Lumisateet ovat heikkenemässä – ajo­keli on edelleen huono pohjoisessa ja idässä

Loppuviikolla sää poutaantuu ja pakkanen kiristyy koko maassa.

Sää jatkuu Suomessa talvisena, ja pakkasta on keskiviikkona koko maassa. Kylmintä on Lapissa, jossa pakkanen liikkuu 10–15 asteen välillä. Muualla maassa pakkasta on 5–10 astetta.

Lunta sataa keskiviikkona vielä suuressa osassa maata, mutta sateet ovat heikkenemässä.

– Runsaimmat sateet ovat maan pohjois- ja itäosissa. Lännessäkin vielä jonkin verran satelee, mutta vähitellen sää on poutaantumassa, päivystävä meteorologi Helena Laakso Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Savon maakunnissa. Pöllyävä lumi heikentää näkyvyyttä teillä. Merenkurkussa ja Perämerellä on voimassa jäätämisvaroitus.

Huomisesta alkaen sää poutaantuu ja pakkanen kiristyy koko maassa. Pakkasta on loppuviikolla maan eteläosissa 10–15 astetta, pohjoisessa pakkanen liikkuu 20–30 asteessa.

– Muutamia lumikuuroja saattaa loppuviikosta tulla lähinnä maan etelä- ja länsirannikolle, mutta muuten on poutaista. Ei tässä ole lauhtumista näkyvissä, viikko on talvinen, Laakso toteaa.