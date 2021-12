Tarkat luvut: näin moni kahdesti rokotettu on ollut teho­hoidossa korona-aikana

Syksyn aikana alle 40-vuotiaiden tehohoitoa tarvitsevien koronapotilaiden osuus on kaksinkertaistunut aiemmasta.

Koko epidemian aikana koronan takia tehohoidossa on tähän mennessä ollut 69 henkilöä, jotka ovat saaneet kaksi rokotetta. Heistä 88 prosenttia on ollut yli 60-vuotiaita.

– Monet heistä ovat riskiryhmään kuuluvia, eli heillä on vastustuskykyä heikentävä sairaus tai lääkitys, sanoo Kuopion yliopistollisen sairaalan tehohoidon osaston ylilääkäri Stepani Bendel.

Kaikkiaan epidemian alusta joulukuun 2021 alkuun mennessä koronan takia tehohoidossa on ollut 1 238 henkilöä. Selvästi suurin osa tehohoitoa tarvitsevista ollut rokottamattomia.

Kuopion yliopistollisen sairaalan tehohoidon osaston ylilääkäri Stepani Bendel on huolissaan joulunajan kasvavasta hoitotarpeesta.

– Rokottamattoman riski joutua tehohoitoon on 33-kertainen täysin rokotettuun henkilöön nähden. Tämä on erittäin merkittävä asia. Ilman rokotuksia sairaanhoitojärjestelmämme olisi nyt romahduspisteessä, Bendel sanoo.

Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimiva kansallista tehohoitoa koordinoiva toimisto on julkaissut raportin koronapotilaiden tehohoidon tilannekuvasta.

Raportin mukaan koronan takia tehohoitoon joutuneiden ikäjakauma on muuttunut syksyllä 2021. Syksyn aikana alle 40-vuotiaiden potilaiden osuus on kaksinkertaistunut aiemmasta. Vastaavasti yli 70-vuotiaiden määrä teho-osastolla on vähentynyt.

– Tämä johtuu todennäköisesti rokotuksista. Nuorissa aikuisissa on rokottamattomia suhteellisesti enemmän, Bendel sanoo.

Koko epidemiaa tarkasteltaessa tehohoidossa olleiden koronapotilaiden keski-ikä on ollut 57 vuotta. Potilaista 67 prosenttia on ollut miehiä. Teholle joutuneiden sukupuolijakauma ei ole raportin mukaan juuri muuttunut epidemian aikana.

Teho-osastojen koronapotilaista yli puolet on hoidettu HYKS-erityisvastuualueella. Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirit kattavalle alueelle on osunut noin 55 prosenttia kaikista tehohoitopotilaista.

Teho-hoidon kuormitus oli suurimmillaan epidemian alussa keväällä 2020, jolloin tehohoidossa oli koronan vuoksi samaan aikaan enimmillään 83 potilasta. Toiseksi korkein piikki tehohoidossa oli maaliskuussa 2021, jolloin koronapotilaita oli teholla samanaikaisesti 63.

Viime viikkoina tehohoidon tarve on jälleen selvästi kasvanut koronatilanteen pahentuessa. Tehohoidossa oli keskiviikkona 52 koronapotilasta. Bendel sanoo tilanteen näyttävän huonolta. Hänen mukaansa erityisesti Oulussa ja Helsingissä ollaan vaikeuksissa tehohoitopaikkojen kanssa.

– Erityisesti joulun seutu huolettaa, kun tulee lomia ja sairaalahoidon tarve on suurta.

Bendelin mukaan tehohoidon potilasmäärää ei ole enää mahdollista juurikaan kasvattaa ilman erityisjärjestelyjä.

– Tarvitsemme lisää sairaanhoitajia hoitamaan potilaita ja heitä ei ole muualla kuin muissa tehtävissä sairaaloissa. Se voi tarkoittaa joko leikkaustoiminnan tilapäistä siirtämistä tai henkilökunnan siirtämistä teho-osastolle muualta.