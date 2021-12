Vapalahti: omikron on voinut kehittyä eläimessä tai hiv-positiivisessa

Virus on voinut lähteä muusta nisäkäslajista kuin ihmisestä.

Maailmanlaajuiseen koronavirusta koskevaan tietokantaan tuli ensimmäinen sekvenssi uudesta huolestuttavasta variantista, omikronista, viikko sitten. Tieto uudesta havainnosta kirjattiin 22. marraskuuta.

– Hämmästyttävää tässä on, että kantaäiti on ollut täysin havaitsematta puolitoista vuotta. Lähin sekvenssi, jolla on jotain yhteyttä tämän kanssa, on viime vuoden kesän tuntumassa, professori Olli Vapalahti kertoi viikoittaisessa ministeriön koronainfossa torstaina.

Tarkkaan ei tiedetä, mistä variantti on peräisin.

Omikron on ollut Vapalahden sanoin tutkan alla puolitoista vuotta ja lähtenyt leviämään vasta tämän vuoden lokakuussa.

Omikron ei ole sukua muille tunnetuille koronamuunnoksille.

– Missä se on piileskellyt, se on voinut kiertää ja kehittyä tuntemattomuudessa, Vapalahti pohti.

Omikronista tehtiin ensimmäiset havainnot Botswanasta ja Etelä-Afrikassa.

Yksi selitys omikronin kehittymiseen voi olla se, että Etelä-Afrikassa on paljon hiv-positiivisia. Tutkijat arvelivat esimerkiksi alfa- eli brittivariantissa, että koronamuunnos kehittyi immunivajaassa henkilössä ja otti siellä hyppäyksen.

– Yksi mahdollisuus voi olla, että omikron on ollut jossain muussa nisäkäslajissa ja sen vuoksi kiertänyt eri reittiä, Vapalahti arveli.

Omikronia eroaa aiemmin havaitusta alfa-, beeta- ja gamma-muunnoksissa siinä, että siihen on kehittynyt paljon mutaatiota. Sen pinta on muuttunut paljon enemmän kuin muissa muunnoksissa.

Muutokset sijaitsevat alueilla, johon vasta-aineet sitoutuvat.

– Sekä aiemman sairastuneiden että rokotettujen immuniteetti todennäköisesti vähän väistyy, Vapalahti arvelee omikronin vaarallisuudesta.

– Toisaalta soluimmuniteetin tunnistavista alueista vain osa on muuttunut. Suoja vakavilta taudeilta ei ole niin paljon muuttunut.

Vapalahden mukaan tarvitaan laboratoriokokeita, jotta voidaan varmasti sanoa, miltä näyttää taudin vakavuus ja miten muunnos leviää. Kokeissa menee aikaa.

Huolta herättää se, että omikron on vallannut nopeasti alaa Etelä-Afrikassa. Matkailun myötä havaintoja on tehty eri puolilla maailmaa ja virusta on löytynyt monesta maasta. Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta on jo löytynyt omikronia.

– Meillä on tuntematon uhka, mutta meillä on jo tunnettu deltavariantti. Ennen kaikkea hyvä rokotuskattavuus on se, mitä omikronin suhteen voidaan tehdä, Vapalahti sanoi.