidyn auton oven avaaminen on johtanut Suomessa pyöräilijän kuolemaan vuonna 2011. Pyöräliitto on kehottanut autoilijoita harjoittelemaan niin sanottua hollantilaista otetta, jossa autonovi avataan kauempana olevalla kädellä. Samalla tulee kääntyneeksi ja katsoneeksi olkapään ylitse, mikä saattaa ehkäistä onnettomuuksia.

Lue lisää: Yksi liike voi pelastaa pyöräilijän – hollantilaista otetta opetetaan tempun kotimaassa lapsillekin