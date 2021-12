Viikonlopun aikana pakkanen kiristyy, ja luvassa on sekä pakkasvaroituksia että tulvavaroituksia.

Lauantain aikana sää alkaa kylmetä entisestään koko maassa, kun kylmä koillinen ilmavirtaus saapuu Suomeen.

Illaksi on luvassa pakkasvaroituksia maan pohjoisosiin. Lapissa on selkeillä alueilla on 20–35 astetta pakkasta.

– Illan aikana pakkaset edelleen kiristyvät. Pohjoisessa on kireää pakkasta ja etelässä purevaa pakkasta tuulen kera, kertoo Ilmatieteen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Maan eteläosissa on liukkaat ajokelit. Maan etelä- ja keskiosassa tulee vielä paikoin kevyttä pakkaslumisadetta. Kevyt lumi helposti kiillottuu tienpintaa ja tekee ajokelistä paikoin liukkaan.

Sunnuntain ja maanantain aikana sää kylmenee vielä lisää, ja koko maassa on pakkasvaroituksia.

Etelässä pakkanen liikkuu -10:n ja -15:n asteen välillä, mutta kohtalainen tuuli lisää pakkasen purevuutta.

Maan keskiosissa on reilut -20 astetta pakkasta.

Pohjois-Suomessa pakkasasteet saattavat laskea alimmillaan jopa lähelle -40:ää astetta, varsinkin Käsivarren Lapissa.

– Pohjoisessa mennään -30 asteeseen tai ylikin, myös -40:tä lähennellään jossakin vaiheessa.

Tulvavaroituksia on annettu hyydetulvista maan länsi- ja keskiosiin.

– Kun pakkanen on kovaa ja vesistöt vielä auki, niin hyydetulvia voi tulla, Laakso sanoo.