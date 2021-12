Kommentti: Älä ole itsekäs ja ota rokote

Mikäli et ole ottanut rokotetta, tee se viimeistään nyt. Vain siten voimme edes haaveilla paluusta normaaliin elämään, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Keskustelu koronarokotteista ja koronapassista on käynyt kiivaana jo lähes vuoden päivät. Tiistaina tämä keskustelu sai jälleen uusia kierroksia, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi hallituksen tavoitteena olevan koronapassin käyttöönoton laajentaminen.

Tällä hetkellä koronapassia tarvitsee päästäkseen tietyillä alueilla ja tietyn kellonajan jälkeen esimerkiksi yökerhoihin, ravintoloihin ja yleisötapahtumiin, tulevaisuudessa kenties myös työpaikoille ja joukkoliikenteeseen. Rajoituksista voi välttyä tällä hetkellä joko täydellä rokotesuojalla, sairastetulla koronalla tai tuoreella negatiivisella koronatestillä.

Vaatimukset eivät kuulosta kohtuuttomilta suhteutettuna siihen, että Suomessa tartuntaluvut ovat tällä hetkellä ennätysmäisen korkeita ja tehohoitopaikoista huutava pula. Siitä huolimatta tiistain uutisten jälkeen sosiaalinen media täyttyi jälleen vastustuksesta. Tai siltä se ainakin vaikutti, sillä vaikka rokotekriitikot ovat Suomessa selkeä vähemmistö, ovat he varsin äänekäs sellainen.

Sosiaalisessa mediassa vaatimusta koronapassista on verrattu muun muassa Hitlerin juutalaisvainoihin ja Suomesta on puhuttu uutena natsisaksana, joka polkee yksilöiden oikeuksia. Jokainen järkevä ihminen ymmärtää yllä olevien vertausten järjettömyyden. Ehkä juuri tämän vuoksi olen hämmästynyt siitä, kuinka paljon rokotekriittisyyttä olen kohdannut myös omassa kuplassani, niin tuttavapiirissäni kuin esimerkiksi ikäisteni julkisuuden henkilöiden keskuudessa.

Olen itse 25-vuotias ja olen ottanut kaikki rokotteet, kuten ovat ottaneet myös kaikki läheisimmät ystäväni. Samaa ei voi kuitenkaan sanoa koko ikäluokastani. Tähän mennessä eniten koronatartuntoja on havaittu 20–29-vuotiailla suomalaisilla, mutta heistä vain noin 70 prosenttia on saanut molemmat koronarokotteet. Samaan aikaan alle 40-vuotiaiden osuus tehohoitoa vaativista on yli kaksinkertaistunut.

Nuorten rokoteinto muun muassa pääkaupunkiseudulla kasvoi toki huomattavasti sen jälkeen, kun koronapassi otettiin käyttöön. Uskon tämän johtuneen ennen kaikkea siitä, että esimerkiksi yökerhot vaativat asiakkailtaan koronapassia. Kaikki eivät kuitenkaan rokotetta ottaneet, vaan baareihin on menty negatiivisen koronatestin turvin, mikä toki on sallittua.

On kuitenkin hyvä muistaa, että myös rokotettu voi kantaa virusta. Se kuitenkin on mitä todennäköisimmin huomattavasti vaarallisempi rokottamattomalle tuttavalle Erottajan tanssilattialla kuin itse rokotetulle, mikä pahimmassa tapauksessa johtaa jälleen terveydenhuollon rajuun kuormittumiseen ja tartuntojen leviämiseen. THL:n tuoreiden tietojen mukaan rokottamattomat ovat syys-lokakuun aikana päätyneet koronavirustartunnan seurauksena erikoissairaanhoitoon 18 kertaa todennäköisemmin ja tehohoitoon 30 kertaa todennäköisemmin kuin rokotetut.

Kun olen tiedustellut ikäisiltäni tuttavilta syitä sille, miksi he eivät ole ottaneet rokotetta, olen harvoin saanut perusteltua vastausta. Osan kohdalla kyse on rokotekriittisyydestä ja mahdollisten sivuvaikutusten pelosta, toisilla puhtaasta aikaansaamattomuudesta. Oli syy mikä tahansa, nyt on korkea aika pohtia omaa kantaansa uudelleen. Pelko uusien asioiden äärellä on aina ymmärrettävää, mutta pitkälle pääsee jo pelkästään luottamalla sosiaalisen median, puskaradion tai rokotekriittisten sukulaisten sijaan tieteeseen ja alan ammattilaisiin.

Suomalaisista noin prosentti kuuluu siihen ryhmään, joille koronarokotetta ei suositella annettavaksi terveydellisistä syistä. Muiden kohdalla rokotteesta kieltäytyminen on yksi itsekkäimmistä teoista, joita äkkiseltään keksin. Yhteiskuntaamme pyöritetään tällä hetkellä rokottamattomien ehdoilla, kun uusia rajoituksia suunnitellaan ja tehohoitoa vaativia leikkauksia siirretään kohtalokkain seurauksin.

Ymmärrän sen, että nuorena haluaa elää elämäänsä. Ymmärrän, että moni tuntee elävänsä oravanpyörässä, kun kuuden lähes normaalilta tuntuneen viikon jälkeen matto vedettiin jälleen jalkojen alta uusien rajoitusten muodossa.

Mitä en kuitenkaan ymmärrä on se, että samaan aikaan kun tämä äänekäs rokottamattomien vähemmistö syyttää hallitusta omien oikeuksiensa rajoittamisesta koronapassin avulla, syyllistyvät he itse samaan. Sillä niin kauan kuin te pidätte kynsin ja hampain kiinni omista ”oikeuksistanne”, riistätte ne meiltä muilta.

Ja mitä tulee ikätovereihini, vetoan teihin. Mikäli et ole ottanut rokotetta, tee se viimeistään nyt. Vain siten voimme edes haaveilla paluusta normaaliin elämään.