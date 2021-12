Milloin voi hakea kolmannen rokotteen ja tarvitaanko lasten rokottamiseen aikuisen lupa? Kysyimme asiantuntijalta uusista rokotesuosituksista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti torstain tiedotustilaisuudessaan muuttuneista koronarokotussuosituksista. Muutokset koskevat kolmannen koronarokoteannoksen tarjoamista sekä 5–11-vuotiaiden lasten rokottamista.

THL suosittaa kolmannen koronarokoteannoksen tarjoamista kaikille 18 vuotta täyttäneille.

Lisäksi THL suosittelee, että Suomessa aloitetaan 5–11-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien lasten rokottaminen koronavirusta vastaan. Toistaiseksi ei ole arviota siitä, moniko lapsi kuuluu tähän ryhmään.

IS esitti THL:n johtavalle asiantuntijalle Mia Kontiolle yhdeksän kysymystä uusista rokotesuosituksista.

1. Milloin kolmannen rokoteannoksen voi hakea?

Kolmansien rokoteannosten jakaminen kaikille 18 vuotta täyttäneille voi alkaa heti, mutta käytännössä tahti riippuu sairaanhoitopiiristä ja kunnasta, kertoo Kontio.

– Kunnissa, joissa on enemmän vanhempia ihmisiä, jotka myös ottavat enemmän kolmansia annoksia, edetään nuorempien ikäryhmien rokottamiseen varmasti hitaammin.

Parhaillaan kolmansia koronarokoteannoksia jaetaan Suomessa yli 60 vuotta täyttäneille. Tähän mennessä noin 300 000 suomalaista on saanut sen.

Kolmansiin annoksiin aiotaan käyttää Pfizerin Comirnaty-koronarokotteiden lisäksi Modernan Spikevax-rokotetta kaikille muille paitsi alle 30-vuotiaille miehille.

THL:n uuden suosituksen mukaan kolmas annos voitaisiin antaa 5–6 kuukautta toisen annoksen saamisen jälkeen. Aiemmin muille kuin immuunipuutteisille suositeltu väli on ollut kuusi kuukautta.

Kontio ei pidä mahdottomana, että suositeltu annosväli lyhenisi tulevaisuudessa entisestään.

– Vielä ei ole tarpeeksi laajaa tutkimusta, jotta tiedettäisiin, mikä on optimaalinen väli. Pidempi aikaväli on kuitenkin rokotesuojan kannalta hyvin todennäköisesti parempi vaihtoehto kuin lyhyempi väli.

2. Riittääkö rokotteita kaikille?

Kontion mukaan koronarokotteita on saatu ja saadaan tulevilla toimituksilla tarpeeksi, jotta kaikille saadaan rokotteet suositellulla aikavälillä.

Kolmansiin annoksiin aiotaan käyttää Pfizerin Comirnaty-koronarokotteiden lisäksi Modernan Spikevax-rokotetta kaikille muille paitsi alle 30-vuotiaille miehille, joilla valmisteeseen voi liittyä korkeampi sydänlihastulehduksen riski.

Aiemmin THL on ohjeistanut käytettäväksi kolmansiin annoksiin samaa valmistetta kuin toiselle annokselle.

– Nämä ovat toisiaan vastaavia rokotteita, eikä haittaa, vaikka saisi eri annoksilla eri valmistetta. Niin voi aivan hyvin tehdä, Kontio vahvistaa.

3. Kuinka paljon kolmas rokote suojaa?

Siitä, kuinka paljon kolmas rokoteannos antaa lisäsuojaa virusta vastaan, ei ole vielä tarkkaa tietoa. Kontion mukaan on kuitenkin selvää, että kolmansilla annoksilla saadaan ehkäistyä tartuntojen leviämistä myös nuoremmissa ikäryhmissä.

– Silti ensiarvoisen tärkeää on, että kaikki, joilla ei vielä ole vielä ensimmäistä tai toista rokoteannosta, hakisivat rokotteensa.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio pohtii, että koronaviruksesta voi tulla kuin kausi-influenssa, eli vakavalle taudille alttiimmat rokotettaisiin useammin.

Täydellistä virussuojaa kolmas rokote ei tarjoa. Kontion mukaan kaksi rokoteannosta saaneistakin noin 20 prosenttia levittää virusta eteenpäin.

Epäselvää on vielä, kuinka tehokkaasti nykyiset rokotteet suojaavat koronaviruksen uutta omikronmuunnosta vastaan. Rokotevalmistajat ovat luvanneet muunnosta vastaan toimivat rokotteet 100 päivän sisällä, mikäli nykyiset eivät siihen tehoa.

