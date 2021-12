Rajoituksista voi vapautua koronapassilla.

Suomen pahenevan koronatilanteen seurauksena sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut uuden ohjeistuksen liittyen erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Uuden linjavedon mukaan koronavirukseen liittyviä rajoituksia on leviämisalueilla syytä laajentaa myös niin sanottuihin kohtalaisen riskin tilanteisiin. Tällä hetkellä neljätoista sairaanhoitopiiriä ja Rovaniemen kaupunki ovat koronan leviämisvaiheessa. Rajoitustoimia on aiemmin voinut kohdentaa vain merkittävän riskin tilanteisiin ja tapahtumiin, joissa kontaktien määrä on ollut suuri.

STM nojaa uudessa ohjeistuksessaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemään riskiluokitteluun.

– Nyt ohjaamme sen mukaan ottamaan käyttöön yleisötilaisuuksia ja asiakas- ja toimitiloja koskevia rajoituksia, kertoo osastopäällikkö Satu Koskela sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kohtalaisen riskin tilanteiksi määriteltävien tilaisuuksien ja kokoontumisten lista on pitkä.

– Nyt rajoitukset laajenisivat, mikäli meidän suosituksia noudatetaan, myös ulkotiloissa oleviin istumapaikattomiin yleisötilaisuuksiin, messuihin, kuorolaulutoimintaan, joukkueurheiluun ja ryhmäliikuntaan käytettäviin sisäliikuntatiloihin, kontaktilajeihin ja muutamien muiden tilojen käyttöön, Koskela luettelee.

THL:n riskiarviossa kohtalaisen riskin tilanteisiin luetaan myös julkinen liikenne, hengelliset kokoontumiset ja yöpymistä edellyttävät leirit ja kurssit.

Tilaisuuksien järjestäjien on kuitenkin mahdollista kiertää rajoitukset ottamalla koronapassi käyttöön.

– Silloin siis passilla käytännössä näistä rajoituksista vapauduttaisiin ja rajoitukset kohdentuisivat ensisijaisesti rokottamattomaan väestöön, Koskela toteaa.

Rajoituksien toimeenpano tapahtuu kuntatasolla, mutta kuntarajat ylittävissä tapauksissa päätökset tekee aluehallintovirasto (avi).

Avi viesti STT:lle keskiviikkona, että STM:n ohjauskirjeen linjauksiin liittyen aluehallintovirastoilla ei vielä tällä hetkellä ole olennaista kerrottavaa.

Tiistaina Suomen tauti- ja rokotustilannetta käsittelemään kokoontunut hallitus linjasi, että etätyösuositus otetaan käyttöön uudelleen koronaepidemian leviämisalueilla.

– Viime kädessä työnantaja kuitenkin aina tekee päätöksen siitä, miten suositusta noudatetaan tai sovelletaan, sosiaali- ja terveysministeriön Koskela kertoo.

Lisäksi hallitus käsitteli tartuntatautilakiin esitettävää sote-henkilöstöä koskevaa määräaikaista muutosta, jonka pohjalta työnantajalta voidaan edellyttää velvollisuutta huolehtia siitä, ettei henkilöstö aiheuta hoidettaville tartuntavaaraa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi koronaa vastaan rokottamattomien siirtämistä sellaisiin tehtäviin, joissa lähikontaktia koronataudin vakavalle tautimuodolle alttiin potilaan kanssa ei synny.

– Lähtökohtana tässä nyt valmisteltavassa esityksessäkin on se, että ensisijaisesti työntekijälle tarjottaisiin muuta työsopimuksen mukaista tai muutoin hänen ammattiaan, kokemustaan tai ammattitaitoaan vastaavaa työtä, kertoo STM:n lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa STT:lle sähköpostitse.

Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle ensi viikolla.