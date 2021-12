Tutkinnan uskotaan vievän kuukausia.

Lounais-Suomen poliisin perjantai-iltaisessa tiedostustilaisuudessa kerrottiin, että tiistaina kiinniotettuihin satakuntalaisiin kohdistuu ensimmäinen äärioikeistoon kytkeytyvä terrorismirikosepäily Suomessa. Kaikki viisi henkilöä vangittiin Satakunnan käräjäoikeudessa perjantaina.

Artikkelin videosta voit katsoa koko tiedotustilaisuuden tallenteen.

Operaatiossa Länsi-Suomen poliisi sai tukea Rajavartiolaitoksesta, Keskusrikospoliisista ja Helsingin poliisista. Poliisin mukaan kiinniotot sujuivat rauhallisesti, eikä kukaan loukkaantunut. Kiinniottojen yhteydessä poliisi teki myös kotietsintöjä.

Poliisi ei tutkinnallisista syistä voinut vielä perjantaina kertoa suunnitellun terroriteon mahdollista kohdetta tai ajankohtaa. Pimentoon jäi myös, onko teon suunnitteluun osallistunut useampia henkilöitä. Poliisin mukaan vangitut muodostavat ainakin ryhmän ydinjoukon ja keskeiset toimijat. Osa heistä on tuntenut toisensa pidemmän aikaa.

Tutkinnan uskotaan vievän kuukausia. Käräjäoikeus vahvisti syytteen nostamisen määräajaksi perjantaina 31. maaliskuuta 2022.

Poliisi on seurannut ryhmää vuoden 2019 joulukuusta. Tuolloin miehiä epäiltiin törkeästä ampuma-aserikoksesta, ja heiltä takavarikoitiin kotietsintöjen yhteydessä huomattava määrä ampuma-aseita, patruunoja ja räjähteitä.

Tilaisuuteen osallistunut Suojelupoliisin erikoistutkija Eero Pietilä totesi, että epäiltyjen ryhmän aatemaailma edustaa niin sanottua akselerationistista äärioikeistolaista suuntausta. Suuntauksen edustajat pysyvät kaukana järjestäytyneestä ja julkisesta liikehdinnästä, eivätkä osallistu puoluetoimintaan tai verkkokeskusteluihin. He näkevät nyky-yhteiskunnan vihollisena ja pyrkivät horjuttamaan sitä terrorilla.

Ryhmä ei vaikuta suojelupoliisin terrorismin uhka-arvioon, joka on ollut neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut. Supon mukaan tutkinta on jo huomioitu uhka-arviossa, ja se on keskeisesti vaikuttanut siihen.

Poliisitutkinnan pääasiallisia rikosnimikkeitä ovat tässä vaiheessa terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä ampuma-aserikos, terroristisessa tarkoituksessa tehty tahallinen räjähderikos, terroristisessa tarkoituksessa tehtävä rikoksen valmistelu sekä terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä varkaus.