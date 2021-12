Etelä-Afrikassa sairaaloissa on nuoria koronapotilaita enemmän kuin koskaan aiemmin – Husin ylilääkäri huolestui havainnosta

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen on huolissaan Etelä-Afrikasta kantautuneista tiedoista.

Tuoreen tiedon mukaan joka kolmastoista koronapotilas Gautengin alueen sairaaloissa on alle 9-vuotias lapsi. Kuvassa hoidetaan aikuista koronapotilasta Norwoodin sairaalassa Johannesburgissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen on huolissaan Etelä-Afrikasta kantautuneista tiedoista, joiden mukaan koronaviruksen omikronvariantti vie pieniä lapsia sairaalahoitoon yhä enemmän.

Uutistoimisto Reuters kertoi lauantaina , että pahimmalla omikronvarianttialueella, Gautengin provinssissa, oli lauantaina 1 511 covid-potilasta sairaalahoidossa. Gautengin provinssin julkisen terveydenhuollon asiantuntija Ntsakisi Maluleke sanoi Reutersille, että alle 9-vuotiaita potilaita oli sairaalahoidossa 113 eli lähes 7,5 prosenttia kaikista potilaista.

Kantaviruksella tai millään aikaisemmalla variantilla pienten lasten sairaalahoitotarve koronan takia ei ole ollut yhtä suuri.

Lapset ovat tyypillisesti sairastaneet koronaviruksen lievin oirein tai kokonaan oireettomina.

– Jos tuollainen määrä lapsia on joutunut sairaalahoitoon, niin on se tietenkin huolestuttavaa, Järvinen sanoi Ilta-Sanomille.

Järvinen on hyvin varovainen arvioimaan, mitä Etelä-Afrikan tilanne voisi tarkoittaa täällä Suomessa. Maiden tilanteet ovat niin erilaiset.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen sanoo, että Suomen ja Etelä-Afrikan epidemiatilannetta on hankala verrata, monestakin syystä.

Vaikka kummassakaan maassa ei rokoteta vielä alle 12-vuotiaita, yleinen rokotuskattavuus on aivan eri tasolla. Suomessa kaksi rokoteannosta on saanut 82,1 prosenttia yli 12-vuotiaista, Etelä-Afrikassa ensimmäisenkin rokoteannoksen kattavuus on vasta noin 42 prosentissa.

Sen takia virusta liikkuu Etelä-Afrikassa suhteessa paljon enemmän kuin Suomessa.

Lisäksi Etelä-Afrikassa on nyt alkukesä, Suomessa alkutalvi. Järvinen muistuttaa, että deltavariantti lähti Suomessa leviämään nimenomaan viime kesänä.

– Myös sairaalaan hakeutumisessa ja pääsemisessä voi olla eroja, Järvinen puntaroi.

Omikronin leviämisvoimasta antaa karun kuvan tartuttavuusluku eli R-luku, jonka Etelä-Afrikan terveysviranomaiset arvioivat olevan lukemassa 2,33.

Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sata sairastunutta tartuttaa viruksen edelleen 233 henkilölle ja nämä puolestaan edelleen 542:lle ja he 1 262:lle – eli epidemia leviää todella massiivisesti ja nopeasti.

Etelä-Afrikan neljäs aalto nousee todella jyrkästi. Tartuntojen määrä on 7–8-kertaistunut vain muutamassa päivässä. Perjantain huippuluku oli yli 16 000 uutta tartuntaa.

– Kyllä R-luku 2,3 on hyvin korkea. Etenkin, kun maassa on jo paljon taudin sairastaneita ja epidemia-aalto oli jo kulkemassa poispäin ennen omikronia. Lukema on korkea, Järvinen sanoo.

Sen takia Etelä-Afrikan neljäs aalto osoittaa lähes pystysuoraan ylöspäin. Tartuntojen seitsemän päivän laahaava keskiarvo on noussut vain muutamassa päivässä 332 tartunnasta 4 814 tartuntaan. Samassa ajassa päivittäisten tartuntojen määrä on noussut 2 465 tartunnasta yli 16 500 tartunnan.

Alkaa näyttää entistä todennäköisemmältä, että omikron pystyy tarttumaan myös immuunisuojan läpi eli rokotuksesta tai sairastetusta taudista saadusta immuniteetista huolimatta.

” Koronavirus ei rokotuksin katoa. Kaikista tärkeintä on estää vakavia tautimuotoja. Siinä rokotukset auttavat erinomaisesti

Tämä ei ole sinänsä mitenkään ihmeellistä, sillä pistoksena annettavalla rokotuksella on vaikea saada pitkäikäistä ja pysyvää immuniteettia limakalvoille. Limakalvon läpäisyinfektioita voi yhä tulla, vaikka rokotuskierroksia olisi 47.

Koronarokotus on erittäin tehokas tapa estää vakavia tautimuotoja.

Jos limakalvot voitaisiin rokotuksin suojata täydellisesti, maailmasta pystyttäisiin helposti poistamaan kaikki nuhat ja räkätaudit.

– Koronaviruskaan ei rokotuksin katoa. Kaikista tärkeintä on estää vakavia tautimuotoja. Siinä puolestaan rokotukset auttavat erinomaisesti, Järvinen sanoo.

Koronarokotukset ovat helppo ja toimiva turva vakavaa tautimuotoa vastaan, koska vielä ei tiedetä sitä mekanismia, kuka sairastuu vakavasti ja kuka ei. On vain riskiryhmiä ja niiden perusteella todennäköisyyksiä – ja lopulta puhdas tuuri.

– Olisi mullistava tieto, jos se saataisiin selvitettyä. Tällöin lääkehoito voitaisiin kohdentaa, ja se toimisi paljon tehokkaammin kuin nyt, Järvinen sanoo.