Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso tiivistys tuoreimmista tiedoista

Suomessa todettiin perjantain jälkeen 3 338 uutta koronavirustartuntaa – tehohoidossa oli maanantaina 51 potilasta.

Suomessa raportoitiin maanantaina yhteensä 3 338 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL kertoi uusista tartuntaluvuista edellisen kerran perjantaina, joten nyt julkaistussa luvussa ovat mukana koko viikonlopun aikana todetut koronatartunnat.

Viime maanantaina todettiin viikonlopun jäljiltä runsaat 2 600 koronatartuntaa.

Suomessa on kahden viime viikon aikana raportoitu noin 15 000 koronatartuntaa, mikä on noin 4 200 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 317 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 51. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrän kriittisenä rajana on Suomessa pidetty 50:tä potilasta. Kun raja ylittyy, muu sairaanhoito alkaa häiriintyä.

Tartuntamäärä lähestyy 200 000:ta

Koronavirustartuntojen kahden viikon valtakunnallinen ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden on 270.

Alueellisesti suurin ilmaantuvuusluku on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Seuraavaksi eniten tartuntoja suhteessa väkilukuun on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Vähiten tartuntoja väkilukuun suhteutettuna on puolestaan Kainuun sairaanhoitopiirissä.

Koko pandemian aikana Suomessa on vahvistettu runsaat 185 600 koronatartuntaa.

Hitusen vaille 4 miljoonaa rokotettu kahdesti

THL raportoi maanantaina yhteensä 26 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Edellisen kerran kuolleiden määrä raportoitiin perjantaina.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Suomessa olisi viikonlopun aikana kuollut 26 ihmistä koronavirukseen. THL tilastoi raportoidut kuolemat takautuvasti todellisen kuolinpäivän mukaan.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on todettu Suomessa pandemian aikana 1 335.

Koronarokotteen kolmannen annoksen Suomessa saaneiden osuus nousi 5,4 prosenttiin 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, THL ilmoitti. Kolmannen piikin on ottanut runsaat 262 000 ihmistä.

Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä ei vielä ylittänyt aivan neljän miljoonan rajaa. Toisen rokoteannoksen on saanut 81,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Suomessa tutkitaan kahta koronatapausta, joita epäillään uudeksi omikronmuunnokseksi

Suomessa tutkitaan kahta koronatapausta, joita epäillään uudeksi omikronmuunnokseksi, THL kertoi maanantaina.

Molemmissa tapauksissa tartunnan saaneella henkilöllä on ollut kontakti ulkomaille. THL ei halua paljastaa, mistä maista on kyse ennen kuin varmistuu, onko kyseessä omikronmuunnos vai ei.

PCR-testeillä otetuissa kahdessa näytteessä on havaittu viruksen S-geenissä oleva deleetio, mikä viittaa siihen, että kyseessä on jokin muu kuin vallitseva deltavariantti.

Asian varmistamiseksi näytteet täytyy THL:n mukaan ensin kuitenkin sekvensoida, mikä vie muutamia päiviä.

Paikalliset viranomaiset ovat määränneet sairastuneet eristykseen ja kartoittaneet heidän kontaktinsa, THL:n tiedotteesssa sanottiin.

230 matkustusilmoitusta riskimaihin

Eteläisen Afrikan riskimaihin on tehnyt matkustusilmoituksen yhteensä reilut 220 suomalaista, ulkoministeriöstä kerrottiin Ilta-Sanomille. Viikkoa aikaisemmin matkustusilmoituksen tehneitä oli reilut 230.

Luku ei kuitenkaan täysin vastaa todellista alueella olevien suomalaisten määrää, sillä kaikki matkailijat ja pysyvästi alueella asuvat eivät välttämättä tee matkustusilmoitusta.

Ulkoministeriö kehottaa riskialueilta Suomeen palaavia noudattamaan THL:n ohjeistuksia. Aluehallintovirastot voivat määrätä pakollisen terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana oleskelleet maissa, joissa on havaittu omikron-variantin leviämistä.

Hallitus käsittelee uutta virusmuunnosta tiistaina

Hallituksella on runsaasti koronaan liittyviä asioita pöydällä, kun se tiistaina iltapäivällä kokoontuu neuvottelemaan Säätytalolla. Aiheina ovat epidemiologinen tilannekuva, rokotustilanne ja uusi omikronmuunnos.

Tiettävästi hallitus keskustelee muun muassa rajojen terveysturvallisuudesta virusvariantin vuoksi. Hallituslähteiden mukaan hallituksen piirissä on kartoitettu erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja, jopa rajojen sulkemista tai sisärajatarkastusten palauttamista.