THL:n mukaan uudesta virusmuunnoksesta saadaan lisää tietoa viimeistään ensi viikolla. Kontio kehottaa silti ottamaan nykyiset rokotteet suositusten mukaan.

4. Aletaanko aikuisia nyt rokottaa puolen vuoden välein?

– Ei varmastikaan, en ainakaan itse usko siihen, Kontio vastaa.

Kontio huomauttaa, että viruksen vielä kiertäessä altistumme sille jatkuvasti kohdatessamme muita ihmisiä. Ennen pitkää altistumisista seuraa ikään kuin luontainen rokote.

– Ehkä koronaviruksesta tulee kuin kausi-influenssasta, eli vakaville taudille alttiimmat rokotettaisiin sitä vastaan useammin, esimerkiksi vuosittain.

5. Milloin alle 11-vuotiaiden rokotukset aloitetaan?

Riskiryhmiin kuuluvien 5–11-vuotiaiden lasten rokottaminen voi alkaa heti, kun lasten koronarokotevalmisteita saapuu Suomeen. Tämän hetkisen tiedon mukaan rokotteet saapuvat viikolla 50 eli jouluaattoa edeltävällä viikolla.

Myös lasten rokotusten järjestämisestä vastaavat kunnat.

– Lasten rokotukset pitää toteuttaa niin, että ne eivät viivästytä haavoittuvimpien ryhmien, kuten iäkkäiden, rokotuksia, Kontio sanoo.

5-11-vuotiaiden lasten rokottaminen voi alkaa heti, kun lasten koronarokotevalmisteita saapuu Suomeen. Kuva Yhdysvaltojen Michiganista.

THL myös ehdotti tiedotustilaisuudessaan rokotteita 5–11-vuotiaille lapsille, joiden perheessä tai lähipiirissä on vaikeasti immuunipuutteisia henkilöitä. Toteutuakseen tämä vaatii asetusmuutoksen. THL tekee lasten rokottamisesta esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle, ja lopullisesti asiasta päättää valtioneuvosto.

Myös muiden ikäryhmään kuuluvien lasten rokottamiseen varaudutaan ja valmistaudutaan. Kontion mukaan asiaa arvioidaan vielä tarkemmin tämän vuoden puolella ja aikaisintaan kaikkien 5–11-vuotiaiden rokotukset voitaisiin aloittaa tammikuun puolella.

Päätös riippuu pitkälti siitä, millä tahdilla lapsia rokotetaan muissa maissa ja millaista tietoa sen myötä saadaan.

6. Minkä rokotteen lapset saavat?

Lapsille annettava koronarokote on Biontech-Pfizerin Comirnaty, josta lapsille käytetään omaa, nimenomaan tälle ikäryhmälle tarkoitettua valmistetta. Siinä on RNA:ta eli vaikuttavaa ainetta on yksi kolmasosa siitä, mitä on aikuisille käytettävissä valmisteissa.

Valmiste on Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksymä.

7. Mitä sen sivuvaikutuksista tiedetään?

– Rokotteen saaneiden 12–15-vuotiaiden haittavaikutukset ovat olleet hyvin samankaltaisia kuin vanhemmillakin ikäryhmillä. Ei ole syytä olettaa, että mitään ihmeellistä ilmenisi pienempien lasten kohdalla, Kontio sanoo.

Kontion mukaan on kuitenkin punnittava tarkkaan, kuinka suuri on lasten rokottamisesta saatava hyöty verrattuna mahdollisiin sivuvaikutuksiin. Pienten lasten riski sairastaa koronavirus vakavana on hyvin pieni.

8. Mistä lapsi saa rokotteen?

Kontio uskoo, että aluksi koronarokotteita jaetaan lapsille siihen tarkoitetuilla pisteillä. Jos lasten rokotukset laajenevat, siirrytään mahdollisesti kouluterveydenhuollossa rokottamiseen.

9. Tarvitaanko siihen vanhemman lupa?

Valtaosalta 5–11-vuotiaista tullaan vaatimaan vanhempien allekirjoittama lupalappu rokotuksen saamiseen, arvioi Kontio. Ehdottomana vaatimuksena sitä ei kuitenkaan voida pitää.

– Sitä luultavasti arvioidaan lapsen iän ja tilanteen mukaan. Esimerkiksi kouluterveydenhoitajalla tuttua lasta rokottaessa on varmasti helpompi arvioida sitä, pystyykö lapsi itse päättämään asiasta. Mutta lähtökohtaisesti lupa varmasti vaaditaan.