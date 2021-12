Koronatestausasemalla asiakasmäärät ovat tuplaantuneet lokakuusta.

Helsinkiläinen Sofia Kikizade lähti perjantaiaamuna tankkaamaan autoaan vakiopaikkaansa Ala-Tikkurilan bensa-asemalle.

Bensa-aseman lähellä toimii koronatestausasema Härkävaljakontiellä. Sofia Kikizade kertoo, ettei hän ole koskaan aiemmin nähnyt koronatestaukseen yhtä pitkää jonoa.

Jono ulottui liikennevaloihin asti ja haittasi pääsyä bensapumpulle.

– Siellä ei ollut minkäänlaista opastusta niin, että meidän piti ajaa jalkakäytävää pitkin tankkausasemalle.

Koronatestausasemaa pitää Ala-Tikkurilassa ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluita tarjoava 9Lives.

Yrityksen koronatestauksista vastaava liiketoimintajohtaja Timo Palo kertoo, että nyt on kova kysyntä koronatesteille. Ihmiset hakeutuvat innokkaasti testeihin.

– Pyrimme ottamaan niin paljon näytteitä kuin senhetkisillä resursseilla pystytään. Kun pyritään ottamaan paljon asiakkaita ja näytteitä, jos tulee pienikin häiriö, syntyy jonoa.

Testien kysyntää on lisännyt Palon mukaan kehno tautitilanne. Tauti jyllää ja on paljon oireisia ihmisiä, jotka haluavat päästä testeihin.

Kysynnän vilkastuminen alkoi näkyä vajaa kaksi viikkoa sitten, kertoo Palo.

Testausmäärät ovat Palon mukaan nousseet loppukesän tasolle. Rauhallisempaa aikaa oli lokakuussa.

– Lokakuuhun verrattuna testausmäärät ovat tuplaantuneet.

Pääkaupunkiseudulla 9Livesillä on yli kymmenen testausasemaa. Osa on suunnattu yksityisasiakkaille, jotka tarvitsevat koronatestiä esimerkiksi matkustamista varten. Lisäksi on asemia, joissa tehdään julkisen puolen testausta.

– Ala-Tikkurilassa on suurimmaksi osaksi julkista testausta, voi sanoa, että vantaalaisia varten.

Testausasemalla syntyy ruuhkaa liiketoimintajohtaja Timo Palon mukaan esimerkiksi siitä, jos tulee useampi lapsipotilas tai muuten sellainen asiakas, joiden näytteenotto kestää pidempään kuin normaalisti.

– Voi olla, että on pelkoa tai muuta. Se näkyy nopeasti jonossa.

Kelit aiheuttavat Palon mukaan omat haasteensa.

– Näytteenottajan sormille alkaa tulla kylmä niin, silläkin on oma merkityksensä.

Palo kertoo, että Ala-Tikkurilan asemalla otettiin torstaina käyttöön uusia kaistoja ja opastusta.

– Suomalainen mieli on vähän sellainen, että kun asetutaan jonoon, asetutaan yhteen jonoon. Me ei olla ihan vielä opittu sitä, että voitaisiin olla kahdessa jonossa ja mennä vuorotellen eri jonoista.