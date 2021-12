Seurueen kolme muuta jäsentä on testattu ja mahdolliset omikronin aiheuttamat tartunnat selviävät viimeistään ensi viikolla.

Suomessa todetut omikronmuunnoksen aiheuttamat koronavirustartunnat ovat samasta viiden ihmisen seurueesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra STT:lle.

Suomessa on tähän mennessä varmistettu kaksi omikrontapausta. Ruotsista tulleen seurueen kolme muuta ihmistä on testattu ja mahdolliset omikronin aiheuttamat koronatartunnat selviävät myöhemmin tänään tai viimeistään ensi viikolla, Savolainen-Kopra kertoo.

Varsinais-Suomessa varmistettiin Suomen toinen omikrontartunta, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoi aiemmin tänään STT:lle. Turun kaupungin mukaan eilen illalla varmistui, että tartunta on Turussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi puolestaan eilen Suomen ensimmäisestä varmistetusta omikrontapauksesta. Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) mukaan tartunnan saanut on helsinkiläinen.

Molempien varmistettujen omikrontartunnan saaneiden oireet ovat lieviä, eivätkä he ole tarvinneet sairaalahoitoa. Kaikki altistuneet ihmiset on tavoitettu, testattu sekä asetettu karanteeniin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi eilen, että sen alueella epäillään kahta todennäköistä omikrontapausta, jotka ovat peräisin Ruotsista. Rintalan mukaan toisesta epäilystä saataneen varmuus tänään.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella on Ruotsista saapuneesta matkaseurueesta kaksi koronatartunnan saanutta. Sairaanhoitopiiri arvioi, että on erittäin todennäköistä, että kyseessä on omikrontartunnat. Tulokset varmistuvat ensi viikon alkuun mennessä.

Seurueella kontakteja omilla asuinalueillaan

Seurueen ihmisillä on ollut kontakteja Suomeen paluun jälkeen omilla asuinalueillaan. THL on kertonut, että paikalliset terveysviranomaiset kartoittavat altistuneita ja tekevät torjuntatoimia Varsinais-Suomen, Helsingin ja Uudenmaan sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla. Savolainen-Kopralla ei ole tietoa ulkopuolisten kontaktien määrästä.

Rintala kertoo, että Varsinais-Suomen omikrontartunnalle sekä -epäilylle on altistuneita ihmisiä, joilla on myös todettu koronatartunta. Kyseessä on muutamia yksittäisiä tartuntoja.

Rintalan mukaan on todennäköistä, että nämäkin ovat omikronin aiheuttamia, mutta niiden varmistumiseen menee vielä muutamia päiviä. Nyt varmistetulla omikrontartunnan saaneella on ainakin yksi altistunut kontakti, jolla on todettu koronatartunta.

Pohjois-Savossa selvitettävät omikronepäillyt on asetettu eristykseen. Heidän kontaktinsa on selvitetty ja asetettu karanteeniin. Infektioylilääkäri Irma Koivulan mukaan altistuneita on yli 10 ja kaikki altistuneet on koronatestattu.

Helsingin omikrontartunnalle on altistunut vain tartunnan saaneen perheenjäsenet, Hus kertoo.

Lennolla ei arvioitu aiheutuneen altistumisia

Viiden hengen seurue matkusti Ruotsista Suomeen lentokoneella. THL:n tiedossa ei ole, että matkan aikana olisi syntynyt altistumisia ulkopuolisille. Paikalliset terveysviranomaiset tekevät tartunnanjäljityksen ja arvioivat altistumisen.

– Me olemme ilmoittaneet normaalin tavan mukaisesti näistä kansainvälisesti, ja tartunnanjäljitykset on tehty sitä kautta. Siihen liittyy se, miten he ovat istuneet siellä (lennolla) ja siihen on tietyt kriteerit, ketkä lennon aikana lasketaan altistuneiksi. Meidän tietojen mukaan lennolla ei ole arvioitu olevan altistuneita, Savolainen-Kopra kertoo.

Omikronepäilyjä on tullut Suomessa myös muista lähteistä, Savolainen-Kopra kertoo. Epäilyksi lasketaan tietynlainen SGTF-PCR-koronatestitulos, ja virustyyppi varmistetaan sekvenssoinnilla. Tämän lisäksi epäilyiksi lasketaan riskimaiksi luokitelluista eteläisen Afrikan maista Suomeen palanneet, vaikkei SGTF-PCR-tulosta heillä ole.

Savolainen-Kopran mukaan rajatestauksen kautta on tullut tietoon yksittäisiä omikronepäilyjä. Yksikään näistä ei ole varmistunut omikronin aiheuttamaksi koronatartunnaksi.