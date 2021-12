Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on vaaninut jo pitkään – suojelupoliisi varoittanut ilmiöstä useita kertoja viime vuosina

Poliisi kertoi perjantaina Suomen ensimmäisestä äärioikeistoon liittyvästä terrorismiepäilystä. Suojelupoliisi on varoittanut uhasta useita kertoja aiemmin.

Poliisi kertoi perjantaina Suomen ensimmäisestä äärioikeistoon liittyvästä terrorismiepäilystä. Satakunnan käräjäoikeus vangitsi perjantaina viisi henkilöä epäiltynä terrorismi­rikoksista.

Näin vakavat rikosepäilyt eivät tulleet silti asiantuntijoille yllätyksenä. Suojelupoliisi kertoi viimeksi syyskuussa 2021, että Suomessa merkittävimmän terrorismin uhkan aiheuttavat äärioikeistolaista tai radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat henkilöt ja pienryhmät.

Suojelupoliisi julkaisi syyskuussa Kansallisen turvallisuuden katsauksen.

– Äärioikeistolaiset terrori-iskut ovat mahdollisia länsimaissa, eikä iskun mahdollisuutta voida sulkea pois Suomessakaan. Supo on saanut viitteitä konkreettisten tekojen valmistelusta, katsauksessa todetaan.

Perjantaina 3.12.2021 selvisi, että Satakunnassa Kankaanpään seudulla epäillyt muodostavat poliisin mukaan radikaaliin äärioikeistolaiseen ideologiaan perustuvan ryhmittymän, jonka epäillään suunnitelleen terroristista tekoa.

Suojelupoliisi (Supo) oli saanut viitteitä konkreettisten tekojen valmistelusta vuoden 2019 jälkeen.

Suojelupoliisin mukaan ryhmä edustaa hyvin äärimmäistä akselerationistista äärioikeistolaisuuden suuntausta. Sen pyrkimyksenä on kiihdyttää terrori-iskulla yhteiskunnan romahtamiseen johtavaa väkivaltaa.

Supon 23.3.2020 julkaistussa vuosikirjassa 2020 todettiin, että suurin muutos on tapahtunut äärioikeistolaisen terrorismin tilannekuvassa.

– Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut Suomessa. Suojelupoliisi on tunnistanut äärioikeistolaisia toimijoita, joilla on kyky ja motivaatio terrori-iskun toteuttamiseen. Myös viitteitä konkreettisesta valmistelusta on tullut ilmi, Supo totesi.

– Suojelupoliisin tunnistamat äärioikeistolaiset terrorismin torjunnan kohdehenkilöt kytkeytyvät tyypillisesti äärioikeiston kansainväliseen verkkoympäristöön, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kertoi vuoden 2020 vuosikirjan tiedotustilaisuudessa.

Supon mukaan kotimainen ääriliikehdintä pysyi rauhallisena vuonna 2019.

– Vuoden aikana kirjattiin muutamia kymmeniä siihen kytkeytyviä rikoksia. Äärioikeistolainen rikollisuus ilmentyi pääasiassa yksittäisinä pahoin pitelyinä, laittomina uhkauksina ja kiihottamisena kansanryhmää vastaan, Suojelupoliisin vuosikirja 2019 totesi.

Sisäministeriö totesi vuonna 2018 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksessaan 1/2018, että arjen turvallisuuteen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin näkökulmasta vaikuttavat eniten väkivaltaiseen äärioikeistoon liittyvät henkilöt, jotka käyttävät väkivaltaa vastustajikseen kokemiaan henkilöitä kohtaan.

Poliisin ja sisäministeriön varoittelu ei ollut siis vailla pohjaa. Perjantaina 3.12.2021 poliisi kertoi, että neljää miestä epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta ja terroristisessa tarkoituksessa tehdystä tahallisesta räjähderikoksesta. Yhtä miehistä epäillään vain valmistelurikoksesta.