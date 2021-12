Apteekit varautuivat tänä vuonna influenssakauteen hankkimalla enemmän rokotteita kuin vuosi sitten. Silti osassa apteekeista rokotteet ovat loppu.

Influenssarokotteet ovat loppuneet monin paikoin apteekeista. Asia selviää apteekki.fi-sivuston lääkehausta.

Keskiviikkona aamupäivällä yksittäispakatut VaxigripTetra-rokote oli loppu esimerkiksi monin paikoin Turun, Jyväskylän, Tampereen ja Oulun apteekeista. Sen sijaan Fluarix Tetra -rokotetta oli saatavilla runsaammin.

Apteekki.fi-palvelussa on mukana kaikki Suomen apteekit Yliopiston Apteekkia lukuun ottamatta. Yliopiston apteekin verkkosivulta käy ilmi, että Fluarix Tetra -rokotetta on saatavissa lähes kaikista ketjun apteekeista. VaxigripTetra-rokotetta oli sen sijaan saatavissa vain yhdestä apteekista.

Farmaseuttinen johtaja Kati Vuorikallas kertoo, että Yliopiston Apteekissa on voinut olla kysyntäpiikkejä syksyn aikana.

– Joitakin yksittäisiä hetkiä on voinut olla, että rokotteet ovat olleet loppu. Tällä hetkellä Yliopiston Apteekin apteekeissa on vielä jonkin verran influenssarokotteita jäljellä.

VaxigripTetra-rokotetta käytetään myös kansallisessa rokotusohjelmassa.

Suomen Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen kertoo, että vaikka paikoin rokotteet ovat loppu, syytä paniikkiin ei ole. Hän suosittelee tarkistamaan rokotteen saatavuuden lääkehaulla, mutta huomauttaa, että rokotteen tarkka määrä ei sillä selviä.

– Jos apteekkiin on pidempi matka, kannattaa soittamalla varmistaa, että apteekissa varmasti on vielä rokotetta, hän ohjeistaa.

Apteekit hankkivat rokotteita enemmän kuin viime vuonna, jolloin rokotteet loppuivat ensimmäisen kerran kesken suuren kysynnän vuoksi. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) varautui influenssakauteen hankkimalla Suomeen edellisvuotta suuremman määrän influenssarokotteita.

Rokotteet on tilattu viime keväänä. Kostiainen sanoo, että Apteekkariliiton jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan yli puolet apteekeista tilasi rokotetta enemmän kuin viime vuonna. Myös Yliopiston apteekin Vuorikallas kertoo, että rokotteita tilattiin edellisvuotta enemmän.

Koko influenssakauden kysyntää on vielä vaikea ennustaa. Kostiainen kertoo, että rokotteen menekki vaihtelee vuosittain. Kysyntään vaikuttaa muun muassa se, minkä verran influenssarokotteista puhutaan mediassa.

– Jos mediassa on esillä, että tulossa on poikkeuksellisen vaikea epidemia, menekki kasvaa. Jos media on hiljaa, niitä jää usein apteekkien varastoihin hävitettäväksi.

Julkisuudessa on pitkään kehotettu ihmisiä ottamaan myös influenssarokote, koska epidemian pelätään olevan viime vuotta vakavampi. Viime vuonna epidemia jäi käytännössä tulematta koronapandemian yleistämien turvatoimenpiteiden, kuten kasvomaskien ja etäisyyssuositusten sekä liki pysähtyneen ulkomaanmatkailun vuoksi.

Rokotetta saa apteekeista reseptillä, minkä lisäksi influenssarokotteen voi saada julkisessa terveydenhuollossa, yksityisellä lääkäriasemalla tai työterveydenhuollossa. Julkiselle terveydenhuollolle on varattu omat rokotteet. Kansallisen rokotusohjelman osana ilmaisen rokotteen voivat saada ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan.

Kansalliseen rokotusohjelmaan hankittiin tänä vuonna VaxigripTetra-rokotetta ja FluenzTetra-nenäsumuterokotetta, jota käytetään 2–6-vuotiaille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Miia Kontio kertoi keskiviikkona tekstiviestillä, että THL:n rokotusrekisterin mukaan influenssarokotteita on annettu 820 000 annosta. Yhteensä THL on jakanut eteenpäin 1,7 miljoonaa rokoteannosta. Rokotteet eivät siis ole näillä näkymin loppumassa.

Vantaan kaupungin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen kertoo, että Vantaan kaupungilla rokotteita on vielä käytettävissä. Yhteensä kaupunki on antanut syksyn aikana noin 30 000 rokotetta.

– Tämän perusteella näyttäisi siltä, että kohderyhmiin kuuluville saadaan hyvin rokotteet annettua, hän kertoi Ilta-Sanomille sähköpostilla.

Niemi-Mustosen mukaan rokotteita on kulunut arviolta samaa tahtia kuin viime vuonna.

– Meillä on ollut rokotuksia hyvin tarjolla neuvoloissa, terveysasemilla ja keskitetyillä rokotuspisteillä, joita on esimerkiksi kauppakeskuksissa.

Vantaalla voi tällä hetkellä saada influenssarokotteen koronarokotuspisteillä ilman ajanvarausta.