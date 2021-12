Kommentti: Jos odoteltaisiin nyt ihan rauhassa, mitä tietoa tutkimukset antavat omikronista

Olemme aivan erilaisessa tilanteessa pandemian suhteen kuin kaksi vuotta sitten, arvioi erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Omikron-paniikki alkoi viikko sitten. Nyt se huipentuu Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi torstaina, että täällä on todettu ensimmäinen omikronmuunnoksen aiheuttama koronatartunta.

Omikron repii ihmisten hermoja, hermostuttaa rahamarkkinoita ja saa päättäjät pohtimaan uusia kovia rajoitustoimia.

Hyvää tässä paniikinomaisessa toiminnassa olisi tietysti se, jos hallitukset ja viranomaiset pystyisivät hidastamaan omikronin leviämistä. Todennäköisesti variantti kuitenkin leviää matkustusrajoituksista huolimatta. Koronavirus on aina onnistunut yllättämään. Ihmeellisiä ovat evoluution tiet.

Mutta kuinka tartuttava ja vaarallinen omikron oikeastaan on? Tuleeko siitä nopeasti leviävä super-delta? Aiheuttaako se muita viruskantoja tappavampaa tautia?

Vastauksia näihin kysymyksiin ei vielä tarkasti tiedetä.

Aihetta optimismiin on, huomauttavat useat asiantuntijat. Maailma ei ole enää naiivi eikä neitseellinen: koronavirus sars-cov-2 on kulkenut maapallolla jo kohta kaksi vuotta.

Vauraat teollisuusmaat ovat rokottaneet väestöään ja suhteellisen kattavasti. Suomessa noin 82 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut täyden rokotussarjan. Sekä täysin rokotetuilla että koronatartunnan saaneilla on ilmeisesti immuniteettia covid-19-tautia vastaan, levittipä sitä sitten mikä virusvariantti tahansa. Immuunipuolustus ei toimi on-off-periaatteella. Siinä on vaihtelua.

Virus ei siis enää pääse riehumaan samalla tavalla kuin pandemian alkuvaiheessa. Silloin ihmiskunnalla ei vielä ollut lainkaan immuniteettia sitä vastaan.

Alhaisen tulotason maissa tilanne on toinen kuin vauraissa teollisuusmaissa. Rokotuskattavuus on alhainen, ja väestölle on ehkä jaettu heikkotehoisia rokotevalmisteita. Juuri siksi virus kiertää ja kopioituu vapaasti esimerkiksi Afrikassa. Ja juuri siksi siellä syntyy näitä uusia pelottavia virusmuunnoksia. Ja juuri siksi vauraiden maiden etu olisi varmistaa, että tehokkaita rokotteita saadaan mahdollisimman nopeasti jakeluun kaikkialle.

On totta, että omikron saattaa väistää rokotteiden ja sairastetun taudin muodostamien vasta-aineiden antamaa suojaa. Nämä niin sanotut neutraloivat vasta-aineet eivät kuitenkaan ole ainoa immuunipuolustuksen ase taudinaiheuttajia vastaan. Vasta-aineita on muitakin kuin neutraloivia. Aivan ensimmäinen puolustuslinja on ylähengitysteiden limakalvojen niin sanottu mukosaalinen immuniteetti.

Lisäksi elimistössä muodostuu tappaja-t-soluja, jotka ryhtyvät tuhoamaan viruksen saastuttamia soluja.

Beta- ja omikronvarianttien löytäjän, eteläafrikkalaisen professorin Salim Abdool Karimin mukaan rokotteet pärjäävät vielä hyvin sars-cov-2-viruksen eri variantteja vastaan, sillä viruksen on vaikea väistää t-soluimmuniteettia.

–Jos löisin vetoa, veikkaisin, että (omikron) käyttäytyy samalla tavalla. Se aiheuttaa jonkin verran läpäisyinfektioita, jotka ovat useimmiten lieviä. Suoja vakavaa tautia vastaan ja sairaalahoitoon joutumista vastaan pysyy kuitenkin aika hyvänä, Karim sanoo The Lancet Voice -podcastissa.

Tutkijat eivät kuitenkaan vielä tiedä tarkasti, mikä osuus kullakin immuunijärjestelmän osalla on taistelussa sars-cov-2:ta vastaan. Pandemian alusta on kulunut vasta kaksi vuotta. Mutta jos osa näistä aseista toimii omikronia vastaan, on se parempi kuin ei mitään.

Myös Karim myöntää, että hänen arvionsa perustuu toistaiseksi vain päättelyyn ja oletuksiin, ei tarkkaan tutkimustietoon. Epävarmuuksia siis on. Voi esimerkiksi olla, että nykyisiä rokotteita joudutaan muokkaamaan omikronia varten.

Omikron on täällä, mutta nyt olisi hyvä pitää päänsä kylmänä eikä antaa pelolle valtaa. Omikron on uusi, maailmanlaajuinen uhka, mutta siihenkin on olemassa torjuntakeinoja.