Äärioikeistoon perehtynyt tutkija kertoo: Tästä on kyse akselerationismissa, jota terrorismi­rikoksista epäillyt edustavat

Tutkijan mukaan verkostoissa saattaa olla mukana hyvinkin nuoria toimijoita, jotka eivät välttämättä käytännössä toteuta tekojaan.

Satakunnan käräjäoikeus vangitsi perjantaina viisi miestä Suomen historian ensimmäisessä äärioikeistoon liittyvässä terrorismitutkinnassa. Äärioikeistoon perehtynyt tutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta sanoo STT:lle, että tapauksesta tekee harvinaisen erityisesti se, että tämänkaltaista tapahtumaa ylipäätään tutkitaan terroritekona.

– Se kertoo mitä ilmeisimmin siitä, että poliisi pitää suunnitelmia kohtuullisen vakava-asteisina. Aiemmin mahdollisia räjähdeainerikoksia, joihin on liittynyt äärioikeistolaisia toimijoita, on tutkittu pääasiassa yleisvaarallisina henkeen ja terveyteen kohdistuneina rikoksina.

Poliisin mukaan rikoksista epäillyt henkilöt edustavat hyvin äärimmäistä akselerationistista äärioikeistolaisuuden suuntausta.

– Akselerationismi itsessään on periaatteessa hyvinkin vanha ajatus siitä, että vallankumouksellista muutosta yhteiskunnassa voidaan edesauttaa viemällä yhteiskuntaa kohti romahdustilaa esimerkiksi sabotaasin tai terrorin keinoin, Kotonen kertoo.

Kotosen mukaan akselerationismi on suurelta osin amerikkalaisilta verkkofoorumeilta alkunsa saanut ajatus ja suuri osa siihen liittyvästä toiminnasta tapahtuu verkossa.

Ajatukset ovat kuitenkin päätyneet joissain tapauksissa myös käytäntöön. Akselerationismiin liittyvät uusnatsiryhmät ovat Kotosen mukaan syyllistyneet esimerkiksi Yhdysvalloissa monien sabotaasitekojen suunnitteluun ja jopa murhiin. Britanniassa on paljastunut useitakin terrorismi- ja murhasuunnitelmia, jotka on ainakin osittain liitetty akselerationistiseen ajatteluun. Myös Latviassa on toteutettu yksi iskun yritys.

– Ehkä yliampuvan, hyvin radikaalin ja terroristista väkivaltaa ihannoivan retoriikan takia jotkut ovat saattaneet ajatella, että tässä on kyse pelkästä netti-ilmiöstä. Jotkut todella ovat käytännössäkin toteuttaneet näitä asioita.

Poliisin mukaan Kankaanpään ryhmällä ei ole yhteyttä mihinkään järjestäytyneeseen julkiseen äärioikeistolaiseen toimintaan. Kotonen ei kommentoi yksittäistä tapausta, mutta hänen mukaansa akselerationisteilla voi olla kytköksiä järjestäytyneeseen äärioikeistoon esimerkiksi samoilla verkkofoorumeilla toimimisen kautta.

– On kuitenkin eri asia, miten suuri osa esimerkiksi järjestäytyneiden ryhmien edustajista ajattelee, että se on mielekäs taktiikkavalinta edistää heidän päämääriään. Suurin osa ajattelee, että tämä ei ole järkevä tie toteuttaa heidän ideoitaan.

Eri ryhmien edustajat saattavat siis jakaa saman vision tulevasta yhteiskunnasta, mutta kiistelevät siitä, mitä kautta päämääriin päädytään.

Poliisi ei perjantaina kommentoinut sitä, liittyykö tutkittavaan tapaukseen vielä muita henkilöitä tai voiko kiinniottoja tulla vielä lisää. Ryhmän "ylin joukko" on poliisin mukaan nyt vangittuna.

Kotosen mukaan kyseessä on yleisesti pitkälti itseorganisoituva ja hyvin verkostomainen liike.

– Korkeintaan tietyt ideologiset päämäärät jaetaan, mutta välttämättä mitään tiettyä organisaatiota ei ole mukana. Ei ole yllättävää, että kovin suuresta ryhmästä ei ole kyse, koska toiminta halutaan pitää salassa. Mitä isommalla porukalla lähdetään tekemään, sitä vaikeampaa suunnitelmien salassapito on.

Kotonen toteaa, että tapauksesta tultaneen tietämään enemmän tutkinnan edessä.

– Tässä vaiheessa tätä tapausta joudutaan kommentoimaan kohtuullisen vähien tietojen varassa.