Suomalainen Jari Saario aikoo tehdä hurjan tempun ensimmäisenä maailmassa: ”Tämähän on todella ekstreemiä”

Teräskourainen palomies aikoo kiskoa molemmat reissut Atlantin yli ME-ajassa.

Vasta nyt hurjista tempauksistaan tunnettu palomies on tosissaan. Hänen Kööpenhamina-Helsinki -soutunsa ja useat Suomenlahden ylitykset olivat valmistautumista päätavoitteeseen Atlantilla.

Jari Saario käynnisti uuden projektinsa jo syksyllä 2019, mutta joutui pudottamaan airot, kun Suomi pysähtyi pandemiaan.

– Toiveeni osallistua tämän talven Atlantic Challenge -kilpailuun kariutui, koska tunsin itseni röyhkeäksi soitellessani korona-aikana firmoja läpi rahoituksen toivossa, Saario kertoo.

Hän päätti suosiolla siirtää tavoitteensa vuoteen 2022, mutta korotti panoksia. Pani pokerikielellä ”all in”, jotta saisi innostettua välttämättömiä kumppaneita taakseen.

– Päätin soutaa Atlantin yli ja takaisin. Tekisimme yhdessä tukijoitteni kanssa jotakin, mitä kukaan maailmassa vielä ei ole vielä tehnyt.

Saarion soutukartassa ensimmäinen osuus vie eteläistä reittiä Kanarialta Karibialle. Toinen osuus vie pohjoisempaa reittiä New Yorkista Britteinsaarten lounaiskärkeen, ja sieltä yhdellä pompulla Lontooseen.

Alempi reitti on vajaat 5 000 kilometriä. Sen ME-aika on brittiläisellä soutulegendalla Charlie Pitcherillä: 35 vuorokautta.

Ylempi reitti Cornwallin rannikolle on lähes 5 500 kilometriä. Lontooseen asti yli 6 000 kilometriä. Sen ME-aika on britti Mark Delstanchella: 97 vuorokautta. Hän teki sen viime kesänä, mutta joutui rantautumaan Cornwallissa 19 päiväksi ennen kuin pääsi jatkamaan Lontooseen. Netto-ME:ksi ilmoitettiin 78 päivää.

– Vakaa ja realistinen tavoitteeni on soutaa molemmat uudessa ME-ajassa, palomies sanoo rintaäänellä.

Jari Saario 49, on kivikovassa tikissä.

Satakiloinen ja 188-senttinen Saario on valtavan vahva ja jäntevä mies. Hänen maastavetorutiininsa on yhä 20 x 200 kiloa. Tehosta todistavat SM-kultamitalit sisäsoudun yleisessä sarjassa sekä tietysti yli 40-vuotiaissa.

Atlantin ylitys yksinsoutamalla on aniharvinaista herkkua. Siihen on pystynyt vain 156 ihmistä. Valtaosa on tehnyt sen eteläistä reittiä (idästä länteen) suotuisten merivirtojen ja tuulten mahdollistamana.

Lyhyempi pohjoinen legi (lännestä itään) on Kanadan Newfoundlandista Irlannin länsirannikolle tai Englannin lounaiskärkeen, 3 200–3 600 kilometriä. Taipaleelle on lähtenyt 48 yksinsoutajaa. Vain 16 on onnistunut.

Ennätys on yhdysvaltalaisella Bryce Carlsonilla. Hän souti vuonna 2018 Newfoundlandista Englantiin 38 päivässä.

Pitempi, yli 6 000 kilometrin soutulegi New Yorkista Lontooseen on jo aivan oma lukunsa. Mark Delstanche, 48, toteutti sen viime kesänä ensimmäisenä ihmisenä.

– Kun ajattelee, että Mount Everestille on noussut noin 11 000 kiipeilijää ja Atlantin on ylittänyt vain 156 yksinsoutajaa, niin tämähän on todella ekstreemiä, Saario hehkuttaa.

