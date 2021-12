Joissain kunnissa kolmansia annoksia tarjotaan vielä ainoastaan riskiryhmäläisille, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille sekä 60 vuotta täyttäneille. Joissakin kunnissa ajanvaraus on kuitenkin avattu jo kaikille 18 vuotta täyttäneille. Ehtona on, että edellisestä annoksesta on vähintään 5 kuukautta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti torstaina, että kolmatta koronarokoteannosta suositellaan kaikille 18 vuotta täyttäneille. THL:n uuden suosituksen mukaan kolmas annos voitaisiin antaa 5–6 kuukautta toisen annoksen saamisen jälkeen. Aiemmin muille kuin immuunipuutteisille suositeltu väli on ollut kuusi kuukautta. Parhaillaan kolmansia koronarokoteannoksia jaetaan Suomessa yli 60 vuotta täyttäneille. Tähän mennessä noin 300 000 suomalaista on saanut sen.

Lisäksi THL suosittelee, että Suomessa aloitetaan 5–11-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien lasten rokottaminen koronavirusta vastaan.

Kolmansien rokotusten jakaminen vaihtelee hieman kunnittain ja kaikkialla ei vielä anneta kolmansia annoksia kaikille aikuisille. Oman kunnan tilanne kannattaa tarkistaa kunnan verkkosivuilta.

Esimerkiksi Husin alueella Espoon sivuilla kerrotaan, että kolmannen rokoteannoksen voivat saada kaikki yli 18-vuotiaat, joilla on toisesta annoksesta kulunut vähintään 5,5 kuukautta. Vantaalla kolmatta annosta tarjotaan tällä hetkellä kaikille 18 vuotta täyttäneille 5-6 kuukautta toisen annoksen jälkeen.

Helsingin sivuilla puolestaan sanotaan, että kolmansia annoksia annetaan tällä hetkellä 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmäläisille. Rokoteannoksen voi saada influenssarokotuksen yhteydessä. Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että alle 60-vuotiaiden kolmansien annosten kanssa edetään vanhimmasta ikäryhmästä nuorimpaan, kuten edellisten annosten kohdalla. Helsingin kaupunki tiedottaa erikseen, kun ajanvaraus näille ryhmille aukeaa.

– Ennen kuin tarjoamme kolmannet annokset alle 60-vuotiaille, meidän täytyy varmistaa, että kuntalaiset saavat ensimmäiset ja toiset rokoteannokset. Myös 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmille täytyy ensin saada annettua kolmannet rokoteannokset, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen toteaa tiedotteessa.

– Uskomme, että voimme aloittaa alle 60-vuotiaiden rokottamisen kolmansilla annoksilla tammikuussa. Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin, Turpeinen kertoo.

Myöskään esimerkiksi Lohjalla ei vielä ole aloitettu kolmansien annosten jakamista kaikille 18 vuotta täyttäneille.

Koronarokotuksia on annettu muun muassa Helsingin Messukeskuksessa.

Turussa kolmannen annoksen voivat saada ne, joilla on kulunut THL:n suosituksen mukainen aika toisesta annoksesta. Käytännössä tällä hetkellä rokotetaan iäkkäämpiä ihmisiä, jotka saivat rokotuksen alkuvuonna.

– Tärkein kriteeri on se, että kakkosrokotteesta on kulunut 5-6 kuukautta. Se porrastaa rokottamistahtia, sillä vielä hyvin harva nuorista aikuisista on saanut toisen rokotteen niin, että siitä olisi kulunut tarpeeksi aikaa, elleivät he ole sote-työntekijöitä tai lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvia, kertoo Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Peltoniemen mukaan tällä hetkellä ne, joilla tuo aika on kulunut toisesta rokotteesta, ovat pääasiassa eläkeikäisiä eli 70 täyttäneitä. Turussa on annettu jo 9,9 prosentille turkulaisista kolmaskin annos. 80 täyttäneistä jo puolet on saanut 3. rokotteen, ja jouluun mennessä valtaosa 75 vuotta täyttäneistä on saanut sen.

– Olemme ohjeistaneet, että ihmisten on itse huolehdittava, että riittävä aika on tullut täyteen ja että he varaavat sitten itse ajan 3. rokotukseen. Emme lähetä näihin erikseen kutsuja.

Rovaniemellä kolmansia annoksia annetaan tällä hetkellä kaikille 60 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Kolmannen rokoteannoksen voi saada influenssarokotuksen yhteydessä, kun toisesta koronarokotteesta on kulunut vähintään viisi kuukautta. Muuten kolmas annos annetaan kuusi kuukautta toisen annoksen jälkeen. Myös Kuopiossa noudatetaan THL:n edellistä suositusta kuuden kuukauden välistä toisen ja kolmannen annoksen välillä eikä kolmansia annoksia ole kaupungin sivujen mukaan laajennettu vielä kaikkiin 18 vuotta täyttäneisiin.

Oulussa sitä vastoin annetaan kolmas rokoteannos kaikille 18 vuotta täyttäneille, kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viisi kuukautta.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella annetaan kolmansia annoksia voimakkaasti immuunipuutteisille, joilla on vähintään kaksi kuukautta toisesta rokotuksesta ja kaikille 18 vuotta täyttäneille, jos toisesta annoksesta on kulunut 5–6 kuukautta. Eksoten sivuilla kuitenkin kerrotaan, että tällä hetkellä pääpaino on vielä ikäihmisten, riskiryhmien ja sotehenkilöstön rokotuksissa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan sivuilla kerrotaan, että Pirkanmaan kunnat aloittavat kolmansien annosten tarjoamisen kaikille 18 vuotta täyttäneille oman rokotusaikataulunsa mukaisesti. Esimerkiksi Tampereella kolmansia annoksia tarjotaan tällä hetkellä 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville, riskiryhmäläisille ja sotehenkilöstölle.

Kunnat noudattavat myös suositusta antaa kolmas annos voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille, kun näiden toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta sekä antaa kolmas annos niille, jotka saivat alkuvuonna kaksi ensimmäistä rokotustaan alle kuuden viikon annosvälillä.