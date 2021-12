Tuomarinkylän ja Torpparinmäen alueella koronatartuntoja on väkilukuun suhteutettuna huomattavasti enemmän kuin muualla.

Viimeisen kahden viikon aikana Helsingissä on todettu 2 337 uutta koronavirustartuntaa.

Keskimäärin tartuntoja oli 30 per postinumeroalue, jolta tietoa saatiin kerättyä.

Määrällisesti eniten tartuntoja, 129, on Kontulan ja Vesalan alueella. Ainoastaan Etelä-Vuosaaren ja Lauttasaaren postinumeroalueilla tartuntamäärät ylittivät sadan.

Kivihaassa taas ei todettu yhtään tartuntaa. Kahdeksalla muulla postinumeroalueella tartuntoja taas on todettu ainoastaan alle kymmenen.

Asukasmäärään suhteutettuna tartuntojen ilmaantuvuus on suurinta Tuomarinkylän ja Torpparinmäen alueella. Siellä tartuntoja on 1 526 per 100 000 asukasta.

Alueen luku on selvästi korkeampi kuin ylivoimaisesti suurimman osan alueista. Seuraavaksi korkein ilmaantuvuusluku on Itä-Helsingin Tammisalossa, 1 052.

Sekin on varsin korkea siihen nähden, että postinumeroalueiden ilmaantuvuuslukujen keskiarvo on 357 ja mediaani 303.

Alueet, joilla tarttuvuusluvut ovat suurimpia, painottuvat itäiseen ja pohjoiseen Helsinkiin.

Helsingin osuus koko Suomen tartunnoista on 23,9 prosenttia. Yhteensä kaupungin alueella on 44 586 tartuntaa. Kaupungin sairaaloissa taas on 23 koronapotilasta, mutta helsinkiläisiä koronapotilaita hoidetaan myös HUSin sairaaloiden vuodeosastoilla ja teho-osastoilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että Suomessa on raportoitu tänään 1 570 uutta koronavirustartuntaa. Kyseessä on suurin päiväkohtainen raportoitu luku Suomessa koko epidemian ajalta.