– Haaveeni on, että suomalaisena palomiehenä teen sellaista, mitä kukaan ei ole vielä koskaan tehnyt. Olisi ylpeyden aihe vielä siniristilippu edestakaisin Atlantin yli.

Aivan peräkanaa ei kahta soutuosuutta voi toteuttaa. Veneen rahtaaminen Karibialta New Yorkiin kestää viikkoja. Eikä pohjoiselle reitille voikaan lähteä ennen toukokuuta, jotta ei törmäisi jäälauttaan Titanicin lailla.

– Toivottavasti perheeni voisi tulla Karibialle pariksi viikoksi. Sen jälkeen minun pitää löytää edullinen asunto. Suomeen en saa välillä palata, muuten sääntö meno-paluusta raukeaa, Saario sanoo.

Maallikkoa hirvittävät haasteen vaativuus ja riskit. Saario vakuuttaa soutukuntonsa riittävän ja korvienvälinsä kestävän.

– Olen fyysisesti ja henkisesti kovassa kunnossa. Olen tehnyt koko työurani kaksivuorotyötä ja ylipitkiä päiviä. Ravinnon ja unen puute eivät saa kroppaani sokkiin. Olen vahvimmillani vaikeissa olosuhteissa, hän latelee.

– Riskejä voi välttää, kun on henkisesti vahva, eikä tee virheitä. Vaarana tietysti on, että joku iso merenelävä tulee liian lähelle leikkimään. Tai, kun pesen veneen pohjaa, paikalle ilmestyy hai.

– On epätodennäköistä, että laiva osuu ihan samalle kohdalle. Itämerellä se on alituinen vaara, ei Atlantilla.

Yhden miehen Kööpenhamina-Helsinki -regatta valmiina lähtöön kesällä 2019.

Atlantic Challengeen Saario ei aio ensi vuonnakaan osallistua. Hän haluaa nostaa venhonsa vesille Kanarialta ensi joulukuussa hieman ennen kilpailun starttia.

– Valmentajani, ennätyssoutaja Charlie Pitcher, on tähdentänyt, että kisastatus ei tuo ennätyskokeeseeni lisäarvoa. Kuluja se sen sijaan lisäisi noin 15 000 eurolla, Saario laskee.

– Minun on lähdettävä ilman järjestäjien turvaveneitä ja saattajia, mutta pystyn yhtä hyvin tekemään sen ennätysajassa.

– Kun kerroin Pitcherille suunnitelmastani, hän oli innostui valtavasti. Minulla on Charliessa maailman paras koutsaaja.

mielenkiintoista on, että tämän vuoden Atlantic Challengeen osallistuvan suomalaiskaksikon jäsen Markus Mustelin kysyi Saariota kumppanikseen jo vuonna 2019. Silloin Saario oli rantautunut Kööpenhamina-Helsinki -soudustaan.

– Mustelin soitti ja kysyi, olisiko minulla kiinnostusta lähteä kaksikolla Atlantin yli. Hän oli seurannut soutujani ja halusi kertoa rahoitusideastaan.

– Sanoin kiitos, mutta ei kiitos. Olen yksikkösoutaja, enkä edes harkitse kaksikkoa.

– Tiedän, että he tulevat onnistumaan ja toivon heille hitosti tsemppiä ja mitä parhainta reissua.

Ennätysveneekseen soutaja on valinnut Rannoch R10:n, pituutta 6,0 m ja leveyttä 1,20 m. Se on huippulaatua ja suunniteltu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin.

Jykevä vene maksaa kaikkine tarvikkeineen noin 72 000 euroa. Koko projektin kokonaiskustannukset ovat noin 200 000.

– Nämä veneet viedään käsistä. Minun pitää jo parin viikon kuluttua maksaa varausmaksu. Tammikuussa osa ja maaliskuussa loput.

– Rahoituksella alkaa olla jo kiire. Toivon hartaasti, että saan lisää kumppaneita mukaani.

– Olisi karmea sääli, jos tämä ei historiallinen mahdollisuus ei toteudu suomalaiselle. Kun hanke on nyt soutupiireissä tiedossa, joku britti voi pian jo haaveilla samasta.