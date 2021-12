Näin paljon koronan teho­hoito on maksanut Suomessa tähän mennessä

Tehohoidon kustannukset voivat erota potilaiden välillä paljonkin hoidon tarpeen mukaan.

Tuoreen raportin mukaan keskimäärin yksi koronapotilaan tehohoitovuorokauden hinta on noin 3 500 euroa ja keskimääräinen tehohoitojakson pituus on noin 11 vuorokautta.

Koronapotilaiden tehohoito on maksanut Suomessa pandemian alusta lähtien karkeasti arvioituna noin 56 600 000 euroa.

Hinta saadaan, kun kerrotaan tehohoitojaksojen määrä yhden tehohoitovuorokauden hinnalla ja keskimääräisellä tehohoitojakson kestolla.

Koronan takia tehohoidossa on koronapandemian alusta joulukuun 2021 alkuun saakka ollut 1 238 henkilöä. Tehohoitojaksoja ollut puolestaan kaikkiaan 1 470.

Ero luvuissa johtuu siitä, että joissakin tapauksissa potilas on tehohoidon jatkuessa siirretty hoitoon teho-osastolta toiselle. Jotkut potilaat ovat myös joutuneet uudelleen teho-osastolle.

Tiedot selviävät Kuopion yliopistollisen keskussairaalan yhteydessä toimivan kansallista tehohoitoa koordinoivan toimiston tuoreesta raportista.

Keskimäärin yksi koronapotilaan tehohoitovuorokauden hinta on noin 3 500 euroa ja keskimääräinen tehohoitojakson pituus on noin 11 vuorokautta. Kun nämä luvut kertoo tehohoitojaksojen määrällä, saadaan koko pandemian ajalta tehohoidon hinnaksi noin 56 600 000 euroa.

Kuopion yliopistollisen sairaalan tehohoidon osaston ylilääkäri Stepani Bendel huomauttaa, että potilaiden muut sairaalahoitokustannukset tulevat vielä päälle.

Vain 22 prosenttia on siirretty tehohoitoon suoraan päivystyspoliklinikalta. 59 prosenttia potilaista on tullut tehohoitoon vuodeosastolta ja loput muista valvontayksiköistä. Potilaat ovat olleet sairaalahoidossa keskimäärin kolme vuorokautta ennen tehohoitoa.

Teho-osastolta jatkohoitoon siirtyneet potilaat ovat olleet keskimäärin kahdeksan vuorokautta sairaalahoidossa. 11 prosenttia on ollut pidempään kuin kaksi viikkoa sairaalassa tehohoitojakson jälkeen.

Kuopion yliopistollisen sairaalan tehohoidon osaston ylilääkäri Stepani Bendel huomauttaa, että potilaiden muut sairaalahoitokustannukset lasketaan vielä tehohoitokulujen päälle.

Tehohoidon kustannukset voivat erota potilaiden välillä paljonkin hoidon tarpeen mukaan. Bendelin mukaan joidenkin potilaiden vuorokausikustannukset ovat yli 5 000 euroa, kun taas joillakin jäävät reilusti alle keskiarvon.

– Jos potilas on saanut esimerkiksi ECMO-hoitoa, eli kehonulkoista veren happeuttamishoitoa, kustannukset nousevat oleellisesti, koska potilaat vaativat enemmän hoitoresursseja ja heidän hoitoaikansa tuppaavat olemaan sairauden vaikeusasteen takia pidempiä.

Tehohoitojaksojen kesto on lyhentynyt pandemian alkuajoista. Kun keväällä 2020 hoitojaksojen keskimääräinen pituus oli 15 vuorokautta, on se viimeksi kuluneen noin puolen vuoden ajan ollut 10 vuorokautta. Tämä kertoo Bendelin mukaan, että tehohoidossa on edistytty.

Bendel korostaa, että tehohoito on Suomessa hyvin vaikuttavaa ja kustannustehokasta.

– Sellaista ongelmaa tehohoidossa ei ole, että se olisi liian korkealle hinnoiteltua, vaikka työvoimakustannukset ovat tietysti isoja.

Hänen mukaansa hoidon hintaa pitää peilata siihen, mitä sillä saadaan.

– Jos potilaat tulevat hengenvaarassa teho-osastolle ja selviävät siitä, niin siinä mielessä se ei ole minun mielestäni lainkaan kallista.