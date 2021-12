Koronavirustartunnan saaneen Haaviston seurassa oli useita tunnettuja suomalaisia.

Koronavirustartunnan saanut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vieraili perjantaina Tampereen uuden Nokia-areenan neitsytottelussa, Aamulehti kertoo.

Samassa katsomossa Haaviston kanssa oli muitakin tunnettuja henkilöitä. Liikemies Poju Zabludowicz, ex-poliitikko Kimmo Sasi ja toimittaja Arto Nyberg, ulkoministeriön alivaltiosihteeri Kai Sauer ja suomalainen jalkapallovalmentaja ja entinen pelaaja Sami Hyypiä.

Lisäksi ottelussa oli paikalla muun muassa Helsingin entinen pormestari Jan Vapaavuori.

Haaviston koronatartunta todettiin lauantai-iltana hänen käydessään testissä tulevaa työmatkaa varten. Oireeton ministeri työskentelee toistaiseksi etänä.

Hallitusta on tiedotettu Haaviston tartunnasta ja valtioneuvoston kanslia on tiedottanut ministerejä ja eduskuntaa tartunnasta. Myös Haaviston kanssa tekemisissä olleille on kerrottu tartunnasta.

