Poliisi uskoo laajan rikostutkinnan vievän kuukausia.

Lounais-Suomen poliisin perjantai-iltana pitämässä tiedotustilaisuudessa jäi auki useita kysymyksiä, jotka vellovat terrorismiepäilystä käynnistetyn esitutkinnan liepeillä. Poliisin mukaan kyseessä on laaja ja oikeudellisesti haastava rikoskokonaisuus, joka sisältää vaikeita rikosnimikkeitä.

Tutkinnan arvioidaan vievän kuukausia. Sen edetessä vastausta odotetaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

1. Millaista iskua epäillyt tarkalleen suunnittelivat?

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Toni Sjöblom ei suostunut vielä perjantaina kommentoimaan suunnitellun iskun mahdollista kohdetta tai ajankohtaa. Hän ei tutkinnallisista syistä halunnut erikseen tarkentaa, pyrittiinkö terrorismi kohdistamaan ihmisiin vai omaisuuteen. Pimentoon jäi myös se, miten lähellä iskun toteutuminen oli.

2. Kuuluuko iskua valmistelleeseen ryhmään muita tahoja?

Perjantaina vangitut muodostavat Sjöblomin mukaan rikoksesta epäillyn ryhmän keskeiset jäsenet.

Hän ei suoraan vastannut, onko suunnitteluun voinut osallistua useampia tahoja tai voiko tapaus johtaa myöhemmin uusiin kiinniottoihin.

Poliisin esitutkintamateriaalia. Kuvan aseet ja räjähteet takavarikoitiin jo joulukuussa 2019.

3. Liittyykö salaperäinen yhdistys rikosepäilyyn?

Yhden vangitun kotiosoitteeseen rekisteröitiin noin kaksi kuukautta sitten aatteellinen yhdistys, jonka puheenjohtaja on toinen 25-vuotiaista epäillyistä. Rahastonhoitaja on 23-vuotias epäilty ja yhdistyksen sihteerinä toimii sama 26-vuotias epäilty, jonka kotiosoitteeseen yhdistys on rekisteröity.

Tutkinnanjohtaja Sjöblomin mukaan esitutkinnassa ei ole toistaiseksi noussut esiin seikkoja, jotka yhdistäisivät yhdistyksen terroriaikeisiin.

Lue lisää: Tämä terrorismiepäillyistä nuorista suomalaismiehistä tiedetään nyt – perustivat äskettäin aatteellisen kamppailulajiyhdistyksen

4. Onko tapauksella kytköksiä Niinisalon vastaanottokeskuksen epäiltyyn tuhopolttoon vuonna 2015?

1. joulukuuta 2015 turvapaikanhakijoiden majoitukseen tarkoitettu kerrostalo tuhoutui Kankaanpään Niinisalossa rajussa tulipalossa. Poliisi epäili paloa tahallaan sytytetyksi. Sjöblomin mukaan tapaus on otettu tuoreessa tutkinnassa huomioon.

– Totta kai poliisi on kiinnostunut myös sen mahdollisista kytköksistä tähän kokonaisuuteen siinä mielessä, että tällaiset tapahtumat ovat poikkeuksellisia. Tutkintaa ei ole kuitenkaan avattu uudestaan, Sjöblom sanoo Ilta-Sanomille puhelimitse.

Kuvaa poliisin esitutkintamateriaalista.

5. Miksi epäillyt otettiin kiinni juuri nyt?

Lounais-Suomen poliisi käynnisti epäiltyyn rikoskokonaisuuteen liittyvät tutkinnan toimet jo joulukuussa 2019. Jo tuolloin tehtiin kotietsintöjä. Perjantain infotilaisuudessa ei vielä selvinnyt, minkä takia epäiltyjen vangitseminen ajoitettiin tämän viikon perjantaihin.

– Keskeiset perustelut, joiden vuoksi henkilöt vangittiin, tulevat vuodesta 2019. Muilta osin en voi kommentoida, Sjöblom sanoi.

Alkuvuodesta 2020 miehiä epäiltiin törkeästä ampuma-aserikoksesta, ja heiltä takavarikoitiin kotietsintöjen yhteydessä huomattava määrä ampuma-aseita, patruunoja ja räjähteitä.

Nyt neljää heistä epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta ja terroristisessa tarkoituksessa tehdystä tahallisesta räjähderikoksesta. Yhtä miehistä epäillään vain valmistelurikoksesta