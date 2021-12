Torstai toi tullessaan uusia rokotussuosituksia. Kolmansia koronarokoteannoksia suositellaan kaikille 18 vuotta täyttäneille. Lisäksi THL perusteli rokotussuositusta 5–11-vuotiaille riskiryhmäläisille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL kertoi tiedotustilaisuuden torstaina 5–11-vuotiaiden koronavirusrokotuksista Suomessa.

Aiemmin päivällä oli selvinnyt, että Suomessa oli yhdellä ihmisellä todettu omikronvirusmuunnoksen aiheuttama koronatartunta.

THL suosittelee nyt kolmansia koronarokoteannoksia kaikille 18 vuotta täyttäneille. Suosituksen mukaan kolmas annos voitaisiin antaa 5–6 kuukautta toisen annoksen saamisen jälkeen.

Aiemmin muille kuin immuunipuutteisille kolmatta annosta on suositeltu kuusi kuukautta toisen annoksen jälkeen. THL:n mukaan kolmas rokotus voitaisiin antaa jo hieman tätä aiemmin.

THL suosittelee lisäksi koronarokotuksia 5–11-vuotiaille riskiryhmäläisille. Koko ikäryhmän rokottamisessa on THL:n mukaan odotettava lisätietoja lasten rokottamisen turvallisuudesta.

” Pääsyy sille, ettei THL suosita rokotuksia nyt kaikille 5–11-vuotiaille lapsille on heidän oma matala tautitaakkansa.

5–11-vuotiaille riskiryhmäläisille tai riskiryhmäläisen lähipiiriin kuuluville annettava koronarokote on Biontech-Pfizerin Comirnaty, josta lapsille käytetään omaa, nimenomaan tälle ikäryhmälle tarkoitettua valmistetta.

– Lasten rokotukset pitää toteuttaa niin, että ne eivät viivästytä haavoittuvimpien ryhmien, kuten iäkkäiden, rokotuksia, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi.

THL tekee lasten rokottamisesta esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle, ja lopullisesti asiasta päättää valtioneuvosto.

Kaikki lasten rokotukset ovat vapaaehtoisia koronarokotteet mukaan lukien. Rokotettuja ja rokottamattomia lapsia tulee yhteiskunnassa kohdella yhdenvertaisesti. Lapselle ja hänen huoltajilleen pitää THL:n mukaan antaa rokotuspäätöstä varten kattavasti tietoa koronavirustaudista ja -rokotteesta sekä rokotteen mahdollisista haittavaikutuksista.

– Pääsyy sille, ettei THL suosita rokotuksia nyt kaikille 5–11-vuotiaille lapsille on heidän oma matala tautitaakkansa. Tämän ikäisten lasten tartunta on yleensä lieväoireinen ja vakavat taudinkuvat on erittäin harvinaisia verrattuna esimerkiksi muihin rokotuksilla estettyihin tauteihin. Kun ryhmän oma tautitaakka on matala, rokotteelta siedetään hyvin vähän haittavaikutuksia. Jos yhteiskunnan toiveena on vaikuttaa epidemian kulkuun lapsia rokottamalla, ja heidän oma hyötynsä on pieni, turvallisuustieto on vielä tärkeämpää, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi.

THL:n suositukset eivät vaadi asetusten muutosta, vaan ne voidaan ottaa heti käytäntöön.

Käytössä on Nohynekin mukaan valitettavasti niin sanottuja vuotavia rokotteita eli tulee myös läpäisyinfektioita, jotka ovat tosin vähäoireisia.

– Huonolla tuurilla myös rokotettu saattaa erittää virusta. Pelkästään rokotuksilla emme pääse normaaliin. Tarvitaan yhä maskeja, etäisyyttä ja käsien pesua, Hanna Nohynek kertoi.

– Kaikista tärkeintä on se, että rokottamattomat ottavat rokotteen, Mia Kontio sanoi.