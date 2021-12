Tämä terrorismiepäillyistä nuorista suomalaismiehistä tiedetään nyt – perustivat äskettäin aatteellisen kamppailulajiyhdistyksen

Noin 25-vuotiaat miehet asuvat pienillä paikkakunnilla Kankaanpäässä ja sen ympäristössä.

Satakunnassa ilmi tulleesta terroristisen teon valmistelusta epäillään viittä nimiensä perusteella kantasuomalaista miestä.

Neljää heistä epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta ja terroristisessa tarkoituksessa tehdystä tahallisesta räjähderikoksesta. Yhtä miehistä epäillään vain valmistelurikoksesta.

Miesten vangitsemisia alettiin käsitellä alkuiltapäivästä Satakunnan käräjäoikeudessa.

Osoitetietojensa perusteella epäillyt asuvat Pohjois-Satakunnassa Kankaanpäässä ja sen lähistöllä pienillä paikkakunnilla.

Miehet ovat syntyneet vuosien 1995–1998 aikana. Kaksi heistä on 25-vuotiaita ja kaksi 26-vuotiaita. Nuorin miehistä on 23-vuotias. Nuorimmalla ja toisella 25-vuotiaalla on sama sukunimi.

Netistä löytyvien koulutustietojen perusteella ainakin osa epäillyistä on käynyt peruskoulunsa Kankaanpäässä. Nuorin miehistä on kirjoittanut ylioppilaaksi paikallisesta lukiosta ja yksi opiskellut Etelä-Pohjanmaalla ammattitutkinnon.

Toisen 26-vuotiaan jäsenen kotiosoitteeseen Kankaanpäässä on rekisteröity noin kaksi kuukautta sitten aatteellinen yhdistys. Yhdistyksen puheenjohtaja on toinen 25-vuotiaista epäillyistä.

Rahastonhoitaja on 23-vuotias epäilty ja yhdistyksen sihteerinä toimii sama 26-vuotias epäilty, jonka kotiosoitteeseen yhdistys on rekisteröity.

Yhdistysrekisteriin toimitettujen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on ”kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta potkunyrkkeilyyn ja muuhun vastaaviin kamppailulajeihin sekä luoda harrastukselle sopiva ympäristö”.

Säännöissä todetaan, että tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ”neuvoo ja ohjaa jäseniään” sekä ”pyrkii järjestämään käyttöönsä tilat, joita yhdistyksen jäsenet voivat käyttää”.

Ote terrorismiepäiltyjen perustaman yhdistyksen säännöistä.

Kolmella epäillystä on aiempia rikostuomioita Satakunnan käräjäoikeudessa.

Terrorismiepäillyistä nuorin, 23-vuotias mies sekä yhdistyksen sihteeri, 26-vuotias mies saivat tänä vuonna kolmen kuukauden ehdollisen vankeustuomion. He pahoinpitelivät miehen, joka löi ensin nyrkillä.

Pahoinpitely tapahtui ravintolan edustalla Kankaanpäässä 2019. Miehet potkivat maassa maannutta uhria. Toinen miehistä myös löi uhria nyrkillä naamaan.

Yhdistyksen 25-vuotiaalta puheenjohtajalta löytyy vuosien takaa pari rikostuomiota. Hän vei Kankaanpäässä sijaitsevasta myymälästä 299 euron arvoisen videokameran vuonna 2015. Mies sai näpistyksestä 25 päiväsakkoa, josta kertyi maksettavaa 150 euroa.

Vuotta aiemmin mies ajautui Kankaanpäässä sijaitsevan grillin edustalla kähinään. Miehen päälle käytiin, ja hän löi hyökkääjää nyrkkiraudalla useita kertoja päähän. Mies sai hätävarjelun liioitteluna tehdystä pahoinpitelystä sekä vaarallisen esineen hallussapidosta 60 päiväsakkoa, josta maksettavaa tuli 360 euroa.

Terrorismirikoksista epäillyt miehet ovat alkuvuodesta 2020 olleet myös epäiltyinä rikostapauksessa, joka liittyi varastettuihin ampuma-aseisiin ja kymmeniin räjähdekiloihin.

Lounais-Suomen poliisi kertoi tuolloin takavarikoineensa suuren määrä räjähdysaineita ja useita laittomia aseita. Poliisi vahvisti tutkivansa törkeää ampuma-aserikosta ja räjähderikosta Kankaanpään seudulla.

Samalla oli otettu kiinni neljä Kankaanpään seudulla asuvaa 25-vuotiasta miestä. Heitä esitettiin vangittavaksi rikosepäilyjen vuoksi tammikuussa 2020. Viidettä miestä esitettiin vangittavaksi runsasta viikkoa myöhemmin.

Nyt kaikki viisi ovat uudestaan epäiltyinä, mutta tällä kertaa terroristisen rikoksen valmistelusta. Poliisi tiedotti perjantaina, että akuuttia vaaraa ei ole.

Miehet otettiin kiinni tiistaina.

Uutinen päivittyy.