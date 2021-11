Sudet tappoivat kaksi koiraa – mies ryhtyi julmaan kostoon ja kylvi metsään vaarallisia syöttejä

Miehen epäillään tappaneen useita susia myrkkysyöteillä Lieksassa Pohjois-Karjalassa.

Lieksalaismiestä syytetään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa törkeästä metsästysrikoksesta. Syyttäjä vaatii hänelle jopa 10 kuukauden ehdollista vankeutta ja vähintään kuuden vuoden metsästyskieltoa.

Syyttäjän mukaan mies oli parin vuoden ajan piilottanut metsään useita kymmeniä myrkkysyöttejä. Hänen tarkoituksenaan on syyttäjän mukaan ollut tappaa, vahingoittaa tai karkottaa susia pois alueelta, jolla on liikkunut useita susilaumoja. Lieksan lisäksi mies oli piilotellut myrkkysyöttejä myös Juuan ja Kuhmon metsiin.

Mies oli syytteen mukaan hankkinut useilta henkilöiltä ja yrityksiltä muun muassa strykniininitraattia, syanidia ja koivusokeria. Niitä hän oli sekoittanut jauhelihaan ja tehnyt sekoituksesta nyyttejä susien myrkyttämiseksi. Hän kätki myrkkysyöttejä myös kuolleisiin lintuihin tai muihin pieneläimiin.

Syyttäjän mielestä kysymys on törkeästä metsästysrikoksesta, koska se on tehty erityisen julmalla tavalla, teon kohteena oli ollut suuri määrä susia ja teko oli suunnitelmallinen. Maastoon kätketyillä myrkkysyöteillä on aiheutettu vaaraa myös muille metsän eläimille sekä luonnossa vapaana liikkuville kotieläimille.

Rikos on syyttäjän mielestä kokonaisuutena arvostellen törkeä siitäkin syystä, että sillä on aiheutettu myrkkysyöttejä nauttineille eläimille pitkäkestoinen ja tuskallinen kuolema.

Teot tapahtuivat joulukuun 2017 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana. Syyttäjän oikeudelle esittämän todistusaineiston perusteella tuona aikana mies oli onnistunut joko tappamaan, vahingoittamaan tai karkottamaan alueelta jopa 16 sutta.

Todistusaineistona on muun muassa Messengerissä käytyä viestien vaihtoa, sähköpostiviestejä sekä Facebookissa ja Suurpetopolitiikka-sivustolla käytyä keskustelua. Niistä käy syyttäjän mielestä selville miehen suhtautuminen susiin sekä motiivi tappaa niitä.

Motiiviin on saattanut vaikuttaa se, että sudet ovat tappaneet mieheltä kaksi koiraa, yhden joulukuussa 2018 ja toisen tammikuussa 2018.