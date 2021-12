Toistaiseksi on epäselvää, miten koronan uusi muunnos väistää rokotuksista saatua immuniteettia.

Eteläafrikkalaiset tutkijat ovat julkaisseet uutta tietoa koronaviruksen uudesta muunnoksesta omikronista.

Tutkijoiden mukaan omikron poikkeaa aiemmista koronamuunnoksista, sillä muunnoksella näyttää olevan ”merkittävä” kyky välttää immuniteetti, joka on tullut aiemmin sairastetusta koronaviruksesta.

Tutkijoiden mukaan riski sairastua uudelleen koronaan on omikronissa 2,4 kertaa suurempi kuin koronan ensimmäisessä aallossa. Riski sairastua uudelleen koronaan ei ole ollut yhtä suuri aiempien koronamuunnosten betan ja deltan yhteydessä.

Etelä-Afrikassa koronarokotuksen on saanut neljännes väestöstä. Maassa on tähän mennessä todettu 2,8 miljoonaa koronatartuntaa. Tartunnan on saanut 35 670 sellaista ihmistä, jotka ovat sairastaneet aiemmin koronan.

Lue lisää: Mikä ihmeen nimi on omikron? Tästä syystä WHO päätti hypätä kahden kreikkalaisen kirjaimen yli

Lue lisää: Suomessa todettu toinen omikron­tartunta

Etelä-Afrikan tartuntatauteihin erikoistunut tutkimuslaitos varoittaa, että uusilla tutkimustuloksilla voi olla vakavia seurauksia kansalaisten terveyteen.

Epäselvää kuitenkin vielä on, miten omikron väistää koronarokotuksista saatua immuniteettia ja miten rokotukset suojaavat vakavalta taudilta.

East Anglian yliopiston professori Paul Hunter sanoo Sky Newsille tutkimustuloksesta, että omikron voi kiertää merkittävissä määrin sekä koronaan sairastumisesta että rokotuksista saadun immuniteetin.

Ihmisessä on muodostunut vasta-aineita, jos hän on sairastanut koronan. Vielä on kuitenkin epävarmaa, missä määrin omikron pystyy väistämään immuniteettia.

– Toinen suuri epävarmuutta aiheuttava tekijä on se, lisääntyvätkö tämän väistämisominaisuuden takia riskit sairastua vakavaan tautiin, joutua sairaalahoitoon tai menehtyä tautiin.